Αεροπορικές: Αντιμετωπίζουν πλήγμα 100 δισ. δολ. στα καύσιμα από το ενεργειακό σοκ στο Ιράν

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Επιπλέον κόστος καυσίμων αεριωθούμενων 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιμετωπίζουν φέτος οι αεροπορικές εταιρείες, αφού ο πόλεμος στο Ιράν έστειλε τις τιμές σε ραγδαία άνοδο.

Ως αποτέλεσμα, τα συνδυασμένα καθαρά κέρδη του κλάδου αναμένεται να μειωθούν στο μισό από 43 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 σε 23 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, με το μέσο περιθώριο κέρδους να μειώνεται από 4,2% σε 2%, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, αναφέρουν οι Financial Times.

«Υπάρχουν σαφώς πολύ μικρά περιθώρια κέρδους», δήλωσε στους Financial Times ο Γουίλι Γουόλς, πρώην επικεφαλής της British Airways, ο οποίος είναι τώρα γενικός διευθυντής της IΑΤΑ, στην ετήσια συνάντησή της στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο κλάδος έχει ήδη δει μια μεγάλη πτώχευση το 2026 – την Spirit Airlines στις ΗΠΑ – και προετοιμάζεται για περαιτέρω καταρρεύσεις τους επόμενους μήνες. Ο Γουόλς δήλωσε ότι οι καιροί ήταν δύσκολοι «ειδικά για εκείνους των οποίων οι ισολογισμοί δεν είχαν ακόμη ανακάμψει από την Covid».

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών διπλασιάστηκαν μετά τον πόλεμο του Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, θέτοντας εκτός λειτουργίας μια ζωτικής σημασίας πλωτή οδό για τον παγκόσμιο πετρελαϊκό τομέα. Ωστόσο, παρόλο που οι τιμές αναμένεται να μειωθούν αργότερα μέσα στο έτος, η IATA προβλέπει ότι ο κλάδος θα αντιμετωπίσει μια μέση αύξηση 70% φέτος.

Ο λογαριασμός καυσίμων του κλάδου αυξήθηκε περαιτέρω από λιγότερο αποδοτικά, γερασμένα αεροπλάνα λόγω της «αποτυχίας» των κατασκευαστών αεροσκαφών και κινητήρων να παραδώσουν αρκετά μοντέλα στους αερομεταφορείς, δήλωσε ο Γουόλς.

Οι αεροπορικές πατούν με πεπαλαιωμένα αεροσκάφη

Η μέση ηλικία των αεροσκαφών είναι πλέον πάνω από 15 χρόνια, ένα ρεκόρ, με τον κλάδο να αντιμετωπίζει ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο 18.000 αεροπλάνων.

«Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος καυσίμων με στόλους που είναι λιγότερο αποδοτικοί», δήλωσε ο Γουόλς, προσθέτοντας ότι αυτό οδήγησε σε «χαμένα κέρδη αποδοτικότητας, αυξημένη συντήρηση και υψηλότερα ποσοστά μίσθωσης».

Η IATA υπολόγισε ότι η χρήση παλαιότερων αεροπλάνων είχε κοστίσει στις αεροπορικές εταιρείες περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε υψηλότερους λογαριασμούς καυσίμων κατά τη διάρκεια του 2025. «Οι υψηλότερες τιμές καυσίμων μόνο χειροτερεύουν την κατάσταση», πρόσθεσε ο Γουόλς.

Είπε στις ομάδες κινητήρων να «ξαναρχίσουν να κατασκευάζουν εξαιρετικούς κινητήρες που λειτουργούν και διαρκούν», χειροκροτούμενος από τους διευθύνοντες συμβούλους των αεροπορικών εταιρειών που συγκεντρώθηκαν στη συνάντηση της IATA. «Το να επιτρέπουμε σε αυτές τις αποτυχίες να παραταθούν και στην επόμενη δεκαετία είναι εντελώς απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Αντανακλώντας τα σχόλια στελεχών αεροπορικών εταιρειών ότι η ζήτηση ήταν ακόμα ισχυρή, ο Γουόλς είπε ότι η ζήτηση «αντέχει» παρά το γεγονός ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες αύξησαν τις τιμές των εισιτηρίων για να αντισταθμίσουν το υψηλότερο κόστος.

Η IATA διαπίστωσε ότι το 86% των ταξιδιωτών «αναμένουν ότι οι ναύλοι θα παρακολουθούν την τιμή του πετρελαίου», ενώ περίπου το 49% «αναμένουν να ξοδέψουν περισσότερα σε ταξίδια» φέτος.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent έχουν εκτοξευθεί έως και 120 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, από λίγο πάνω από 70 δολάρια το βαρέλι όταν ξεκίνησε, αλλά έκτοτε έχουν επιστρέψει στα 93 δολάρια το βαρέλι.