Aεροπορικές: Το κόστος καυσίμων στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε στα 6,5 δισ. δολάρια τον Απρίλιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το κόστος καυσίμων για τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αυξήθηκε κατά 78% τον Απρίλιο, φτάνοντας τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ.

Το κόστος ανά γαλόνι καυσίμου τον Απρίλιο ήταν 4,11 δολάρια, αυξημένο κατά 1,81 δολάρια σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025

Σε μηνιαία βάση, το κόστος των αεροπορικών καυσίμων αυξήθηκε κατά 26% σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ οι αερομεταφορείς κατανάλωσαν 2,6% λιγότερα καύσιμα τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, ανέφερε το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ σε μηνιαία έκθεσή του.

Το κόστος ανά γαλόνι καυσίμου τον Απρίλιο ήταν 4,11 δολάρια, αυξημένο κατά 1,81 δολάρια σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, πρόσθεσε το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, μια τάση που έχει ήδη επηρεάσει τον κλάδο.

Υπνεθυμίζεται ότι μια αμερικανική αεροπορική εταιρεία εξαιρετικά χαμηλού κόστους, η Spirit Airlines, διέκοψε τις δραστηριότητές της τον Μάιο, αναφέροντας ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων δεν της άφησε άλλη επιλογή.

Η Delta Air Lines, η United Airlines, η American Airlines και η Southwest Airlines αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των πτήσεων εσωτερικού στις ΗΠΑ.

Μειωμένα κέρδη για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από 370 αεροπορικές εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% της παγκόσμιας αεροπορικής κίνησης, ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της την Κυριακή ότι αναμένει ο κλάδος να καταγράψει συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, πολύ κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψη των περίπου 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μειωμένα από τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια του 2025.

Οι μέσοι ναύλοι για πτήσεις με αφετηρία τις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί φέτος κατά 31% για τις πτήσεις εσωτερικού και κατά 22% για τις διεθνείς, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εβδομάδες του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία αναζήτησης της KAYAK.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, έχει επίσης αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να ανακατευθύνουν τις πτήσεις τους γύρω από κλειστό ή περιορισμένο εναέριο χώρο, αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμων και επιβαρύνοντας την ήδη περιορισμένη χωρητικότητα.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω των φόβων για διακοπή του εφοδιασμού, ωθώντας τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών σε απότομη άνοδο και διευρύνοντας τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν μια απότομη αύξηση στο μεγαλύτερο κόστος τους.

Η IATA αναμένει ότι το κόστος καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών θα αυξηθεί σε περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος από περίπου 252 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, με τα καύσιμα να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των λειτουργικών εξόδων.