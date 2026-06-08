Αμερικανικά ομόλογα: Την ανιούσα πήραν οι αποδόσεις

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Με άνοδο ξεκινάνε την εβδομάδα οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, το σημείο αναφοράς του δανεισμού των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,538%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, που είναι πιο ευαίσθητο στις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις επιτοκίων της Fed, υποχωρεί κατά σχεδόν 2 μονάδες βάσης στο 4,149%.

Η απόδοση του 30ετούς, που είθισται να αντιδρά στους γεωπολιτικούς κινδύνους, σκαρφάλωσε κατά 7 μονάδες βάσης στο 5,006%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Η αγορά ομολόγων διατηρεί υψηλά τις αποδόσεις και τη Δευτέρα. Τα στοιχεία για την απασχόληση που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι η αγορά εργασίας διατηρεί την ικμάδα της, με την ανεργία να διατηρείται στο 4,3%, ψαλιδίζοντας τις εκτιμήσεις για μείωση των επιτοκίων.

Η ζυγαριά για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής γέρνει πλέον στον πληθωρισμό που παραμένει πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

Ο νέος διοικητής της Fed, Κέβιν Γουόρς, ενδέχεται να δυσαρεστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο που επιθυμεί χαμηλότερα επιτόκια αν και δήλωσε ότι Γουόρς θα πρέπει να κάνει ότι θέλει στην επιτοκιακή πολιτική.

Σε συνέντευξή του στο «Meet the Press» του NBC News, ο Τραμπ σημείωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος να αυξηθούν τα επιτόκια» μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως «εξαιρετική έκθεση», προσθέτοντας ότι η αύξηση των επιτοκίων θα «σκότωνε την επιτυχία».

Οι τιμές του πετρελαίου

Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν πυραυλικές επιθέσεις για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας του Απριλίου.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, ο διεθνής δείκτης αναφοράς, αυξήθηκε κατά 1,3% στα 94,31 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate καταγράφηκαν τελευταία φορά κατά 1,18% υψηλότερα στα 91,50 δολάρια.