Παπακωνσταντίνου (Ideal): Από 24-26 Ιουνίου η IPO των Attica Stores στο ΧΑ

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Από 24 έως 26 Ιουνίου στοχεύει ο όμιλος Ideal Holdings να πραγματοποιήσει την εισαγωγή των Attica Stores στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την ίδια στιγμή, με αμείωτη ένταση συνεχίζει να σκαρνάρει ο όμιλος Ideal Holdings την ελληνική αγορά. Αυτά ανέφερε ο επικεφαλής Λάμπρος Παπακωνσταντίνου στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ideal παραμένει η ανταμοιβή των μετόχων

Ο κ. Παπακωνσταντίνου για την Attica Πολυκαταστήματα, σημείωσε ότι η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει ήδη ανακτήσει περίπου 44 εκατ. ευρώ από την επένδυση, ενώ η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών προγραμματίζεται, εφόσον εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο, για το διάστημα 24-26 Ιουνίου.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ideal παραμένει η ανταμοιβή των μετόχων. «Έχουμε μια πολιτική, θα προσπαθούμε να διανέμουμε 40%-50% μετά από φόρους», είτε μέσω μερισμάτων είτε μέσω έκτακτων διανομών και επιστροφών κεφαλαίου. «Ό,τι περισσεύει γυρνά στον μέτοχο» εξήγησε η διοίκηση, όταν μια εταιρεία διαθέτει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα χωρίς ορατές επενδυτικές ευκαιρίες με τις επιθυμητές αποδόσεις, τότε «πρέπει να το επιστρέψεις στον μέτοχο».

Η Ideal ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική της είναι να μειώσει μερικώς τη συμμετοχή της χωρίς να εγκαταλείψει την επένδυση. «Αποεπενδύουμε ως έναν βαθμό και κρατάμε το υπόλοιπο χωρίς ρίσκο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Attica έχει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Παράλληλα, η διοίκηση επανέλαβε ότι στόχος είναι η διατήρηση της ευελιξίας. «Η δυνατότητα να έχεις επιλογές, εγώ αυτό αγαπώ και όχι να πηγαίνω με κλειστά μάτια», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Παπακωνσταντίνου και πρόσθεσε ότι η Attica θα αποκτήσει ακόμη τρία καταστήματα στο city link.

Καθησυχαστικός απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις

Ο κ. Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε καθησυχαστικός απέναντι στις γεωπολιτικές και πολιτικές εξελίξεις, τονίζοντας ότι ένας επενδυτής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεν μπορεί να επηρεάζεται από τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα.

«Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και τις πολιτικές εξελίξεις, είναι λάθος για κάποιον που έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα να επηρεάζεται από το βραχυπρόθεσμο. Κάποια στιγμή θα τελειώσει», ανέφερε. Παράλληλα, είπε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τις περιόδους αστάθειας. «Περάσαμε τις εποχές της ανωμαλίας. Με τον άλφα ή βήτα τρόπο θα έχουμε κυβέρνηση», σχολίασε.

Για τον Μπάρμπα Στάθη, η διοίκηση χαρακτήρισε την εταιρεία «πλατφόρμα», διευκρινίζοντας ότι εξετάζονται προσεκτικά οι επόμενες κινήσεις στον χώρο των τροφίμων. «Το ψάχνουμε, δεν βιαζόμαστε», ανέφερε, επικαλούμενη μάλιστα τη φιλοσοφία της Berkshire Hathaway: «Κάντε υπομονή». «Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο, να μελετήσουμε τι θα κάνουμε», σημείωσε η διοίκηση, επιμένοντας στη στρατηγική της πειθαρχίας στις επενδύσεις.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν εξετάζει τοποθετήσεις σε τομείς όπως τα ακίνητα, τα φωτοβολταϊκά ή οι υπηρεσίες. «Δεν θα κάνουμε ακίνητα, φωτοβολταϊκά, υπηρεσίες κ.λπ.», υπογράμμισε.

Η Ideal ανακοίνωσε επίσης πρόταση επιστροφής κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή για φέτος, έναντι 0,40 ευρώ πέρυσι.

Παράλληλα, προτείνεται τροποποίηση του καταστατικού με νέα ονομαστική αξία μετοχής στα 1,20 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα αδιάθετα αντληθέντα κεφάλαια, η διοίκηση ανέφερε ότι ανέρχονται σήμερα σε περίπου 44,58 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία προτείνει να διευρυνθούν οι δυνατότητες αξιοποίησής τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για εξαγορές και επενδύσεις αλλά και για ενδοομιλικό δανεισμό ή αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει κάποια επένδυση που να πληροί τις δικές μας προϋποθέσεις», ανέφερε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, εξηγώντας γιατί προτείνεται παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2027 για τη χρήση των κεφαλαίων.

Παράλληλα, προτείνεται η δυνατότητα χρήσης των κεφαλαίων για πρόωρη ή μερική αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου των 100 εκατ. ευρώ της εταιρείας, καθώς και για αναχρηματοδότηση δανεισμού θυγατρικών.