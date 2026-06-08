Wall Street: Ισχυρή αντίδραση μετά το sell off

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Ανοδικά κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες, με τον κλάδο των ημιαγωγών να ανακάμπτει μετά το βίαιο sell off της Παρασκευής, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εύθραυστες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, να διατηρήσει την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,65% στις 51.197 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,74% στις 7.438 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,09% στις 25.989 μονάδες.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Micron Technology, η οποία πρωταγωνίστησε στο τελευταίο ανοδικό σκέλος της αμερικανικής αγοράς. Η μετοχή ενισχύεται περισσότερο από 5%, μετά τη βουτιά 13% που είχε σημειώσει την Παρασκευή.

Ανοδικά κινούνται επίσης οι μετοχές των Nvidia και Broadcom, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου. Υπενθυμίζεται ότι ο Nasdaq Composite κατέγραψε την Παρασκευή πτώση 4,2%, τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από τον Απρίλιο του 2025, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές κατοχυρώσεις κερδών στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών.

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στο κατά πόσο οι αποτιμήσεις του κλάδου έχουν ξεφύγει από τα θεμελιώδη μεγέθη, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από οικονομική αβεβαιότητα και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Το ETF ημιαγωγών iShares Semiconductor ETF (SOXX) σημειώνει άνοδο σχεδόν 4% στις πρώτες συναλλαγές, ανακτώντας μέρος των απωλειών μετά την κατακόρυφη πτώση 10% της Παρασκευής, τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και περισσότερο από έξι χρόνια.

Η επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Ritholtz Wealth Management, Callie Cox, εκτίμησε ότι οι χρηματιστηριακές αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες της υπερβολικής αισιοδοξίας των τελευταίων μηνών.

Όπως σημείωσε, η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ έχει βελτιωθεί σημαντικά, ωστόσο ο φόβος ενός επίμονα υψηλού πληθωρισμού παραμένει η βασική ανησυχία των επενδυτών. «Η χρηματιστηριακή αγορά ίσως αρχίζει να γίνεται θύμα της ίδιας της επιτυχίας της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το ενδιαφέρον των αγορών θα στραφεί στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο η Federal Reserve θα μπορέσει να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες ή αν οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις θα αναγκάσουν την κεντρική τράπεζα να διατηρήσει τη σκληρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της αγοράς συγκεντρώνει η προγραμματισμένη δημόσια εγγραφή της SpaceX του Elon Musk, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Η δημόσια προσφορά θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Wall Street και ενδέχεται να αποτελέσει το σημαντικότερο τεστ για τις αποτιμήσεις που έχουν δημιουργηθεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ιστορικά οι γιγαντιαίες δημόσιες εγγραφές έχουν συχνά συμπέσει με κορυφώσεις χρηματιστηριακών κύκλων και περιόδους υπερβολικής αισιοδοξίας.