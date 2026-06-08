Θεσσαλία: Στήριξη των προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη

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Στην 6η Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τα αγροτικά προϊόντα με σήμανση Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και περιλάμβανε τη διοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Από την έρευνα στη δράση: καθοδήγηση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ για την στήριξη των προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης», καθώς και εκδήλωση γευσιγνωσίας προϊόντων με σήμανση Γεωγραφικής Ένδειξης, συμμετείχε η Θεσσαλία.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το έργο GI SMART του προγράμματος Horizon Europe και διεξήχθη με τη συμμετοχή Ευρωπαϊκών Περιφερειών μελών της ένωσης AREPO, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραγωγών προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης. Συζητήθηκε ο ρόλος της Ευρωπαϊκής πολιτικής αναφορικά με τα προϊόντα με σήμανση Γεωγραφικής Ένδειξης και η σπουδαιότητά τους στον αγροδιατροφικό τομέα και την τοπική ανάπτυξη.

Σήμανση των προϊόντων με σήμα ευδιάκριτο

Κατά την τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ένωσης AREPO Alessandro Beduschi, υπενθύμισε ότι τα προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη συχνά αμφισβητούνται και υπόκεινται σε εμπορικές πιέσεις, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση της προστασίας τους, μέσω της προώθησης μιας κοινής προσέγγισης που να αναδεικνύει την οικονομική, πολιτιστική και τοπική τους σημασία.

Η σπουδαιότητα της σήμανσης των προϊόντων

Στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης συζητήθηκε η ανάγκη ευαισθητοποίησης και αύξησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ιδιαίτερα των νέων, ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι τα προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη προσφέρουν στη βιωσιμότητα (περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική), βασίζονται στη διαφορετικότητα και συνεισφέρουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της σήμανσης των προϊόντων με σήμα ευδιάκριτο και τονίστηκε ο ρόλος των συστημάτων Ποιότητας και Γεωγραφικής Ένδειξης στην υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης, των οικογενειακών επιχειρήσεων, της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών, αλλά και της προσέλκυσης του τουριστικού ενδιαφέροντος, αφού το 30% των τουριστών επιλέγει προορισμό με βάση την γαστρονομία της περιοχής.

Κατά το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης με θέμα Δημόσια πολιτική, τοπική ανάπτυξη και προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη δόθηκε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικό και Περιφερειακό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τα προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη και να ενισχύσει έτσι την τοπική ανάπτυξη, ιδίως ενόψει του επικείμενου Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2027.

Η εκδήλωση γευσιγνωσίας

Ακολούθησε εκδήλωση γευσιγνωσίας προϊόντων με σήμανση Γεωγραφικής Ένδειξης, 24 Περιφερειών μελών της ένωσης AREPO και γνωριμία με αξιόλογα προϊόντα με τοπική ταυτότητα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε με 3 σημαντικά προϊόντας της, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να δοκιμάσουν την Φέτα ΠΟΠ και τα υπό έγκριση προϊόντα Βοσκοτύρι Ελασσόνας και Ακτινίδια Δέλτα Πηνειού, καθώς και δύο εκλεκτούς Οίνους ΠΓΕ Μετεώρων και ΠΓΕ Τυρνάβου.

Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν ιδιαίτερη ικανοποίηση με τη γεύση και την ποιότητα των θεσσαλικών τοπικών προϊόντων, αναγνωρίζοντας την αυθεντικότητα και την υψηλή τους αξία, ενώ πολλοί εξ αυτών έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την προέλευσή τους και τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της εικόνας και της προβολής της θεσσαλικής παραγωγής.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Τσέτσιλας, ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Σταυρίδης, ο προϊστάμενος του Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Κανάκης και η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεωργία Γεωργιάδου.