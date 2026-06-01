Τραυλού: H ναυτιλία είναι η αόρατη εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής μας διαβίωσης

Μήνυμα στη διεθνή κοινότητα να κρατήσει ανοικτά τα «θαλάσσια περάσματα» έστειλε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κυρία Μελίνα Τραυλού, εκ μέρους της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου.

Τραυλού: Ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα αποτελεί όρο διεθνούς σταθερότητας

«Όταν παρεμποδίζεται η ναυτιλία, δεν διαταράσσεται απλώς ένας κλάδος. Διαταράσσεται η ίδια η λειτουργία του κόσμου», τόνισε η κυρία Μελίνα Τραυλού, μιλώντας πριν από λίγο στα εγκαίνια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026» και συμπλήρωσε: «Συνεπώς, απαιτείται η ναυτιλία να μην εργαλειοποιείται και να μην στοχοποιείται σε καμία απολύτως συνθήκη. Η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα αποτελεί όρο διεθνούς σταθερότητας και προόδου».

Καλωσορίζοντας τους χιλιάδες διεθνείς επισκέπτες κυρία Τραυλού υπογράμμισε ότι «οι θαλάσσιοι δρόμοι δεν είναι απλώς εμπορικές διαδρομές. Είναι οι αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας» και για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να κλείνουν.

Άλλωστε, όπως συμπλήρωσε, «η ναυτιλία είναι η αόρατη εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής μας διαβίωσης».

Αναφερόμενη στην απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα τόνισε ότι η ναυτιλία των Ελλήνων, αναγνωρίζει «στην πράξη την ανάγκη μετάβασης σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, επενδύοντας δισεκατομμύρια σε νέα πλοία, με προηγμένες τεχνολογίες και εναλλακτικά ή και πειραματικά σε κάποιες περιπτώσεις καύσιμα».

Ωστόσο σημείωσε πως «τα ασφαλή και διαθέσιμα καύσιμα, οι κατάλληλες τεχνολογίες και οι επαρκείς υποδομές εξαρτώνται αποκλειστικά από άλλους», αναφερόμενη στους παραγωγούς καυσίμων, τα ναυπηγεία, την τεχνολογία.

Χωρίς ισχυρή ναυτιλία, δεν υπάρχει ανθεκτική οικονομία

Σε άλλο σημείο του χαιρετισμού της η Μελίνα Τραυλού υπογράμμισε πως η θωράκιση της ναυτιλίας πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής των κρατών και των κέντρων λήψης αποφάσεων: «Όχι μόνον σε περιόδους κρίσεων. Πάντα».

Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι «επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως προτεραιότητα τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας της».

Και υπογράμμισε ότι «χωρίς ελευθερία της ναυσιπλοΐας, δεν υπάρχει παγκόσμια ευημερία. Χωρίς ασφαλείς θαλάσσιες οδούς, δεν υπάρχει ασφαλές παγκόσμιο εμπόριο. Χωρίς ισχυρή ναυτιλία, δεν υπάρχει ανθεκτική οικονομία. Και χωρίς ρεαλισμό, δεν υπάρχει βιώσιμη πράσινη μετάβαση».

«Για αυτό η προστασία της ναυτιλίας δεν είναι απλώς μια λειτουργική ανάγκη του διεθνούς εμπορίου. Είναι παγκόσμια ευθύνη. Μία ευθύνη κοινή. Μία ευθύνη όλων μας που προϋποθέτει διαφάνεια και ειλικρίνεια», προσέθεσε η κυρία Μελίνα Τραυλού.