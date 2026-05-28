Θεσσαλία: Παρέμβαση για τις λανθασμένες δεσμεύσεις αγροτεμαχίων από το «Monitoring»

Την άμεση παρέμβασή του ΥΠΑΑΤ Μαργαρίτη Σχοινά για την επίλυση των λανθασμένων δεσμεύσεων αγροτεμαχίων από το σύστημα «Monitoring», ώστε να ληφθούν όλες οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων, αλλά και να διαφυλαχθεί το εισόδημα των αγροτών στη Θεσσαλία, ζητά με επιστολή του ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Όπως αναφέρεται τα σοβαρά προβλήματα, έχουν προκύψει λόγω δυσλειτουργιών του συστήματος δορυφορικού ελέγχου «Monitoring» στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2025, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η καταβολή των δικαιούμενων ενισχύσεων σε αγρότες της Θεσσαλίας, «την ώρα που δεν υπάρχει επαρκής, έγκαιρη και επίσημη ενημέρωση προς τους παραγωγούς, τα ΚΥΔ και τους γεωτεχνικούς».

Να διασφαλιστεί η καταβολή των ενισχύσεων

«Έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι οι δορυφορικές απεικονίσεις και οι αλγοριθμικές εκτιμήσεις δύναται να μην αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση του αγρού ιδίως σε περιπτώσεις όψιμων φυτεύσεων, μικρών ή κατακερματισμένων αγροτεμαχίων, αγροτεμαχίων με συνύπαρξη νεαρών και παραγωγικών δέντρων, καθώς και καλλιεργειών, όπου η παραγωγή συγκομίζεται σταδιακά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο παραγωγικά αγροτεμάχια να αμφισβητούνται και να δεσμεύονται με τον χαρακτηρισμό «Μη επιβεβαίωση δηλωθείσας καλλιέργειας», σημειώνεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο απώλειας δικαιούμενων ενισχύσεων των πραγματικών παραγωγών, όπως αναφέρεται στην επιστολή, «κρίνεται απολύτως αναγκαία η άμεση παρέμβασή σας ώστε να ληφθούν όλες οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων αλλά και να διαφυλαχθεί το εισόδημα των αγροτών».