Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Ναυτιλία 01.06.2026, 23:47
Με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.500 εκπροσώπων της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την πρώτη ημέρα των Ποσειδωνίων 2026, το 10ο Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece, το οποίο διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία η Capital Link και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νικόλας Μπορνώζης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το πάνελ με θέμα «Shipping & the Global Energy Landscape», στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίες προσωπικότητες της ναυτιλίας και της ενέργειας, μεταξύ των οποίων ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής της Capital Maritime & Trading,  η διευθύνουσα σύμβουλος του Angelicoussis Group Μαρία Αγγελικούση, ο ιδρυτής των Dynacom, Dynagas και Sea Traders Γιώργος Προκοπίου και ο CEO του Bahri Group Ahmed Ali Alsubaey. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Παλαιοκρασσάς, Senior Partner της Watson Farley & Williams.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ενεργειακή ασφάλεια, οι θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας και ο καθοριστικός ρόλος της ναυτιλίας στη διατήρηση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Μαρία Αγγελικούση: Η παγκόσμια οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ανοίγοντας τη συζήτηση η Μαρία Αγγελικούση χαρακτήρισε τη σύγκρουση με το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ως μία από τις σοβαρότερες διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας των τελευταίων δεκαετιών. Παρά τις μεγάλες αναταράξεις, η κυρία Αγγελικούση επισήμανε ότι η παγκόσμια οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 50%-60%, ενώ οι τιμές του LNG στην Ασία σχεδόν διπλασιάστηκαν, χωρίς ωστόσο να φθάσουν στα ακραία επίπεδα που πολλοί ανέμεναν. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στη στροφή προς εναλλακτικά καύσιμα, στην υποχώρηση της ζήτησης σε ορισμένες περιοχές και στην πρωτοφανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εγκαταστάσεις LNG του Κατάρ και του Das Island, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG. Παρότι ορισμένες μονάδες υπέστησαν ζημιές, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την ταχεία επαναφορά των ροών μόλις επιτραπεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η επικεφαλής του Ομίλου Αγγελικούση σημείωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμο πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη και την Ασία, καθώς αυξάνουν διαρκώς τις εξαγωγές LNG, καλύπτοντας μέρος του κενού που δημιούργησαν οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Ahmed Ali Alsubaey: Θερμό ευχαριστώ προς την ελληνική ναυτιλία

Από την πλευρά του, ο Ahmed Ali Alsubaey επέλεξε να ξεκινήσει την τοποθέτησή του με ένα θερμό ευχαριστώ προς την ελληνική ναυτιλία. Όπως ανέφερε, κατά τις πρώτες ημέρες της κρίσης πολλοί απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ωστόσο οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στα ιδιαίτερα επικίνδυνα νερά του Κόλπου, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό, γνώση της περιοχής και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

«Ήταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπουμε ανθρώπους που είχαν το θάρρος και συνέχισαν να επιχειρούν μαζί μας σε αυτές τις συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας εύσημα στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας για τη στήριξή της κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μοιράστηκε μια πρόσφατη εμπειρία, που δείχνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα στην περιοχή. Ξέσπασε ο πόλεμος και σύντομα το Ιράν άρχισε να πλήττει στόχους στο Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, ακόμη και το Ομάν και τη Φουτζέιρα. Ένα πρωί, με τον ναυτιλιακό κλάδο σε αναμονή φορτίων από το Yanbu της Σαουδικής Αραβίας, ήρθαν τα χειρότερα νέα: πύραυλοι είχαν χτυπήσει τον αγωγό. «Και φυσικά, θα ήταν καταστροφή, γιατί όλοι μας περιμέναμε τα φορτία από το Yanbu. Και μια ώρα αργότερα, μαθαίνουμε ότι ελληνικοί πύραυλοι προστάτευσαν την περιοχή. Τελικά, η ζημιά δεν ήταν μεγάλη. Αυτό ήταν κάτι που έγινε χάρη στην Ελλάδα. Ήταν πολύ χρήσιμο για την ναυτιλιακή μας δραστηριότητά. Και εκείνη την εποχή, ήταν κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου», είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η ναυτιλία να δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες

O Βαγγέλης Μαρινάκης στη συνέχεια τοποθετήθηκε σκιαγραφώντας το στρατηγικό τοπίο της παγκόσμιας ναυτιλίας: από την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, έως τον σκιώδη στόλο και τον πραγματικό αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων.

Εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι, αν περιμένουμε ακόμα μερικές εβδομάδες ή μήνες, θα βρεθεί μια λύση. Και θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση φορτίων, για την ανασύσταση των αποθεμάτων που έχουν αδειάσει».  Ανέφερε ότι «είναι πολύ σημαντική — όχι μόνο για την περιοχή, αλλά για τα κράτη σε όλο τον κόσμο — η ενεργειακή σταθερότητα και η ενεργειακή επάρκεια» τονίζοντας «ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να παράσχει η ναυτιλία, και βλέπουμε ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ». Διευκρίνισε ότι «μπροστά μας βρίσκεται μια μοναδική ευκαιρία για τους πλοιοκτήτες που διαθέτουν έναν αριθμό πλοίων στον τομέα της ενέργειας, δεξαμενόπλοια, LPG και LNG, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε στρατηγικές συνεργασίες με κράτη και να διασφαλίσουμε ότι, όποτε χρειαστεί και όποτε προκύψει γεωπολιτικό ζήτημα, θα υπάρχει ένας αξιόπιστος εταίρος στο πλευρό τους – όχι ευκαιριακά, αλλά με μακροπρόθεσμη προοπτική». Και πρόσθεσε «ότι παρατηρούμε μια ολοένα αυξανόμενη τάση προς τέτοιου είδους συνεργασίες και συμφωνίες, οι οποίες βοηθούν τον κλάδο μας να αναπτύσσεται συνεχώς.»

