 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "Aviation Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Αεροπορικές εταιρείες: Δραστική μείωση προβλέψεων για τα κέρδη στο 2026

Η IATA μειώνει τις προβλέψεις κερδών για τις αεροπορικές εταιρείες το 2026 λόγω του κόστους των καυσίμων και των διαταραχών που προκαλεί ο πόλεμος

Μεταφορές 07.06.2026, 23:15
Σχολιάστε
Αεροπορικές εταιρείες: Δραστική μείωση προβλέψεων για τα κέρδη στο 2026
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μειώσεις σχεδόν κατά το ήμισυ των προβλέψεων κερδών τους για το 2026 προχώρησαν οι αεροπορικές εταιρείες και συνολικά ο κλάδος των αερομεταφορών την Κυριακή, επικαλούμενος τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε σε αύξηση του κόστους των καυσίμων, διέκοψε τη λειτουργία βασικών αεροπορικών διαδρομών και ανάδειξε την ευπάθεια ενός κλάδου που λειτουργεί με μικρά περιθώρια κέρδους.

Η υποβάθμιση της καθαρής κερδοφορίας υπογραμμίζει την ευπάθεια των αεροπορικών εταιρειών σε γεωπολιτικές αναταράξεις και στη διακύμανση των τιμών των καυσίμων,

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από 370 αεροπορικές εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% της παγκόσμιας αεροπορικής κίνησης, ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι πλέον αναμένει ο κλάδος να καταγράψει συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, πολύ κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψη των περίπου 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μειωμένα από τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια του 2025.

Η υποβάθμιση υπογραμμίζει την ευπάθεια των αεροπορικών εταιρειών σε γεωπολιτικές αναταράξεις και στη διακύμανση των τιμών των καυσίμων, παρότι η ζήτηση των επιβατών παραμένει ανθεκτική, τα αεροσκάφη πετούν με μεγαλύτερη πληρότητα και τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες: ο ένας είναι η σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, η οποία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις εκτιμήσεις όλων, και ο άλλος είναι η αναστάτωση στις αεροπορικές εταιρείες της περιοχής του Κόλπου, οπότε αυτός ο συνδυασμός μας οδήγησε να μειώσουμε τις προβλέψεις», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της IATA, Willie Walsh, στο Reuters κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της ομάδας στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Walsh δήλωσε ότι αναμένει ορισμένες μικρότερες αεροπορικές εταιρείες να χρεοκοπήσουν ή να εξαγοραστούν από μεγαλύτερους αερομεταφορείς φέτος και το επόμενο έτος, καθώς το υψηλότερο κόστος καυσίμων γίνεται αισθητό. Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines έκλεισε τον περασμένο μήνα, αποτελώντας το πρώτο θύμα του πολέμου με το Ιράν στον κλάδο των αερομεταφορών.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναμένεται επίσης να καταργήσουν μη κερδοφόρα δρομολόγια για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων – οι οποίες έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν – δεν φαίνεται να μειωθούν σύντομα, ανέφερε ο Γουόλς.

«Σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση παραμένει αρκετά ισχυρή, αλλά η χωρητικότητα μειώνεται, αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι τιμές των εισιτηρίων θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο Γουόλς.

Εκτίναξη κόστους καυσίμων, πλήγμα στις αεροπορικές εταιρείες

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να αναδρομολογήσουν τις πτήσεις τους παρακάμπτοντας τον κλειστό ή υπό περιορισμούς εναέριο χώρο, προσθέτοντας ώρες σε ορισμένα δρομολόγια, αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμων και επιβαρύνοντας την ήδη περιορισμένη χωρητικότητα.

Ταυτόχρονα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω των φόβων για διακοπή του εφοδιασμού, ωθώντας τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών σε απότομη άνοδο και διευρύνοντας τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν μια απότομη αύξηση στο μεγαλύτερο κόστος τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου, όπως η Emirates, η Qatar Airways και η Etihad Airways, αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη λειτουργική αβεβαιότητα μετά από μια σχεδόν πλήρη κλείσιμο του περιφερειακού εναέριου χώρου κατά την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο Walsh ανέφερε ότι οι περισσότερες περιοχές θα πρέπει να παραμείνουν κερδοφόρες, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής είναι πιθανό να καταγράψουν ζημίες λόγω της σύγκρουσης και της μειωμένης ζήτησης.

