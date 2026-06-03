Κυριάκος Πιερρακάκης: Η δημοσιονομική ευελιξία μας οδηγεί σε γρηγορότερες επενδύσεις στην ενέργεια

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Τη σημασία της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελήφθη σήμερα να επιτρέψει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης του Οργανισμού.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα επίκαιρη τη συζήτηση για τις βιομηχανικές πολιτικές που μπορούν να στηρίξουν «ανοιχτές αγορές, ανάπτυξη και ευημερία», συνδέοντάς την με τη σημερινή απόφαση της Κομισιόν για αξιοποίηση των εθνικών ρητρών διαφυγής στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με πρόσφατη διαπίστωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι κατά 12% μικρότερος στην Ευρώπη χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2022 και μετά.

Πιερρακάκης: Θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στάθηκε επίσης στις θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία, μετά τη δημοσιοποίηση των νέων προβλέψεων του ΟΟΣΑ και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.

«Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, η οποία σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας περιόδου 16 ετών που περιλάμβανε χρόνια δοκιμασιών και προκλήσεων για κάθε Έλληνα πολίτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή βασίζεται σε δύο λέξεις-κλειδιά, την «εμπιστοσύνη» και την «ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση της προόδου της χώρας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δημιουργεί την υποχρέωση για πολιτικές που θα μετατρέψουν την εμπιστοσύνη αυτή σε μεγαλύτερη ευημερία για πολίτες και επιχειρήσεις.

Κόρμαν: Η πορεία της Ελλάδας είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά…

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν εξήρε την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντας «πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια».

Ο κ. Κόρμαν απέδωσε τη βελτίωση των οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων της χώρας στις «φιλόδοξες πολιτικές μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές», σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή μέσα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης και τη σημαντική υποχώρηση της ανεργίας.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, τόσο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή όσο και εξαιτίας του διαχρονικού προβλήματος της χαμηλής παραγωγικότητας που αντιμετωπίζουν πολλές οικονομίες του ΟΟΣΑ.

«Η πορεία είναι σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να θέσει το δημόσιο χρέος της σε σταθερή πτωτική τροχιά, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ εξέφρασε, τέλος, την πρόθεση του Οργανισμού να συνεχίσει τη συνεργασία με την Ελλάδα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.