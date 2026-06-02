Nvidia: Ενισχυμένη παραγωγική ικανότητα – Τα σχέδια για επενδύσεις στην Ταϊβάν

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Έτοιμη για το επόμενη βήμα στην ανάπτυξη σε επεξεργαστές και κάρτες γραφικών είναι η Nvidia σύμφωνα με δηλώσεις του CEO της εταιρείες Jensen Huang στο περιθώριο της ετήσιας έκθεσης τεχνολογίας στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.

«Έχουμε εξασφαλίσει επάρκεια παραγωγής για πολύ, πολύ ισχυρή ανάπτυξη, αλλά εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε περιορισμούς στην προσφορά», είπε

Ο Huang μίλησε μια ημέρα αφότου η εταιρεία παρουσίασε το νέο τσιπ RTX Spark, το οποίο φέρνει τις δυνατότητες της AI απευθείας στους υπολογιστές Windows και αναμένεται να «κονταροχτυπηθεί» με εταιρείες όπως η Intel και η Apple.

Η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και για κάρτες γραφικών έχει αποφέρει έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμβάλλοντας στην κατακόρυφη άνοδο της αξίας στην εταιρείας.

Σύμφωνα με δήλωση του Huang, το νέο τσιπ αποτελεί καρπό των προσπαθειών της Nvidia μαζί με τη Microsoft προκειμένου να «επανεφεύρουν τον υπολογιστή» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Nvidia: Επενδύσει στην Ταϊβάν

Ο επικεφαλής της Nvidia ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σχέδια για επενδύσεις περίπου 150 δισ. δολαρίων ετησίως στην Ταϊβάν, χαρακτηρίζοντάς την ως το επίκεντρο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το Reuters.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Computex ο Huang δήλωσε ότι η Ταϊβάν είναι στρατηγικός εταίρος για τις ΗΠΑ, επειδή το νησί επενδύει στην αμερικανική βιομηχανία.

Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει να επενδύει στην Ταϊβάν και να κάνει την αλυσίδα εφοδιασμού όσο το δυνατόν πιο ανθεκτική. «Είμαστε ο μεγαλύτερος αγοραστής από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία αυτή τη στιγμή για το οικοσύστημα της Ταϊβάν», είπε.

Ο ρόλος των επεξεργαστών

Η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και για κάρτες γραφικών έχει αποφέρει έσοδα δεκάδων δισ. δολαρίων, συμβάλλοντας στην κατακόρυφη άνοδο της αξίας στην εταιρείας.

Ο Huang δήλωσε ότι οι επεξεργαστές Vera για τα κέντρα δεδομένων της εταιρείας θα είναι ακόμη πιο δημοφιλείς από τις κάρτες γραφικών της λόγω του κρίσιμου ρόλου τους στην επεξεργασία πληροφοριών, ανταγωνίζονται δε άμεσα τα τσιπ κέντρων δεδομένων που κατασκευάζονται από την AMD και την Intel.

«Η Vera θα είναι ο νέος σημαντικός μοχλός ανάπτυξής μας» δήλωσε ο Huang κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης τη Δευτέρα, όπου περιγράφονταν τα τελευταία προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.