Για το θέμα του σκιώδους στόλου, ο κ. Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος και ευθύς: «Πρώτα απ’ όλα, έχουμε δει ότι οι κυβερνήσεις που θα έπρεπε να είχαν ανησυχήσει πολύ για τον σκιώδη στόλο, θα έπρεπε να είχαν δράσει αμέσως και να είχαν απαγορεύσει την δραστηριότητα αυτών των πλοίων. Εξαρτάται από εκείνους να τον σταματήσουν, εαν το θέλουν. Όμως, αυτό δεν συνέβη. Και φυσικά αναλαμβάνουν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό ρίσκο, ειδικά στη Μεσογείο, που είναι επίσης πολύ σημαντική όχι μόνο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, αλλά και για τον τουρισμό, για τους λαούς της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας…»

Η πρότασή του είναι συγκεκριμένη: «να τους επιτρέψουμε να αποσύρουν τα πλοία και να τους δώσουμε προθεσμία 60 ή 90 ημερών, ή και περισσότερο, ώστε να μπορέσουν να αποσύρουν τον σκιώδη στόλο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τον μειώσουμε. Αν μετά το τέλος των πολέμων ο σκιώδης στόλος παραμείνει, επειδή προσφέρει στους ναυλωτές πολύ φθηνότερες τιμές, θα τον χρησιμοποιούν. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας, που έχουμε επενδύσει σε τεχνολογία για νέα πλοία και ενεργούμε σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα νιώσουμε ότι όλες οι επενδύσεις μας θα βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο. Επομένως, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτρέψουν και να ορίσουν μια προθεσμία ώστε να αρχίσει να κινείται η διαδικασία».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο ευαίσθητο ζήτημα των κυρώσεων, επισημαίνοντας ότι η κριτική του θέση δεν αντιφάσκει με τη συμμόρφωση: «Είπα ότι διαφωνώ απόλυτα με τις κυρώσεις, διότι, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν κανένα νόημα. Και οι μόνοι που τιμωρήθηκαν από τις κυρώσεις ήταν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Δεν επιτρεπόταν στις ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Και είχαμε την Ινδία να αγοράζει πετρέλαιο με τεράστια έκπτωση, την Κίνα να αγοράζει πετρέλαιο με τεράστια έκπτωση. Ακόμη και η Σαουδική Αραβία αγόραζε πετρέλαιο με τεράστια έκπτωση. Και μετά είχαμε την Ευρωπαική Ενωση να αγοράζει τα προιοντα πετρελαίου από το διυλιστήριο σε εξωφρενικά υψηλές τιμές. Και τελικά, η Ρωσία εισέπραξε περισσότερα χρήματα από ό,τι πριν, ακόμη και με την έκπτωση που έδωσε στην Κίνα, στην Ινδία και στη Σαουδική Αραβία. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Πού είναι λοιπόν ο αντίκτυπος των κυρώσεων; Όταν το είπαμε αυτό την πρώτη φορά, όλοι άρχισαν να λένε: “Όχι, δεν σέβεστε τις κυρώσεις”. Σεβόμαστε τις κυρώσεις. Και επειδή σεβόμαστε τις κυρώσεις, μπορούμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας και να πούμε ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος αυτών των κυρώσεων»

Γιώργος Προκοπίου: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή

Με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο παρενέβη ο Γιώργος Προκοπίου, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της διεθνούς οικονομίας και ότι κανένα κράτος ή δύναμη δεν μπορεί να επιβάλει διόδια ή περιορισμούς στα στρατηγικά θαλάσσια περάσματα του πλανήτη. Παράλληλα έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες σημειώνοντάς ότι η ναυτιλία είναι εδώ για να εξυπηρετεί τον κόσμο. «Και η Ελλάδα έχει μια μακρά παράδοση στο να σπάει αποκλεισμούς, ήδη από την αρχαιότητα. Αργότερα, κατά τους νεότερους χρόνους, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κέρδισαν χρήματα και στήριξαν την Ελληνική Επανάσταση. Δεν είχαν άλλον τρόπο να τα επενδύσουν ή να τα αξιοποιήσουν, και ουσιαστικά αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τους Ναπολεόντειους Πολέμους, διαπερνώντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει ο βρετανικός στόλος. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο στις λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι οι υπαινιγμοί είναι αρκετοί για να καταλάβετε τι εννοώ».

Ο κ. Προκοπίου συνέδεσε ευθέως την κατανάλωση ενέργειας με το βιοτικό επίπεδο των κοινωνιών, εκτιμώντας ότι ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο «προσθήκης ενεργειακών πηγών» και όχι πραγματικής ενεργειακής μετάβασης. Υποστήριξε ότι η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να χρειάζεται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, LNG και άνθρακα, ενώ προειδοποίησε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Ναυτιλία

Ναυτιλία

Ναυτιλία

