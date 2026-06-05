Κρήτη: Πράσινο φως για ξενοδοχειακό συγκρότημα της «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία ΑΕ»

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Το πράσινο φως έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την δημιουργίας νέας ξενοδοχειακής μονάδας στον Αγιο Νικόλαο Λασηθίου. Η υπηρεσία ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, δυναμικότητας 374 κλινών, στη θέση «Αριγιανές ή Λίμνη» της Δημοτικής Κοινότητας Βρουχά, στον Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις 3 Ιουνίου 2026 και αφορά επένδυση της εταιρείας «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.».

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 15 εκατομμύρια χαρακτηρίζονται ως «πράσινες δαπάνες», επενδύσεις δηλαδή που ενισχύουν τον βιώσιμο χαρακτήρα του έργου και συνάδουν με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, όπου διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς τμήματος της έκτασης

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τραπεζικό δανεισμό, ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.», με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ζαχαρία Λενακάκη, κάνει με την επένδυση αυτή το πρώτο της βήμα στον ξενοδοχειακό χώρο, αξιοποιώντας ιδιόκτητη γη στην περιοχή της Πλάκας.

Το σχέδιο

Σύμφωνα με την απόφαση, το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε συνολική έκταση περίπου 71 στρεμμάτων, μέσω της πολεοδομικής ενοποίησης τριών ακινήτων.

Η μονάδα θα περιλαμβάνει 159 δωμάτια κατανεμημένα σε 31 κτίρια, κεντρικό κτίριο υποδοχής και εστίασης, δεύτερο εστιατόριο, beach bar, κολυμβητικές δεξαμενές, καθώς και εγκαταστάσεις ευεξίας και συνεδριακούς χώρους.

Το έργο συνοδεύεται από σημαντικές υποδομές, όπως μονάδα επεξεργασίας λυμάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας, μονάδα αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, δύο γεωτρήσεις, υπόγεια διάβαση πεζών κάτω από την επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου – Πλάκας – Βρουχά, καθώς και φωτοβολταϊκό σύστημα για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της εγκατάστασης.

Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης κατατέθηκαν θετικές γνωμοδοτήσεις από σειρά υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Διεύθυνση Υδάτων, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, το ΓΕΕΘΑ, η Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, όπου διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς τμήματος της έκτασης. Ωστόσο, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή επισήμανε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν εξετάζει ζητήματα κυριότητας, τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Περιβαλλοντικοί όροι

Η απόφαση προβλέπει σειρά περιβαλλοντικών όρων για τη διαχείριση υδάτων, αποβλήτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η περιοχή χωροθέτησης βρίσκεται εκτός περιοχών Natura 2000 και άλλων προστατευόμενων ζωνών, ενώ η χρήση τουριστικής εγκατάστασης θεωρείται συμβατή με τον ισχύοντα χωροταξικό σχεδιασμό.

Η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής της Πλάκας και της Ελούντας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προσθέτοντας μία ακόμη υψηλής κατηγορίας τουριστική μονάδα στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης.