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Δήμας: Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η αναβάθμιση του Αεροδρομίου Πάρου

Τι περιλαμβάνει το έργο

Economy 06.08.2026, 10:14
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Δήμας: Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η αναβάθμιση του Αεροδρομίου Πάρου
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Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026 – 2030 εντάχθηκε η Πράξη «Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου», συνολικού προϋπολογισμού 45,44 εκατ. ευρώ, με στόχο τη σημαντική αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών του νησιού και την ενίσχυση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των επιβατών.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού συνολικής επιφάνειας 12.117 τ.μ., νέου πύργου ελέγχου, πυροσβεστικού σταθμού, φυλακίου ασφαλείας, μόνιμης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού οδικού δικτύου του αεροδρομίου.

Παράλληλα, προβλέπεται η επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης από 1.400 μέτρα σε 1.799 μέτρα, μαζί με όλες τις απαραίτητες υποδομές ασφάλειας και τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η χρηματοδότηση των αναγκαίων αρχαιολογικών εργασιών και των συνδέσεων ή αποκαταστάσεων δικτύων κοινής ωφέλειας, ώστε το έργο να υλοποιηθεί απρόσκοπτα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η πράξη έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2030.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση του έργου, το νέο αεροδρόμιο της Πάρου θα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του νησιού και ενισχύοντας την τουριστική και αναπτυξιακή του δυναμική. Οι αεροπορικές υποδομές ενισχύουν τη συνδεσιμότητα των νησιών και δημιουργούν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες».

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