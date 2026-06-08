Nvidia: «Απόβαση» σε Νότια Κορέα – Νέα deals με τεχνολογικούς ομίλους

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Νέα σειρά συνεργασιών με τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η SK Hynix και η Naver, ανακοίνωσε σήμερα η Nvidia, καθώς θέλει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή σε τσιπ μνήμης για να τροφοδοτήσει την αναπτυξιακή της στρατηγική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συμφωνίες έρχονται στο πλαίσιο του πρόσφατου ταξιδιού που πραγματοποίησε ο CEO της εταιρείας, Jensen Huang, στη Νότια Κορέα την προηγούμενη Παρασκευή.

Το SK Group, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικογενειακός όμιλος της Νότιας Κορέας, δήλωσε ότι οι θυγατρικές του, SK Hynix και SK Telecom, κατέληξαν σε συμφωνίες με την Nvidia, χωρίς όμως να έχει γνωστοποιηθεί ακόμη η αξία των deals, αναφέρει το Reuters

Σύμφωνα με το SK Group, η SK Hynix υπέγραψε πολυετή τεχνολογική συνεργασία που θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη προηγμένων τύπων μνήμης για παγκόσμια κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συμφωνία ήρθε σε μια περίοδο όπου οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση.

Στρατηγική συνεργασία για τσιπ μνήμης

Από την πλευρά τους, SK Hynix και Nvidia δήλωσαν ότι το deal θα επιτρέψει στην προσφορά να συμβαδίσει με τα σχέδια της Nvidia, τα οποία έχουν επεκταθεί στη ρομποτική, τους προσωπικούς υπολογιστές και τους υπερυπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η SK Hynix είναι ο μεγαλύτερος συνεργάτης μνήμης της Nvidia. Η SK Hynix θα συνεχίσει να είναι ο μεγαλύτερος συνεργάτης μνήμης της Nvidia», δήλωσε ο Huang μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του ομίλου SK, Chey Tae-won, στα κεντρικά γραφεία της μητρικής εταιρείας.

«Ήδη προμηθευόμαστε και αγοράζουμε από την SK Hynix δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο και αυτό θα αυξηθεί σημαντικά», είπε.

Ο Ryu Young-ho, ανώτερος αναλυτής στην NH Investment & Securities, δήλωσε ότι η συνεργασία SK Hynix-Nvidia ενισχύει την εικόνα ότι τα τσιπ μνήμης εξελίσσονται από ένα εμπόρευμα σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Nvidia: Συνεχείς οι επενδύσεις στη Ν. Κορέα

Την ίδια ώρα η SK Telecom δήλωσε ότι θα κατασκευάσει ένα νέφος τεχνητής νοημοσύνης (AI cloud) κλίμακας γιγαβάτ στη Νότια Κορέα χρησιμοποιώντας τεχνολογία της Nvidia, με το πρώτο κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης να τίθεται σε λειτουργία το 2027.

Έπειτα, η Nvidia δήλωσε ότι ο γίγαντας του διαδικτύου Naver και ο όμιλος Doosan θα χρησιμοποιήσουν επίσης την τεχνολογία της για να βοηθήσουν στην κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Σε συνεργασία με την αμερικανικη πολυεθνική θα προχωρήσει και η Doosan, η οποία αναπτύσσει ρομπότ και κατασκευάζει υλικά που χρησιμοποιούνται στα πιο ισχυρά τσιπ Blackwell της Nvidia.

Πιο ειδικά, ο νοτιοκορεάτικος όμιλος αναμένει ότι η ενεργειακές του λύσεις θα χρησιμοποιηθούν στις πλατφόρμες κέντρων δεδομένων της Nvidia.

Από την πλέυρά της, η Doosan δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία φυσικής τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Η Nvidia θα συνεργαστεί επίσης με τον Όμιλο LG σε ηλεκτρονικά, μηχανικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη για ανθρωποειδή ρομπότ, δήλωσε ο Huang μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του τεχνολογικού ομίλου, Koo Kwang-mo.

Ο Huang είπε ότι οι δυο τους εργάζονται επίσης πάνω στην αρχιτεκτονική των μελλοντικών κέντρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ψύξης, της παροχής ενέργειας και ολόκληρου του σχεδιασμού και της κατασκευής των κέντρων δεδομένων.