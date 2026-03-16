Τουρισμός: Η Κρήτη και η Σύρος στους πιο αξιόλογους προορισμούς για το 2026

Η λίστα για διακοπές από το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World

Τουρισμός 16.03.2026, 08:39
Η Κρήτη και η Σύρος κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις των πιο αξιόλογων ελληνικών νησιωτικών προορισμών για διακοπές το 2026 με την καλύτερη σχέση τιμή – ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World το οποίο δημοσίευσε πρόσφατα, σχετική λίστα μετά από έρευνα και συλλογή στοιχείων. Η συγκεκριμένη διεθνής πλατφόρμα αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα μέσα ενημέρωσης στον τομέα του τουρισμού και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, με παγκόσμια απήχηση και αναγνωσιμότητα από εκατομμύρια αναγνώστες, επαγγελματίες του κλάδου, τουριστικούς οργανισμούς και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει ο διεθνής ιστότοπος, η Κρήτη ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο προσιτούς προορισμούς διακοπών στην Ελλάδα για το 2026. Το μεγαλύτερο νησί της χώρας προσφέρει μεγάλη γκάμα οικονομικών επιλογών στη διαμονή. Η κρητική κουζίνα και οι τοπικές αγορές καταγράφονται ως σημαντικοί παράγοντες εξοικονόμησης πόρων, αφού οι παραδοσιακές ταβέρνες και τα τοπικά εμπορικά σημεία προσφέρουν καλό φαγητό σε φιλικές τιμές, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον πολιτισμό και τη γαστρονομία του νησιού με μικρότερο κόστος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το αφιέρωμα, η Σύρος διαφοροποιείται για τον αυθεντικό της χαρακτήρα, την κομψή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική της ταυτότητα, προσφέροντας προσιτές και ταυτόχρονα ποιοτικές επιλογές διαμονής, εστίασης και δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ερμούπολη με τη νεοκλασική της μεγαλοπρέπεια, στα γραφικά σοκάκια της Άνω Σύρου, καθώς και στις όμορφες παραλίες του νησιού που παραμένουν εύκολα προσβάσιμες. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με άλλους ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, η Σύρος διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και το κόστος, προσφέροντας ένα πολύ καλό «value for money» για τους επισκέπτες. Η αποφυγή του υπερτουρισμού συντελεί στη διατήρηση λογικών τιμών και στην παροχή αυθεντικών εμπειριών. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης την Λευκάδα, τη Νάξο και την Θάσο.

Σημειώνεται πως στις 15 Ιουνίου ξεκινά νέα αεροπορική σύνδεση μεταξύ της Σύρου και του Ηρακλείου Κρήτης, μέσω Aegean Airlines. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει έως και 18 Σεπτεμβρίου με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Η νέα αεροπορική σύνδεση και η ένταξη της Σύρου στον κατάλογο του Travel and Tour World εντάσσονται στις ευρύτερες προσπάθειες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

«Διπλή προτεραιότητα του Δήμου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητάς και η ανάδειξη της ποιότητας του προορισμού. Η επίτευξη της νέας αεροπορικής γραμμής ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική του αεροδρομίου της Σύρου και υποστηρίζει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, στόχος μας δεν είναι μόνο να προβάλλουμε τα χαρακτηριστικά του τόπου μας αλλά να αναδείξουμε αυτό που έχει την μεγαλύτερη αξία, δηλαδή το μεράκι, την αυθεντικότητα και την μοναδικότητα των τουριστικών υπηρεσιών. Οι επαγγελματίες και κάτοικοι κάθε χρόνο προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να προσφέρουν γνήσια ελληνική φιλοξενία και αυτή είναι μια διάσταση που ενισχύει την ταυτότητα μας» επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Α. Βουτσίνος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό πρόσημα στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Τραμπ: Βάζει «πάγο» στο ταξίδι του στο Πεκίνο και πιέζει την Κίνα για το Ορμούζ
World

Στον «αέρα» η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο λόγω Ιράν
Saudi Aramco: Στρέφει εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα
World

Πώς η Saudi Aramco παρακάμπτει το Ορμούζ
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Economy

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κατώτατος μισθός: Ψαλίδι στην αύξηση φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παράπλευρη απώλεια η αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός δεν θα ανέβει στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου – Το νέο σενάριο μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κώστας Παπαδής
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όμιλος Τσιλεδάκης: Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 4 αστέρων στη Γεωργιούπολη της Κρήτης
Τουρισμός

Νέα τουριστική επένδυση στην Κρήτη από την οικογένεια Τσιλεδάκη 

Ο όμιλος Τσιλεδάκης θα δημιουργήσει τουριστικό συγκρότημα 8 κτιρίων - Η συνεργασία με την Hilton 

Λάμπρος Καραγεώργος
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Dick’s – Foot Locker: Πέτυχε το στοίχημα της εξαγοράς – Διψήφια ανάπτυξη
World

Πέτυχε το στοίχημα - Διψήφια ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker

