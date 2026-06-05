Ideal: Το σχέδιο για εξαγορές, η εισαγωγή των Attica στο ΧΑ και οι μέτοχοι

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«Δεν έχουμε βρει το σωστό σημείο εισόδου». Με την φράση αυτή ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου εξήγησε στη γενική συνέλευση των μετόχων γιατί η Ideal Holdings δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε νέα μεγάλη εξαγορά, δίνοντας παράλληλα το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα.

Ο επικεφαλής της Ideal ανέφερε ότι επενδυτική απόφαση δεν εξαρτάται μόνο από την αποτίμηση ενός πιθανού στόχου, αλλά από ένα σύνολο παραμέτρων που περιλαμβάνει τη στρατηγική συμβατότητα, τη φιλοσοφία συνεργασίας και το μελλοντικό σχέδιο ανάπτυξης. Ο όμιλος, όπως είπε δεν αναζητά απλώς διαθέσιμους στόχους στην αγορά, αλλά συμφωνίες που «κουμπώνουν» σε τρία επίπεδα: αποτίμηση, στρατηγική και εταιρική κουλτούρα.

Το ενδιαφέρον της Ideal για εξαγορές παραμένει ενεργό, αλλά χωρίς συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης.

Ο ρόλος της Μπάρμπα Στάθης στις εξαγορές της Ideal

Μια συμφωνία μπορεί να είναι ελκυστική σε επίπεδο τιμής, αλλά να μην προχωρήσει εάν δεν πληροί το βασικό κριτήριο της επόμενης ημέρας. «Δεν είναι μόνο το τίμημα», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα πλαίσιο επενδυτικής πειθαρχίας που υπερισχύει όποιας άλλης πίεσης για γρήγορη επέκταση των εργασιών. «Κάντε υπομονή!», είπε με νόημα κα πρόσθεσε:

«Θα σας πω τι δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε fund, δεν θα κάνουμε hospitality, δεν θα κάνουμε real estate, δεν θα κάνουμε shipping. Τώρα όλα τα άλλα… τα ψάχνουμε, δεν βιαζόμαστε».

Ενεργό το επενδυτικό ενδιαφέρον της Ideal

Το ενδιαφέρον για εξαγορές παραμένει ενεργό, αλλά χωρίς συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης. Η λογική αυτή, όπως αποτυπώθηκε στη συνέλευση, επιτρέπει στον όμιλο να αξιολογεί την αγορά με μεγαλύτερη ευελιξία, αποφεύγοντας κινήσεις που δεν εξυπηρετούν τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό.

Η βιομηχανία παραμένει βασικός τομέας ενδιαφέροντος, μέσα από την πλατφόρμα της Μπάρμπα Στάθης ενώ εξετάζονται και μειοψηφικές συμμετοχές, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ξεκάθαρη πορεία εξέλιξης. «Ναι, αλλά», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι οι συμμετοχές αυτές δεν θα παραμείνουν παθητικές. Στο συνολικό πλαίσιο, ο όμιλος διατηρεί ανοιχτές επιλογές, χωρίς όμως να επιταχύνει κινήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια απόδοσης και στρατηγικής συνέπειας.

«Ένας επενδυτής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεν επηρεάζεται από το βραχυπρόθεσμο», τόνισε o κ. Παπακωνσταντίνου

Ο κ. Παπακωνσταντίνου απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΟΤ ξεκαθάρισε πως η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι διεθνείς εξελίξεις, από τις πολεμικές συγκρούσεις έως τις μεταβολές στις τιμές ενέργειας, δεν καθορίζουν τις αποφάσεις, αλλά επηρεάζουν το περιβάλλον αποτίμησης.

