Αεροπορικές εταιρείες: Δραστική μείωση προβλέψεων για τα κέρδη στο 2026

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Σε μειώσεις σχεδόν κατά το ήμισυ των προβλέψεων κερδών τους για το 2026 προχώρησαν οι αεροπορικές εταιρείες και συνολικά ο κλάδος των αερομεταφορών την Κυριακή, επικαλούμενος τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε σε αύξηση του κόστους των καυσίμων, διέκοψε τη λειτουργία βασικών αεροπορικών διαδρομών και ανάδειξε την ευπάθεια ενός κλάδου που λειτουργεί με μικρά περιθώρια κέρδους.

Η υποβάθμιση της καθαρής κερδοφορίας υπογραμμίζει την ευπάθεια των αεροπορικών εταιρειών σε γεωπολιτικές αναταράξεις και στη διακύμανση των τιμών των καυσίμων,

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από 370 αεροπορικές εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% της παγκόσμιας αεροπορικής κίνησης, ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι πλέον αναμένει ο κλάδος να καταγράψει συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, πολύ κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψη των περίπου 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μειωμένα από τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια του 2025.

Η υποβάθμιση υπογραμμίζει την ευπάθεια των αεροπορικών εταιρειών σε γεωπολιτικές αναταράξεις και στη διακύμανση των τιμών των καυσίμων, παρότι η ζήτηση των επιβατών παραμένει ανθεκτική, τα αεροσκάφη πετούν με μεγαλύτερη πληρότητα και τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες: ο ένας είναι η σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, η οποία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις εκτιμήσεις όλων, και ο άλλος είναι η αναστάτωση στις αεροπορικές εταιρείες της περιοχής του Κόλπου, οπότε αυτός ο συνδυασμός μας οδήγησε να μειώσουμε τις προβλέψεις», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της IATA, Willie Walsh, στο Reuters κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της ομάδας στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Walsh δήλωσε ότι αναμένει ορισμένες μικρότερες αεροπορικές εταιρείες να χρεοκοπήσουν ή να εξαγοραστούν από μεγαλύτερους αερομεταφορείς φέτος και το επόμενο έτος, καθώς το υψηλότερο κόστος καυσίμων γίνεται αισθητό. Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines έκλεισε τον περασμένο μήνα, αποτελώντας το πρώτο θύμα του πολέμου με το Ιράν στον κλάδο των αερομεταφορών.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναμένεται επίσης να καταργήσουν μη κερδοφόρα δρομολόγια για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων – οι οποίες έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν – δεν φαίνεται να μειωθούν σύντομα, ανέφερε ο Γουόλς.

«Σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση παραμένει αρκετά ισχυρή, αλλά η χωρητικότητα μειώνεται, αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι τιμές των εισιτηρίων θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο Γουόλς.

Εκτίναξη κόστους καυσίμων, πλήγμα στις αεροπορικές εταιρείες

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να αναδρομολογήσουν τις πτήσεις τους παρακάμπτοντας τον κλειστό ή υπό περιορισμούς εναέριο χώρο, προσθέτοντας ώρες σε ορισμένα δρομολόγια, αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμων και επιβαρύνοντας την ήδη περιορισμένη χωρητικότητα.

Ταυτόχρονα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω των φόβων για διακοπή του εφοδιασμού, ωθώντας τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών σε απότομη άνοδο και διευρύνοντας τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν μια απότομη αύξηση στο μεγαλύτερο κόστος τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου, όπως η Emirates, η Qatar Airways και η Etihad Airways, αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη λειτουργική αβεβαιότητα μετά από μια σχεδόν πλήρη κλείσιμο του περιφερειακού εναέριου χώρου κατά την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο Walsh ανέφερε ότι οι περισσότερες περιοχές θα πρέπει να παραμείνουν κερδοφόρες, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής είναι πιθανό να καταγράψουν ζημίες λόγω της σύγκρουσης και της μειωμένης ζήτησης.

Η IATA προβλέπει ότι το κόστος καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών θα εκτοξευθεί στα 350 δισ. δολάρια περίπου φέτος, από τα 252 δισ. δολάρια περίπου το 2025, με τα καύσιμα να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των λειτουργικών εξόδων.

Αυτό υπονομεύει την κερδοφορία ανά επιβάτη, με τις αεροπορικές εταιρείες να αναμένεται πλέον να κερδίζουν περίπου 4,50 δολάρια ανά επιβάτη, περίπου το μισό του περσινού επιπέδου.

Στον θετικό τομέα, η IATA αναμένει τα έσοδα του κλάδου να αυξηθούν κατά 9,4% σε περίπου 1,16 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος, ωθούμενα από τη σταθερή ζήτηση ταξιδιών, τις υψηλότερες τιμές εισιτηρίων και τα αυξανόμενα έσοδα από επιπλέον υπηρεσίες, όπως αναβαθμίσεις θέσεων και υπηρεσίες εν πτήσει.

Η έλλειψη αεροσκαφών ασκεί επίσης πίεση στον κλάδο. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις από τη Boeing και την Airbus αναγκάζουν τις αεροπορικές εταιρείες να διατηρούν σε υπηρεσία παλαιότερα, λιγότερο αποδοτικά από πλευράς καυσίμων αεροσκάφη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τα έξοδα συντήρησης και υπονομεύοντας τις προσπάθειες βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, δήλωσε ο Walsh.