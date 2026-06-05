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Βαμβάκι: Μείωση εκτάσεων και παραγωγής τη σεζόν 2026/27

Πώς διαμορφώνεται η παγκόσμια αγορά για το βαμβάκι

AGRO 05.06.2026, 09:35
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Βαμβάκι: Μείωση εκτάσεων και παραγωγής τη σεζόν 2026/27
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Μέτρια συρρίκνωση των παγκόσμιων καλλιεργειών, της παραγωγής και του εμπορίου στο βαμβάκι κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27, αντανακλώντας το ασθενέστερο κλίμα ζήτησης, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τους μεταβαλλόμενους περιβαλλοντικούς παράγοντες στις κύριες χώρες παραγωγής, προβλέπει η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (International Cotton Advisory Committee – ICAC).

Σύμφωνα με τελευταία έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουνίου 2026 του Cotton This Month της ICAC, οι παγκόσμιες καλλιεργούμενες εκτάσεις βαμβακιού προβλέπεται να μειωθούν κατά 1% στα 30,1 εκατομμύρια εκτάρια, ενώ η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να μειωθεί κατά 2% στα 25,7 εκατομμύρια τόνους.

Οι παγκόσμιες τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 12% το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αντίστοιχα, το παγκόσμιο εμπόριο βαμβακιού προβλέπεται επίσης να μειωθεί κατά 1,4% σε περίπου 9,5 εκατομμύρια τόνους.

Η παγκόσμια αγορά

Το αυξανόμενο κόστος εισροών, η στρατηγική μείωση του μεγέθους, ο καιρός, οι πιέσεις εγκατάλειψης και ο ανταγωνισμός από εναλλακτικές καλλιέργειες αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την παγκόσμια αγορά.

Ειδικότερα, όπως αναλύεται στην έκθεση, οι παγκόσμιες τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 12% το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των διαταραχών στις εξαγωγές στο Στενό του Ορμούζ.

Χώρες όπως η Κίνα εξαιρούν εσκεμμένα εκτάσεις χαμηλότερης αποδοτικότητας, χαμηλής απόδοσης και με έλλειψη νερού, προκειμένου να ευνοήσουν πιο παραγωγικές γαιες.

Επίσης, ενώ το Ελ Νίνιο στηρίζει ορισμένες περιοχές, το 98% των καλλιεργειών των ΗΠΑ αντιμετωπίζει συνθήκες ξηρασίας, αυξάνοντας τους κινδύνους εγκατάλειψης. Παράλληλα, η Αυστραλία αντιμετωπίζει ακραία ξηρασία και το Πακιστάν παλεύει με ασταθείς καιρικές συνθήκες και πιέσεις από παράσιτα.

Ταυτόχρονα, ο υψηλός ανταγωνισμός από καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι, σε συνδυασμό με μια υποτονική αγορά και την πίεση από τις τεχνητές ίνες, επηρεάζει την κερδοφορία του βαμβακιού.

Οι προοπτικές

Η Κίνα αναμένεται να παραμείνει ο μεγαλύτερος παραγωγός βαμβακιού στον κόσμο, παρά την προβλεπόμενη μείωση της έκτασης κατά 0,5% (σε 3 εκατομμύρια εκτάρια) και τη μείωση της παραγωγής κατά 4% σε 7 εκατομμύρια τόνους. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αναμένεται να στηρίξουν την ισχυρή απόδοση των καλλιεργειών, αποδίδοντας παγκοσμίως το πρωτοφανή νούμερο των 2.421 κιλών/εκτάριο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η καλλιεργούμενη έκταση προβλέπεται να μειωθεί κατά 6% στα 2,9 εκατομμύρια εκτάρια, μειώνοντας την παραγωγή κατά 4% σε 2,8 εκατομμύρια τόνους – το χαμηλότερο επίπεδο σε τρεις εποχές. Παρά το αποτύπωμα ξηρασίας 98% που απειλεί με ποσοστά εγκατάλειψης, οι αποδόσεις προβλέπεται να είναι 2% υψηλότερες λόγω του Ελ Νίνιο και οι εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3%.

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες εποχές επέκτασης, η έκταση βαμβακιού της Βραζιλίας προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 6% στα 2 εκατομμύρια εκτάρια, οδηγώντας σε μείωση της παραγωγής κατά 10% σε 3,8 εκατομμύρια τόνους. Η μείωση επικεντρώνεται κυρίως στο Μάτο Γκρόσο λόγω της χαμηλής ζήτησης, του αυξανόμενου κόστους λιπασμάτων και του έντονου ανταγωνισμού από το καλαμπόκι.

Η Ινδία θα διατηρήσει τη μεγαλύτερη έκταση βαμβακιού στον κόσμο, διατηρώντας σταθερή περίπου τα 11,8 εκατομμύρια εκτάρια. Η παραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί κατά 8% λόγω των κανονικών προβλέψεων για μουσώνες. Η πρόσθετη παραγωγή αναμένεται να απορροφηθεί από την αυξανόμενη εγχώρια κατανάλωση και τις ισχυρές εξαγωγές νημάτων προς την Κίνα.

Λόγω της ακραίας ξηρασίας, της μείωσης του νερού άρδευσης και του υψηλού κόστους εισροών, η έκταση και η παραγωγή βαμβακιού της Αυστραλίας προβλέπεται να μειωθούν κατά 10%, ανεβάζοντας τη συνολική παραγωγή σε περίπου 937.000 τόνους.

Τέλος, η παραγωγή στο Πακιστάν προβλέπεται να μειωθεί κατά 18% σε περίπου 900.000 τόνους, παρά την αμετάβλητη έκταση καλλιέργειας. Η απόδοση του τομέα παραμένει σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη από την κακή ποιότητα των σπόρων, την υψηλή πίεση από παράσιτα και τα απρόβλεπτα καιρικά πρότυπα.

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