«Ένας επενδυτής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεν επηρεάζεται από το βραχυπρόθεσμο», τόνισε με έμφαση. Υπογράμμισε ότι ο όμιλος διαθέτει επαρκή ρευστότητα (ταμείο 100 εκατ. ευρώ) και τραπεζικές γραμμές που του επιτρέπουν να κινηθεί άμεσα όταν εμφανιστεί η κατάλληλη ευκαιρία.

Η αρχιτεκτονική του IPΟ των Attica Stores

Σχολιάζοντας την επικείμενη εισαγωγή των πολυκαταστημάτων Attica στο Χρηματιστήριο Αθηνών την χαρακτήρισε ως… μερικο exit αφού θα διατεθεί ποσοστό περίπου το 30% του μετοχικού κεφαλαίου. «Κάνουμε το exit που θέλαμε. Ένα μερικό exit και από εκεί και πέρα κρατάμε το υπόλοιπο», σημείωσε.

Η μετοχική βάση που ακολουθεί την Ideal αριθμεί περίπου 10.000 μετόχους. Και αυτοί που έχουν από 100 μετοχές και πάνω είναι πάνω από 5.000.

Η εισαγωγή στο ταμπλό δεν συνοδεύεται από αύξηση κεφαλαίου, καθώς –όπως είπε– η εταιρεία δεν έχει ανάγκη άντλησης ρευστότητας για το επενδυτικό της πρόγραμμα. Αντίθετα, στόχος είναι η αγορά να αποτυπώσει την αξία της. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και αφού προηγηθεί η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου (έχει κατατεθεί) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τοποθετείται χρονικά στο διάστημα 24–26 Ιουνίου.

«Δυο φορές τα χρήματά μας»

Έσπευσε να πει μάλιστα ότι η επιστροφή κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στη γενική συνέλευση ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ από την μητρική, σχεδιάζεται να καταβληθεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στην δημόσια εγγραφή. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και στους ήδη υφιστάμενους μετόχους… να έχουν μια κατανομή», σημειώθηκε.

Οι επιστροφές στους μετόχους επιδιώκεται να είναι γενναίες, χωρίς ωστόσο να να αποδυναμώνουν την επενδυτική ικανότητα του ομίλου

Ο κ. Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επιτυχία της IPO των Attica, λέγοντας πως ήδη η μετοχική βάση που ακολουθεί την Ideal αριθμεί περίπου 10.000 μετόχους. Και αυτοί που έχουν από 100 μετοχές και πάνω είναι πάνω από 5.000. «Οπότε υπάρχει πολύς κόσμος που μας ακολουθεί και για αυτό το λόγο θέλουμε το ίδιο να γίνει και στην εταιρεία των Αττικών Πολυκαταστημάτων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στο κέρδος που σκοπεύει να βγάλει από την εισαγωγή των Attica σε σχέση με το κόστος κτήσης (100 εκατ. ευρώ μετρητά), ο κ. Παπακωνσταντίνου παρότι δεν μπήκε σε λεπτομέρειες λόγω περιορισμών εκτίμησε πως «με λίγη καλή τύχη-, θα βγάλουμε δυο φορές τα λεφτά μας!»…

Η μερισματική πολιτική

Όσον αφορά στην πολιτική διανομών και επιστροφής αξίας στους μετόχους, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι πρόκειται για μια πολιτική που δεν αντιμετωπίζεται ως συγκυριακή αλλά ως δομικό στοιχείο της στρατηγικής καθώς μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει σημαντικά κεφάλαια.

Η λογική όπως είπε είναι καθαρή: οι επιστροφές δεν πρέπει να αποδυναμώνουν την επενδυτική ικανότητα του ομίλου. «Παίρνεις ένα ποσό το οποίο δεν επηρεάζει τη λειτουργία της εταιρείας ούτε τις επενδυτικές της αποφάσεις», σημείωσε και έσπευσε να πει ότι η πολιτική συνδέεται με στόχο διανομής 40%–50% των καθαρών κερδών. Δεν αποκλείονται και έκτακτες κινήσεις όταν προκύπτουν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.