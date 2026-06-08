Zeeland Pharma: Βουτιά 23% στη μετοχή της εταιρείας που παράγει φάρμακα αδυνατίσματος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Βουτιά 23% σημείωσε η μετοχή της εταιρείας παραγωγής φαρμάκων για την απώλεια βάρους, Zealand Pharma, καθώς νέα στοιχεία σχετικά με το πειραματικό φάρμακό της προκάλεσαν ανησυχίες για τις πιθανές παρενέργειές του.

Το υψηλό ποσοστό διακοπής της θεραπείας, με περισσότερο από το 40% των ασθενών να αναφέρουν εμετό

Η δανική φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι, ενώ το φάρμακό της Survodutide, για το οποίο έχει παραχωρήσει άδεια στην Boehringer Ingelheim, πέτυχε τους βασικούς στόχους του σε μια μελέτη τελικού σταδίου, το 19% των ασθενών εγκατέλειψε τη μελέτη λόγω γαστρεντερικών επεισοδίων, σε σύγκριση με το 2,9% της ομάδας που έλαβε εικονικό φάρμακο.

«Συνολικά, θεωρούμε την ασφάλεια/ανεκτικότητα απογοητευτική για τη [Zealand], παρά τα δεδομένα που επιβεβαιώνουν ορισμένα ενδιαφέροντα σημάδια σχετικά με τη σύσταση του σώματος και το ήπαρ», ανέφεραν οι αναλυτές της Barclays σε σημείωμα τη Δευτέρα.

Το υψηλό ποσοστό διακοπής της θεραπείας, με περισσότερο από το 40% των ασθενών να αναφέρουν εμετό, ενδέχεται να περιορίσει το εμπορικό δυναμικό του φαρμάκου ως θεραπεία για την παχυσαρκία ή για όσους πάσχουν από λιπώδη ηπατική νόσο, πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Η μετοχή της Zealand Pharma έκλεισε με πτώση 22,9%, σταθερά στο κατώτατο σημείο του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600. Αυτό προστίθεται σε μια πτώση σχεδόν 50% που καταγράφεται από την αρχή του έτους.

Το Survodutide δοκιμάστηκε σε ενήλικες που πάσχουν από παχυσαρκία ή είναι υπέρβαροι, χωρίς διαβήτη τύπου 2, για διάστημα 76 εβδομάδων. Τα βασικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο έδειξαν μέση απώλεια βάρους έως και 16,6% έναντι 3,2% με το εικονικό φάρμακο.

Προβληματισμός αναλυτών για το φάρμακο της Zealand Pharma

Αναλυτές της Citi έγραψαν σε σημείωμα τη Δευτέρα: «Ένα ποσοστό διακοπής της θεραπείας 19% λόγω… ανεπιθύμητων ενεργειών… δεν είναι σφάλμα στρογγυλοποίησης, και η συχνότητα εμφάνισης ναυτίας, εμέτου, διάρροιας και δυσκοιλιότητας στα επίπεδα που αναφέρονται εδώ βρίσκεται πολύ πάνω από αυτό που θεωρούμε εμπορικά βιώσιμο σε σύγκριση με τα [ανταγωνιστικά φάρμακα] tirzepatide και semaglutide.»

Τα πλήρη δεδομένα για το survodutide έρχονται περίπου τρεις μήνες μετά την χειρότερη ημέρα που έχει καταγράψει ποτέ η μετοχή της Zealand, όταν μια δοκιμή ενός άλλου πειραματικού φαρμάκου της κατά της παχυσαρκίας, του petrelintide, απογοήτευσε τους επενδυτές με στατιστικά στοιχεία απώλειας βάρους χαμηλότερα από τα αναμενόμενα.

Περαιτέρω δεδομένα για το petrelintide που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή παρείχαν «περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κλινικό προφίλ [του], αλλά ελάχιστα για να αλλάξουν την άποψή μας από τα βασικά αποτελέσματα του Μαρτίου», ανέφερε η Barclays.

Το petrelintide, το οποίο η Zealand αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Roche, φαίνεται ελκυστικό όσον αφορά την ανεκτικότητα, αλλά η αποτελεσματικότητά του δεν φαίνεται τόσο ισχυρή όσο η αμυλίνη της Eli Lilly, το eloralintide, ή άλλες ήδη διαθέσιμες θεραπείες για την παχυσαρκία με βάση την ινκρετίνη, πρόσθεσαν.

Η αγορά φαρμάκων αδυνατίσματος επεκτείνεται

Η αγορά των φαρμάκων για την απώλεια βάρους κυριαρχείται επί του παρόντος από τη Novo Nordisk, η οποία εμπορεύεται τη σεμαγλουτίδη με τις εμπορικές ονομασίες Wegovy και Ozempic, και από την Eli Lilly, η οποία εμπορεύεται την τιρζεπατίδη με τις ονομασίες Zepbound και Mounjaro.

Ωστόσο, μια σειρά από ελπιδοφόρες νέες εταιρείες δοκιμάζουν τα δικά τους φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, συμπεριλαμβανομένης της Zealand Pharma, η οποία συνεργάζεται με μεγαλύτερους φαρμακευτικούς οίκους όπως η Roche και η Boehringer Ingelheim, καθώς και με καταξιωμένες εταιρείες όπως η Amgen και η AstraZeneca.

Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός έχει αυξήσει την πίεση στις εταιρείες να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους. Η διατήρηση της μυϊκής μάζας, οι από του στόματος επιλογές, οι ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία και η διαχείριση του βάρους είναι μερικοί από τους τομείς στους οποίους οι εταιρείες στοχεύουν για να αυξήσουν το μερίδιό τους στην κερδοφόρα αγορά.

Ενώ τα χάπια Wegovy της Novo και Foundayo της Lilly έχουν κυριαρχήσει, περισσότεροι παίκτες πρόκειται να εισέλθουν στην αγορά, δήλωσε ο αναλυτής της Investec Jimmy Muchechetere στο «Squawk Box Europe» του CNBC τη Δευτέρα.

Όσον αφορά τη Zealand Pharma, εδώ και καιρό ζητά το τέλος αυτού που αποκαλεί «ολυμπιακούς αγώνες απώλειας βάρους» και υποστηρίζει ότι υπάρχει υπερβολική έμφαση στο ποσοστό απώλειας βάρους που επιτυγχάνεται.

Ο διευθύνων σύμβουλος Άνταμ Στεένσμπεργκ δήλωσε στο CNBC τον Μάρτιο ότι ήταν «απόλυτα βέβαιος» ότι θα επέλθει μια στροφή στον κλάδο «προς την ανεκτικότητα», αναφερόμενος στο βαθμό στον οποίο οι ασθενείς μπορούν να αντεπεξέλθουν στις παρενέργειες των φαρμάκων.

«Πιστεύω ότι πολύ, πολύ σύντομα, ο κόσμος θα αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι το θέμα δεν είναι ο αριθμός της απώλειας βάρους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η απώλεια βάρους.»