Η νέα χρονιά φέρνει ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker - Ποια είναι τα νέα concept που δίνουν ώθηση στην κατανάλωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν
Τουρισμός

Τουρισμός σε στάση αναμονής – Ο πόλεμος φρενάρει τις κρατήσεις

Πιο διστακτικοί οι ταξιδιώτες ενόψει καλοκαιριού, χωρίς όμως κύμα ακυρώσεων - Ο τουρισμός και τι δείχνουν τα στοιχεία  

Λάμπρος Καραγεώργος
Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία
World

Άνοιξε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας για τον κόσμο

Τους 6 άξονες των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ενέργεια σκιαγραφεί ο Economist

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στο myAADE – Σε πόσες δόσεις θα πληρωθούν
Economy

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Τουρισμός
Τουρισμός: Η Κρήτη και η Σύρος στους πιο αξιόλογους προορισμούς για το 2026
Τουρισμός

Τα 2 top ελληνικά νησιά για φέτος

Η λίστα για διακοπές από το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World

Κοινωνικός τουρισμός: Ποιες αλλαγές θα ισχύσουν στο φετινό πρόγραμμα
Τουρισμός

Ποιες αλλαγές έρχονται στον κοινωνικό τουρισμό

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων - Οι αλλαγές στις παροχές, στη μοριοδότηση και στους δικαιούχους στον κοινωνικό τουρισμό

Τουρισμός: Ποιες είναι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026
Τουρισμός

Τουρισμός: Ποιες είναι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2026

Στην 10η ετήσια έκθεσή του, το Time Out κατατάσσει τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου - Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν
Τουρισμός

Τουρισμός σε στάση αναμονής – Ο πόλεμος φρενάρει τις κρατήσεις

Πιο διστακτικοί οι ταξιδιώτες ενόψει καλοκαιριού, χωρίς όμως κύμα ακυρώσεων - Ο τουρισμός και τι δείχνουν τα στοιχεία  

Λάμπρος Καραγεώργος
IDM Kalamata: Τουριστική επένδυση 136,5 εκατ. ευρώ για πολυτελές resort με ξενοδοχείο και 248 κατοικίες
Τουρισμός

Νέα μεγάλη τουριστική επένδυση 136,5 εκατ. στην Καλαμάτα 

Ποιο είναι το σχέδιο της IDM Kalamata για πολυτελές παραθεριστικό χωριό στον «Μπουρνιά» Τι περιλαμβάνει το project των 136,5 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Σμπώκος–Βασιλάκης: Στρατηγική επένδυση 121 εκατ. στη νότια Κρήτη 
Τουρισμός

Νέο mega project 121 εκατ. στην Κρήτη από Σμπώκο – Βασιλάκη

Σμπώκος και Βασιλάκης πήραν πράσινο φως για την δημιουργία 5άστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με τουριστικές κατοικίες και spa 

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Υψηλή συμμετοχή γυναικών στον κλάδο, χαμηλή σε θέσεις ηγεσίας
Τουρισμός

Υψηλή συμμετοχή γυναικών στον τουρισμό, χαμηλή σε θέσεις ηγεσίας

Ο ρόλος των γυναικών στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εξέλιξη του τουριστικού οικοσυστήματος

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό πρόσημα στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα

Τραμπ: Βάζει «πάγο» στο ταξίδι του στο Πεκίνο και πιέζει την Κίνα για το Ορμούζ
World

Στον «αέρα» η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο λόγω Ιράν

Δύο εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο με τον Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόνενο αναβολής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Saudi Aramco: Στρέφει εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα
World

Πώς η Saudi Aramco παρακάμπτει το Ορμούζ

Η Saudi Aramco δίνει στους πελάτες επιλογή φόρτωσης από το λιμάνι Yanbu, προετοιμαζόμενη για παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα

Μέσα στην εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας, αναμένονται οι αποφάσεις

Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Economy

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,994 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ - Πτώση της κατανάλωσης δείχνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε ΦΠΑ και ΕΦΚ

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά
AGRO

Τα πλεονάζοντα αποθέματα κρασιού επηρεάζουν την αγορά

Τα 33 ευρώ/hl δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των συναλλαγών για το γαλλικό κρασί, λένε οι παραγωγοί

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συναλλαγή "Etalia A" για πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι

Σήμερα Δευτέρα η κρίσιμη Σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στη σκιά του πολέμου στη Μέση Αναστολή

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Τουρισμός: Η Κρήτη και η Σύρος στους πιο αξιόλογους προορισμούς για το 2026
Τουρισμός

Τα 2 top ελληνικά νησιά για φέτος

Η λίστα για διακοπές από το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29
Επικαιρότητα

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29

Clocks move forward by one hour this month, extending evening daylight and affecting sleep patterns, energy use, and daily routines across the country

Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επιδόματα: Ποιοι θα «πληρωθούν» από σήμερα μέχρι την Παρασκευή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε... ταμείο από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

