Χρυσός: «Σβήνει» τις απώλειες

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Σταθεροποιείται ο χρυσός, καθώς οι προοπτικές για μια πιθανή εκεχειρία Ισραήλ-Ιράν βοήθησαν το μέταλλο να ανακάμψει από τα χαμηλά της συνεδρίασης. Ωστόσο τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Federal Reserve βάζοντας φρένο στην ανοδική πορεία.

Η τιμή spot του χρυσού παρέμεινε σταθερή στα 4.330,98 δολάρια η ουγγιά, αφού έφτασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλότερο επίπεδό της από τις 23 Μαρτίου στα 4.268,39 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου υποχώρησαν κατά 0,2% στα 4.355,60 δολάρια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιδιώκουν να «κάνουν άμεση κατάπαυση του πυρός» και ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις για την «ειρήνη» συνεχίζονται.

«Ο χρυσός ανέκαμψε από τα χαμηλά στο εξωτερικό μόλις ήρθαν τα νέα ότι ίσως υπάρξει μια νέα κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Αυτό έχει μειώσει κάπως την πίεση από την καθοδική πορεία» εξηγεί στο Reuters ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Δολάριο και Fed

Ενώ ο χρυσός παραδοσιακά επιλέγεται ως ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, μια ειρηνευτική συμφωνία θα μείωνε τους κινδύνους πληθωρισμού που οφείλονται στην ενέργεια και θα μείωνε την πίεση στις κεντρικές τράπεζες να διατηρούν υψηλά τα επιτόκια υψηλά. Τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τον μη αποδοτικό χρυσό.

Περιορίζοντας την ανοδική πορεία των τιμών του χρυσού, το δολάριο διαπραγματεύτηκε γύρω από το υψηλότερο επίπεδό του σε σχεδόν δύο μήνες, μετά την ανακοίνωση για την απασχόληση, η οποία ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη, την περασμένη εβδομάδα, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων στο τέλος του έτους.

Ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τα εμπορεύματα που τιμολογούνται σε δολάρια πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι traders αποτιμούν τώρα μια πιθανότητα 43% για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% τον Δεκέμβριο, από περίπου 14% πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με το FedWatch του Ομίλου CME, το οποίο ανοίγει νέο εργαλείο καρτέλας.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) των ΗΠΑ την Τετάρτη και τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) την Πέμπτη για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Ο χρυσός μπορεί στη συνέχεια να δοκιμάσει την ψυχολογικά σημαντική γραμμή των 4.000 δολαρίων για κρίσιμη στήριξη, εάν οι αγορές λάβουν υψηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τις πληθωριστικές πιέσεις αυτήν την εβδομάδα ή μια σαφώς πιο γερακίσια FOMC την επόμενη εβδομάδα» εξηγεί ο Han Tan, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην Bybit.

Η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 0,9% στα 68,44 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε απώλειες 1,1% φτάνοντας τα 1.757,15 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,9% στα 1.215,25 δολάρια.