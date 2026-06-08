Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος επικράτησαν οι πωλητές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από… σαράντα κύματα πέρασε σήμερα ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και την πορεία του τεχνολογικού κλάδου της Wall Street, να βρίσκονται στο επίκεντρο, δημιουργώντας έντονη μεταβλητότητα, ενώ οι πωλητές επικράτησαν στο τέλος.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,13% στις 2.352,54 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.324,38 μονάδων (-1,33%) και 2.364,47 μονάδων (+0,37%). Ο τζίρος ανήλθε στα 266,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 9,2 εκατ. τεμάχια αξίας 55,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,06% στις 5.965,48 μονάδες, ενώ στο -0,36% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.097,44 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,68% στις 2.672,44 μονάδες.

Έντονη μεταβλητότητα

Η αγορά άρχισε τις συναλλαγές της με απώλειες που έφτασαν το 1,33%, στις 2.324 μονάδες, όπου ενεργοποιήθηκαν οι άμυνες από επιλεγμένους τίτλους. Αφορμή στάθηκε η νέα κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης το Σαββατοκύριακο, καθώς Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά. Η άνοδος του πετρελαίου ήταν αρκετή, μάλιστα, ώστε η αγορά να επηρεαστεί, ενόψει μάλιστα και των επικείμενων αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια.

Εντούτοις, από τις 14:00 και μετά η εικόνα άλλαξε, τα αμερικανικά συμβόλαια έδειχναν ανοδικό άνοιγμα, με τις διεθνείς αγορές να παίρνουν ένα θετικό μήνυμα μετά το σφοδρό sell off που έπληξε τη Wall Street και τον τεχνολογικό κλάδο την προηγούμενη εβδομάδα. Η αίσθηση ήταν ότι ο κλάδος που οδηγεί τις αποτιμήσεις σε πρωτοφανή επίπεδα θα άρχιζε μία μεγάλη διόρθωση, με αφορμή και την IPO της SpaceX, εντούτοις σήμερα υπήρξαν σημάδια αντίδρασης.

Μέσα σε αυτό το ναρκοθετημένο περιβάλλον, ήρθε και το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού προέδρου, για κατάπαυση πυρός, με τις διαθέσεις ανάληψης ρίσκου, όχι μόνο στη Λ. Αθηνών, αλλά και στις ευρωαγορές, να βελτιώνονται. Κάτι που φάνηκε και στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος από το -1,6% ενδοσυνεδριακά έκλεισε θετικός, δείχνοντας ότι είναι ο κλάδος που παίρνει πρώτος τα «μηνύματα» της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Σε τεχνικό επίπεδο, όμως, σύμφωνα με τη Fast Finance, δύο ζώνες παραμένουν καθοριστικής σημασίας για την πορεία της αγοράς. Η πρώτη εντοπίζεται στις 2.320 μονάδες και λειτουργεί ως βασική στήριξη, ενώ η δεύτερη στις 2.410 μονάδες αποτελεί την κύρια αντίσταση. Η κατοχύρωση της ζώνης των 2.320 μονάδων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνηση προς τις 2.250 μονάδες, ενώ αντίθετα μία καθαρή ανοδική διάσπαση και επιβεβαίωση πάνω από τις 2.410 μονάδες θα άνοιγε τον δρόμο για την περιοχή των 2.480 μονάδων, επαναφέροντας το ανοδικό momentum στο προσκήνιο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Allwyn και Βιοχάλκο έκλεισαν με απώλειες 3,66% και 3,12% αντίστοιχα, με την Jumbo να χάνει 2,17% και τον Aktor να ολοκληρώνει στο -2,06%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΕΛΧΑ, Aegean, Cenergy, Σαράντης, Τιτάν, ΔΑΑ και Helleniq Energy, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Κύπρου, Metlen, Coca Cola, Motor Oil, Optima, Εθνική και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, οι Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς έκλεισαν με κέρδη άνω του 1%, με τις ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Λάμδα να κλείνουν ήπια πτωτικά.