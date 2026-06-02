Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Τα πιο ισχυρά στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου στον κόσμο έχουν συγκεντρωθεί αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα για την ετήσια διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια 2026 με ένα καυτό θέμα προς συζήτηση, την κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ και οι προοπτικές για ασφαλείς διελεύσεις των πλοίων, σημειώνει σε σχετικό άρθρο του το CNN.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επαναλειτουργία των Στενών πλησιάζει, ενώ αξιωματούχοι της κυβέρνησης διαφημίζουν τα πλοία που διέρχονται από αυτό το ζωτικής σημασίας στενό θαλάσσιο πέρασμα του Περσικού Κόλπου.

Ωστόσο, τα περισσότερα στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου παραμένουν απρόθυμα να στείλουν τα πλοία τους μέσω του θαλάσσιου καναλιού μήκους 21 μιλίων, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνάψουν μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την ασφαλή επαναλειτουργία των Στενών.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να αποκόπτει το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου από τις παγκόσμιες αγορές, μαζί με το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα λιπάσματα που απαιτούνται για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Αφού οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν την περασμένη εβδομάδα λόγω των ελπίδων για συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου εκτοξεύτηκαν τη Δευτέρα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο επανέναρξης των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή και αναφορών ότι το Ιράν είχε διακόψει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Εξαιρετικά μειωμένη παραμένει η κίνηση Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Kpler, μόνο επτά πλοία διέσχισαν το στενό την Παρασκευή — πέντε εισερχόμενα και δύο εξερχόμενα. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μόλις τέσσερα επιπλέον πλοία έφυγαν από την περιοχή όταν πριν την έναρξη του πολέμου, περίπου εκατό φορτηγά πλοία διέρχονταν καθημερινά από τη θαλάσσια οδό, σύμφωνα με τον πάροχο ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd’s List.

«Η κίνηση παραμένει εξαιρετικά μειωμένη», δήλωσε ο Ματ Σμιθ, διευθυντής έρευνας εμπορευμάτων στην Kpler, στο CNN. «Εκτός από μια χούφτα δεξαμενόπλοια που διασχίζουν το στενό κάθε μέρα, αυτό παραμένει ουσιαστικά κλειστό».

Δεδομένου ότι η τρέχουσα κίνηση είναι ελάχιστη σε σύγκριση με το κανονικό, οι εκπρόσωποι του κλάδου δεν πιστεύουν ότι θα έχει σημαντική επίδραση στις παγκόσμιες αγορές.

Θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από έναν «περιορισμένο αριθμό επιτυχημένων διελεύσεων» για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, δήλωσε στο CNN ο Τζιν Σερόκα, εκτελεστικός διευθυντής του Λιμανιού του Λος Άντζελες, ο οποίος εργάστηκε για πέντε χρόνια στην American President Lines στη Μέση Ανατολή.

«Το ευρύτερο ζήτημα είναι αν οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι διαχειριστές πλοίων έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στο μακροπρόθεσμο περιβάλλον ασφάλειας ώστε να επαναφέρουν τα κανονικά δρομολόγια», δήλωσε ο Σερόκα.

Οι προσπάθειες που έγιναν τον περασμένο μήνα για να καθοδηγήσει ο αμερικανικός στρατός εμπορικά πλοία έξω από το στενό μέσω του «Project Freedom» αποδείχθηκαν βραχύβιες.

Παρά τις αναφορές για νέες ναυτικές συνοδείες τις τελευταίες ημέρες, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

«Αν και οι αμερικανικές δυνάμεις δεν παρέχουν συνοδεία, συνεχίζουμε να επικοινωνούμε και να συντονιζόμαστε με εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν ελεύθερα και με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της διοίκησης.

Πηγές του κλάδου επιβεβαιώνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθει η κανονική κυκλοφορία.

Εγγυήσεις για ασφαλή διέλευση

«Η γενική μας εντύπωση είναι ότι η απειλή για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά παραμένει σημαντική και δεν θα δούμε πλήρη επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω του Στενού έως ότου υπάρξει ισχυρότερη εγγύηση για την ασφαλή διέλευση», δήλωσε τη Δευτέρα πηγή από τον κλάδο του πετρελαίου στο CNN.

Τη Δευτέρα, ένα φορτηγό πλοίο που ταξίδευε στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, σύμφωνα με έναν βρετανικό οργανισμό θαλάσσιας ασφάλειας υπό στρατιωτική διοίκηση. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), από την έναρξη του πολέμου έχουν σημειωθεί 39 επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή και 11 θάνατοι.

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία συνήθως μεταφέρουν μεγάλο μέρος των τροφίμων και άλλων αγαθών προς τις χώρες του Κόλπου, έχουν επίσης παγιδευτεί λόγω του κλεισίματος του στενού. Η Maersk, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, δεν έχει στείλει κανένα πλοίο από τα μέσα Μαΐου. Έξι πλοία της Maersk εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα στον Κόλπο.

Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας δήλωσαν ότι είναι ζωτικής σημασίας να μην επιβληθούν περιορισμοί ή τέλη στα πλοία μόλις το στενό ανοίξει ξανά.

«Καθώς ο ναυτιλιακός κλάδος δέχεται αυξανόμενη πίεση από γεωπολιτικά γεγονότα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε, ώστε να θέτουμε πάντα την ασφάλεια των ναυτικών σε πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, κατά τη διάρκεια της ναυτιλιακής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τη Δευτέρα. «Καλώ τον κλάδο να σταθεί στο πλευρό του ΙΜΟ για την υπεράσπιση της αρχής της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης των διοδίων και των διακριτικών μέτρων διέλευσης».

Οι ναύλοι για τις μεταφορές στον υπόλοιπο κόσμο έχουν ήδη αυξηθεί λόγω των διαταραχών. Εταιρείες εκμετάλλευσης δεξαμενόπλοιων αναφέρουν αύξηση των εσόδων ακόμα και πάνω από 200% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με πέρυσι, κυρίως λόγω των «ιστορικά υψηλών» ναύλων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, δήλωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη που κλονίστηκε από τον πόλεμο.

«Χρειάζονται νέα πλοία για να επιστρέψουν, και οι πλοιοκτήτες πρέπει να αισθάνονται άνετα να στείλουν πίσω τα πληρώματα μετά από μήνες εγκλωβισμού», δήλωσε ο Wirth στο Bloomberg την Παρασκευή. «Η εκκαθάριση των αποθεμάτων για να επιτραπεί η επανεκκίνηση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων και η αποκατάσταση των ζημιών δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη».