Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελέγχει τις γεωπολιτικές πιέσεις – Απώλειες κατάγραψε ο Γενικός Δείκτης

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Με απώλειες κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με το διεθνές αρνητικό κλίμα να περνά και στη Λ. Αθηνών, καθώς επανήλθαν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,67% στις 2.339,87 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 20 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,65% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.930,36 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,75% στις 2.634,41 μονάδες.

Στα ύψη η γεωπολιτική ένταση

Μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, η γεωπολιτική ένταση επανήλθε μετά το Σαββατοκύριακο, καθώς Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά. Οι ισορροπίες δείχνουν και πάλι να είναι στο «κόκκινο», με το πετρέλαιο να σημειώνει άλμα άνω του 5%, επαναφέροντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στην παγκόσμια, και όχι μόνο, οικονομία.

Μάλιστα, στο επίκεντρο παραμένουν και οι επικείμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια.

Οι αγορές εξακολουθούν να αξιολογούν τον ρυθμό αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τη διάθεση ανάληψης ρίσκου όσο και τις αποτιμήσεις των μετοχών διεθνώς.

Σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, στην ελληνική αγορά, η ζώνη των προηγούμενων υψηλών συνεχίζει να λειτουργεί ως ισχυρή περιοχή αντίστασης, με την αγορά να χρειάζεται περισσότερο χρόνο και νέα καύσιμα προκειμένου να επιχειρήσει μια πειστική υπέρβασή της.

Ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της πορείας του Γενικού Δείκτη, δεδομένης της αυξημένης στάθμισής του, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αδυναμία στον κλάδο να επηρεάζει δυσανάλογα την ευρύτερη αγορά.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Βιοχάλκο και ΕΛΧΑ σημειώνουν απώλειες 2,64% και 2,13% αντίστοιχα, με τις Allwyn, Metlen, Πειραιώς, Aktor, Εθνική, ΔΑΑ, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθούν με πτώση άνω του 1%.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, Aegean, Cenergy, Λάμδα, Eurobank, Alpha Bank, Jumbo, Σαράντης, Κύπρου, Coca Cola, Motor Oil και ΟΤΕ, ενώ η Helleniq Energy δεν έχει μεταβολή. Η ΔΕΗ κερδίζει 0,19% και η Optima είναι στο +1,08%.