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Τραυλού: Έχουμε τον πιο σύγχρονο εμπορικό στόλο στον κόσμο

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στις επενδύσεις σε νέα, τεχνολογικά προηγμένα πλοία

Ναυτιλία 05.06.2026, 13:37
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Τραυλού: Έχουμε τον πιο σύγχρονο εμπορικό στόλο στον κόσμο
Λάμπρος Καραγεώργος

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Με ένα από τα ισχυρότερα βιβλία παραγγελιών παγκοσμίως και συνεχή επένδυση σε σύγχρονα πλοία, η ελληνική ναυτιλία επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δυναμική, παραμένοντας πρωταγωνιστής στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, διαθέτοντας τον πιο σύγχρονο εμπορικό στόλο στον κόσμο.

Παράλληλα όπως ξεκαθάρισε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της τελευταίας ημέρας των Ποσειδωνίων, «ο ελληνικός εμπορικός στόλος λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση προς τους διεθνείς κανόνες και με όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις», διευκρινίζοντας ότι η συμμετοχή ελληνόκτητων πλοίων στον σκιώδη στόλο είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Αναφερόμενη η κα Τραυλού στην πορεία ανανέωσης του ελληνόκτητου στόλου, σημείωσε ότι το ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν που διαθέτει σήμερα orderbook που ξεπερνά τα 930 πλοία, τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία «εξελίσσεται, ανανεώνεται και παραμένει το ίδιο δυνατή όσο ήταν πάντα».

Πρώτη στις επενδύσεις η Ελλάδα

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στις επενδύσεις σε νέα, τεχνολογικά προηγμένα πλοία, τα οποία ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα, περιβαλλοντική συμμόρφωση και ασφάλεια. Αν και με βάση το μέγεθος του στόλου βρίσκεται στη δεύτερη θέση διεθνώς πίσω από την Κίνα, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί το προβάδισμα στον ιδιωτικό χαρακτήρα των επενδύσεων, καθώς όπως είπε η κα Τραυλού «το 50% του κινεζικού εμπορικού στόλου ανήκει στο κράτος».

Η πρόεδρος της ΕΕΕ τόνισε ότι το ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η λήψη ουσιαστικών μέτρων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου συνολικά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ανταγωνιστές επωφελούνται από ευνοϊκότερα κανονιστικά και χρηματοδοτικά πλαίσια.

Παράλληλα, η κα Τραυλού αναφέρθηκε στις δυσκολίες προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και η ύπαρξη εμπόλεμων ζωνών δεν συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ελκυστικής εικόνας για τη ζωή στη θάλασσα. Όπως σημείωσε, απαιτείται κοινή προσπάθεια της Πολιτείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των συνδικαλιστικών φορέων και της ναυτιλιακής βιομηχανίας ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων για τη ναυτική σταδιοδρομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη περαιτέρω εκσυγχρονισμού του ελληνικού νηολογίου, προκειμένου να ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλιακής αγοράς. Όπως υπογράμμισε η πρόεδρος της ΕΕΕ, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ωστόσο παραμένουν περιθώρια βελτίωσης.

Για τα Στενά του Ορμούζ

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και τις απειλές κατά της εμπορικής ναυτιλίας, η κα Τραυλού επανέλαβε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή για το παγκόσμιο εμπόριο και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Για την απανθρακοποίηση

Αναφορικά με το πλαίσιο απανθρακοποίησης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), εξέφρασε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα και τη ρεαλιστικότητα ορισμένων στόχων, υποστηρίζοντας ότι η ναυτιλία καλείται να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα φιλόδοξες απαιτήσεις, παρά το γεγονός ότι ευθύνεται για περιορισμένο ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών.

Πέρα από την οικονομική της συμβολή, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά και στην εκπαίδευση και σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΕΕ προγραμματίζει για το 2026 τη χορήγηση 365 υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών, το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών στην ιστορία της, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο της ως πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς.

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