Η IATA προβλέπει ότι το κόστος καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών θα εκτοξευθεί στα 350 δισ. δολάρια περίπου φέτος, από τα 252 δισ. δολάρια περίπου το 2025, με τα καύσιμα να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των λειτουργικών εξόδων.

Αυτό υπονομεύει την κερδοφορία ανά επιβάτη, με τις αεροπορικές εταιρείες να αναμένεται πλέον να κερδίζουν περίπου 4,50 δολάρια ανά επιβάτη, περίπου το μισό του περσινού επιπέδου.

Στον θετικό τομέα, η IATA αναμένει τα έσοδα του κλάδου να αυξηθούν κατά 9,4% σε περίπου 1,16 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος, ωθούμενα από τη σταθερή ζήτηση ταξιδιών, τις υψηλότερες τιμές εισιτηρίων και τα αυξανόμενα έσοδα από επιπλέον υπηρεσίες, όπως αναβαθμίσεις θέσεων και υπηρεσίες εν πτήσει.

Η έλλειψη αεροσκαφών ασκεί επίσης πίεση στον κλάδο. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις από τη Boeing και την Airbus αναγκάζουν τις αεροπορικές εταιρείες να διατηρούν σε υπηρεσία παλαιότερα, λιγότερο αποδοτικά από πλευράς καυσίμων αεροσκάφη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τα έξοδα συντήρησης και υπονομεύοντας τις προσπάθειες βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, δήλωσε ο Walsh.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Τρόφιμα: Νέα ώθηση στις εξαγωγές – «Έτρεξαν» με 10,1% στο τετράμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανεβάζουν ταχύτητα οι εξαγωγές τροφίμων [πίνακες]
Fais Group: Πρόταση για μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή
Business

Fais Group: Πρόταση για μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή
Vodafone: Ενεργοποιεί το 5G+ και προχωρά σε σταδιακή κατάργηση του 2G
Τηλεπικοινωνίες

Νέα γενιά συνδεσιμότητας από τη Vodafone με το λανσάρισμα του 5G+
EAEE: Aύξηση 8,7% στα ασφαλιστήρια κατοικίας το 2025
Ασφαλιστικές

EAEE: Aύξηση 8,7% στα ασφαλιστήρια κατοικίας το 2025 [γραφήματα]
ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά
Εταιρική ευθύνη

ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά
ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε νέες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας
Τηλεπικοινωνίες

Επεκτείνεται σε νέες περιοχές το δίκτυο της ΔΕΗ Fiber

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Ευρώπη: Οι οδηγοί μείωσαν τα καύσιμα λόγω ακρίβειας
World

Βενζίνη με το σταγονόμετρο βάζουν οι Ευρωπαίοι

Η Ευρώπη καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στις πωλήσεις καυσίμων από τον Οκτώβριο του 2023

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
Φοροαπαλαγές: Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και οι προτάσεις της ΕΕ
Economy

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τις φοροαπαλλαγές

Οι πιέσεις των θεσμών, τα 22,9 δισ. ευρώ και το δύσκολο πολιτικό παζλ της επόμενης ημέρας

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΙΟΒΕ: Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα
Economy

Ασφυξία στα νοικοκυριά: Σχεδόν 70% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα

Ποιότητα εργασίας, πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, ανισότητες στην υγεία, πίεση από το κόστος στέγης «βαραίνουν» τα νοικοκυριά - Τι αποκαλύπτει μελέτη του ΙΟΒΕ

Μαρία Σιδέρη
HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες
World

HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες

Mια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα εκτιμά η HSBC

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Περισσότερα από Μεταφορές
Τρόφιμα: Νέα ώθηση στις εξαγωγές – «Έτρεξαν» με 10,1% στο τετράμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανεβάζουν ταχύτητα οι εξαγωγές τροφίμων [πίνακες]

Δυναμικό το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου για τα ελληνικά τρόφιμα - Διψήφιος ο ρυθμός ανάπτυξης

Μαρία Σιδέρη
Vodafone: Ενεργοποιεί το 5G+ και προχωρά σε σταδιακή κατάργηση του 2G
Τηλεπικοινωνίες

