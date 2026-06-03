Μελίνα Τραυλού: Η στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας

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Τα περίπτερα των εκθετών, στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026 επισκέφτηκαν σήμερα η Πρόεδρος Μελίνα Τραυλού και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέντευξη τύπου της ΕΕΕ την Παρασκευή τελευταία ημέρα της έκθεσης.

Καθώς η έκθεση οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον της ναυτιλιακής κοινότητας στρέφεται πλέον στη συνέντευξη Τύπου της ΕΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, τελευταία ημέρα των Ποσειδωνίων. Στελέχη του κλάδου αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις της διοίκησης της Ένωσης για τις εξελίξεις στη διεθνή ναυτιλία, τις γεωπολιτικές προκλήσεις και το πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Υποδεχόμενη τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα στα Ποσειδώνια 2026, η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, είχε τονίσει τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.

«Τα Ποσειδώνια συγκεντρώνουν στην Ελλάδα, πατρίδα της ισχυρότερης ναυτιλίας, τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία ενός κλάδου που δεν μεταφέρει μόνο αγαθά και ενέργεια, αλλά διαφυλάσσει την ίδια τη λειτουργία του σύγχρονου κόσμου», είχε δηλώσει.

Τραυλού: Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις

Η κα. Τραυλού αναφέρθηκε επίσης στις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές, επισημαίνοντας ότι οι απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς αποτελούν πλέον μια νέα πραγματικότητα με σοβαρές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, την ενεργειακή ασφάλεια και τη διεθνή οικονομική σταθερότητα.

Όπως υπογράμμισε, η ασφαλής και αδιάλειπτη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευημερία των κοινωνιών, καθώς η ναυτιλία μεταφέρει τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, πρώτες ύλες και βασικά αγαθά σε παγκόσμια κλίμακα.

«Η θαλάσσια ασφάλεια αποτελεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και συλλογική ευθύνη. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, των εμπορικών πλοίων και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας οφείλει να είναι αδιαπραγμάτευτο καθήκον της διεθνούς κοινότητας», τόνισε.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΕΕ, η ελληνική ναυτιλία θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παγκόσμιας συνδεσιμότητας, της οικονομικής σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.