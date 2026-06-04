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Kpler: Αυξάνονται οι πιθανότητες για προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Αμοιβαίες υποχωρήσεις ΗΠΑ και Ιράν - Η Τεχεράνη θα διευκολύνει τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού,

Ναυτιλία 04.06.2026, 07:00
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Kpler: Αυξάνονται οι πιθανότητες για προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Μια προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με βασικό στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αποτελεί πλέον το πιθανότερο σενάριο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Kpler.

Η εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην παροχή δεδομένων και αναλύσεων για τις αγορές ενέργειας και τη ναυτιλία, εκτιμά ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έχουν ισχυρά κίνητρα να αποφύγουν μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση, καθώς το οικονομικό κόστος της αντιπαράθεσης αυξάνεται διαρκώς.

Παρά τα συνεχιζόμενα επεισόδια χαμηλής έντασης στην περιοχή, η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν εξακολουθεί να διατηρείται. Σύμφωνα με την Kpler, οι συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές και οι πληροφορίες περί ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης ενισχύουν την εκτίμηση ότι μια περιορισμένη συμφωνία είναι σήμερα πιο πιθανή από μια συνολική διευθέτηση του πυρηνικού ζητήματος.

Μείωση των αποθεμάτων

Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι το Ιράν θα διευκολύνει τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και ορισμένες στοχευμένες οικονομικές παραχωρήσεις. Αντίθετα, μια συμφωνία τύπου JCPOA, δηλαδή μια ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων, θεωρείται εξαιρετικά απίθανη στο παρόν στάδιο.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός έχει ήδη επιτύχει τον βασικό του στόχο, καθώς οι ιρανικές εξαγωγές αργού και συμπυκνωμάτων έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 300.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι περίπου 2 εκατ. βαρελιών πριν από την επιβολή των περιορισμών. Παράλληλα, περίπου 147 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου παραμένουν αποθηκευμένα σε πλοία, ενώ σημαντικές ποσότητες βρίσκονται εγκλωβισμένες στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Ωστόσο, η διατήρηση του αποκλεισμού δημιουργεί πλέον προβλήματα και για την αμερικανική πλευρά. Οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν περιορισμένες, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και δημιουργώντας ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς. Την ίδια στιγμή, τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ταχείς ρυθμούς, γεγονός που ενισχύει τα κίνητρα της Ουάσιγκτον για αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με την Kpler, η σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον Ιούλιο, ωστόσο η πλήρης επιστροφή της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών ροών σε κανονικά επίπεδα αναμένεται να απαιτήσει ακόμη δύο έως τρεις μήνες, πιθανότατα έως τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η αγορά πετρελαίου και η διεθνής ναυτιλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τόσο τις ενεργειακές ροές όσο και τη ναυσιπλοΐα σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου.

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