Νέα γενιά συνδεσιμότητας από τη Vodafone με το λανσάρισμα του 5G+

Η Vodafone λανσάρει το 5G Standalone στην Πάτρα, με κάλυψη σχεδόν σε όλη την πόλη, χαμηλότερο latency, καλύτερη αυτονομία συσκευών και σχέδιο επέκτασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

EAEE: Aύξηση 8,7% στα ασφαλιστήρια κατοικίας το 2025
Ασφαλιστικές

EAEE: Aύξηση 8,7% στα ασφαλιστήρια κατοικίας το 2025 [γραφήματα]

Το συνολικό πλήθος των συμβολαίων σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2025 να ανέρχεται σε 1.355.133, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ

ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά
Εταιρική ευθύνη

ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Η θάλασσα βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας, αλλά και της ταυτότητας του Πειραιά, δήλωσε ο CEO της ΟΛΠ ΑΕ

ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε νέες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας
Τηλεπικοινωνίες

Επεκτείνεται σε νέες περιοχές το δίκτυο της ΔΕΗ Fiber

Με έμφαση σε Αττική και Πελοπόννησο, η ΔΕΗ Fiber αυξάνει τη διαθεσιμότητα υπερυψηλών ταχυτήτων

ΕΕΠΑΖ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις επιχειρήσεις αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής
Business

Νέο διοικητικό συμβούλιο στην ΕΕΠΑΖ

Κάλεσμα ΕΕΠΑΖ προς όλους τους ανθρώπους του κλάδου, για να συμφωνήσουν σε αυτά που τους ενώνουν

Aegean: Στρατηγική συνεργασία με την Icelandair
Business

Στρατηγική συνεργασία Aegean και Icelandair

Η συμφωνία της Aegean αφορά πτήσεις κοινού κωδικού με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Latest News
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν

Ο Άντονι Μπουρντέν διέπρεψε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, αλλά αυτό δεν γέμισε τα κενά που ένοιωθε βαθιά μέσα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura

Ο Ταχίρ Ζαφάρ, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είναι ο δεύτερος ανώτερος υπάλληλος που προσλαμβάνει η JPMorgan από την ομάδα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της Nomura σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν
Wall Street

Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν

Οι επενδυτρές της Wall Street στρέφουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στην εισαγωγή της SpaceX

Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

Γαλλία και Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν το κοινό πρότζεκτ

Δημήτρης Σταμούλης
Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;
World

Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύεται την «ειρηνική Ευρώπη που πνίγεται στα χρέη και βυθίζεται στην ύφεση»

Αλέξανδρος Καψύλης
Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;
World

Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;

Τι δείχνει η λίστα ελέγχου μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς (BMC) της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας

Αναστάσιος Μαντικίδης
Τρόφιμα: Νέα ώθηση στις εξαγωγές – «Έτρεξαν» με 10,1% στο τετράμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανεβάζουν ταχύτητα οι εξαγωγές τροφίμων [πίνακες]

Δυναμικό το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου για τα ελληνικά τρόφιμα - Διψήφιος ο ρυθμός ανάπτυξης

Μαρία Σιδέρη
Aεροπορικές: Το κόστος καυσίμων στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε στα 6,5 δισ. δολάρια τον Απρίλιο
World

Εκτίναξη 78% στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων στις ΗΠΑ

Οι αεροπορικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο θα καταγράψουν το 2026 τα μισά κέρδη σε σχέση με το 2025

Θεοδωρικάκος: Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
OT FORUM: Στο επίκεντρο τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός
OT FORUM

Τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός στο επίκεντρο του 7ου OT FORUM

Ο τουρισμός καταλαμβάνει κεντρική θέση στο 7ο OT FORUM - Θα μιλήσουν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises και η Ιωάννα Δρέττα, CEO της REDS, μέλος του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ και πρόεδρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΟΤ FORUM: Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και η επόμενη μέρα
OT FORUM

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και η επόμενη μέρα

Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες θα συζητηθούν στο 7ο ΟΤ FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» - Στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο

OT FORUM: Η Olympia Group ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα στην αποθήκευση ενέργειας
OT FORUM

Πώς η αποθήκευση ενέργειας θα θωρακίσει τη βιομηχανία

Για το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας θα μιλήσει ο CEO της εταιρείας κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος στο OT FORUM

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies