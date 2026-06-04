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Πιτσιλής σε υπαλλήλους ΑΑΔΕ: Να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε υπηρεσίες και λειτουργίες

Ευχαριστήρια επιστολή Πιτσιλή στους εργαζομένους για τις επιδόσεις της ΑΑΔΕ

Economy 04.06.2026, 09:13
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Πιτσιλής σε υπαλλήλους ΑΑΔΕ: Να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε υπηρεσίες και λειτουργίες
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Ευχαριστήρια επιστολή στους εργαζομένους για τις επιδόσεις της ΑΑΔΕ απέστειλε ο ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Η επιστολή Πιτσιλή

Με αφορμή τις θετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ι κ. Πιτσιλής, απέστειλε στο σύνολο των εργαζομένων της Αρχής την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:

«Αγαπητές, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στις πρόσφατες Εκθέσεις τους για την Ελλάδα, αναγνώρισαν ρητά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης: την ψηφιοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων συμμόρφωσης, τη σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ και τη συνολική ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης στη χώρα.

Όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει στη σημερινή της ανακοίνωση, η συμβολή του έργου αυτού υπήρξε καθοριστική για την έξοδο της Ελλάδας από τον κατάλογο χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες.

Αυτά τα εύσημα ανήκουν σε όλους μαζί και σε καθένα από εσάς ξεχωριστά.

Είναι το αποτέλεσμα αμέτρητων ωρών δουλειάς, αφοσίωσης και επαγγελματισμού από κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο αυτής της Αρχής.

Κάθε ψηφιακό σύστημα που αναπτύξατε, κάθε διαδικασία που βελτιώσατε, κάθε φορολογούμενο που εξυπηρετήσατε με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα — όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα που σήμερα αναγνωρίζουν όλοι οι διεθνείς θεσμοί.

Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για το έργο σας όλα αυτά τα χρόνια.

Ξέρω πόσο απαιτητικό είναι τα καθήκοντα που επιτελείτε καθημερινά, και ξέρω ότι τα υπηρετείτε με υπευθυνότητα και αγάπη για τη δουλειά σας.

Αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε.

Ο στόχος μας είναι σαφής: Να συνεχίσουμε όλοι μαζί στην κατεύθυνση της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών και της λειτουργίας της ΑΑΔΕ.

Να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια Αρχή που είναι όλο και περισσότερο αξιόπιστη, σύγχρονη και στο πλευρό κάθε πολίτη και κάθε επιχείρησης — για το καλό της πατρίδας μας συνολικά.

Με θερμές ευχαριστίες και υπερηφάνεια για εσάς,

Γιώργος Ι. Πιτσιλής

Διοικητής ΑΑΔΕ»

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