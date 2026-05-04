Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

World 04.05.2026, 21:00
Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη θέτει τον φαρμακευτικό τομέα σε κίνδυνο «φούσκας», καθώς η κερδοφορία εκτινάσσεται στα ύψη, σύμφωνα με νέα έρευνα.

‘Εκθεση της Deloitte διαπίστωσε ότι, για πρώτη φορά σε 16 χρόνια, η ογκολογία έχει ξεπεραστεί ως ο μεγαλύτερος συντελεστής στην αξία του χαρτοφυλακίου προϊόντων σε προχωρημένο στάδιο από τις θεραπείες για την παχυσαρκία.

Η ζήτηση για φάρμακα όπως το Wegovy και το Zepbound έχει οδηγήσει τις αποδόσεις της έρευνας και ανάπτυξης στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, αλλά μια έκθεση που δημοσίευσε η Deloitte τη Δευτέρα υποδηλώνει ότι αυτό καλύπτει τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο υπόλοιπος τομέας.

Τα έσοδα από την έρευνα και ανάπτυξη στον φαρμακευτικό τομέα για τις 20 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως βελτιώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας το 7%, χάρη σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μια χούφτα περιουσιακών στοιχείων με υψηλές προβλέψεις, όπως οι αγωνιστές των υποδοχέων πεπτιδίων τύπου γλυκαγόνης, ή GLP-1.

Αυτό, σύμφωνα με τη Deloitte, αυξάνει την έκθεση των εταιρειών σε κλυδωνισμούς που αφορούν συγκεκριμένους θεραπευτικούς τομείς.

Φάρμακα αδυνατίσματος

Τα φάρμακα που στοχεύουν στην παχυσαρκία και τον διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον, κατά εκτιμήσεις, το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης για το 2025.

«Φούσκα»

«Πρόκειται για φούσκα, επειδή υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση», δήλωσε ο Hanno Ronte, συνεργάτης στον τομέα των Βιοεπιστημών και της Υγειονομικής Περίθαλψης της Deloitte, στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC.

Ο αντίκτυπος είναι τόσο σημαντικός που επισκιάζει ένα πιο αδύναμο περιβάλλον για τον υπόλοιπο κλάδο. Εάν εξαιρέσουμε τα περιουσιακά στοιχεία GLP-1/GIP από την ανάλυση, το ποσοστό απόδοσης του κλάδου μειώνεται στο 2,9% μόλις, σημειώνοντας πτώση από το 3,8% το 2024.

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους οδηγούν την αύξηση των κερδών, καλύπτοντας την ευρύτερη πίεση στις αποδόσεις της έρευνας και ανάπτυξης. Κατανομή του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης για τις 20 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες, 2013-2025

Τα προϊόντα για την παχυσαρκία αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 25% των συνολικών προβλεπόμενων πωλήσεων του χαρτοφυλακίου προϊόντων σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, ενώ το μερίδιο της ογκολογίας έχει μειωθεί στο 20%. Αυτό αποτελεί μια εντυπωσιακή άνοδο για τον τομέα της παχυσαρκίας, ο οποίος μόλις το 2022 συνεισέφερε μόλις το 1% της προβλεπόμενης αξίας.

Ενώ η άνθηση αυτή οδηγεί σε αύξηση των συνολικών πωλήσεων, έχει επίσης οδηγήσει σε σημαντική συγκέντρωση του κινδύνου. Η Deloitte διαπίστωσε ότι μόλις 54 ενδείξεις για φάρμακα-μεγα-επιτυχίες, που αντιπροσωπεύουν μόνο το 9% της ομάδας προϊόντων σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, προβλέπεται να αποφέρουν περίπου το 70% των συνολικών πωλήσεων αιχμής, προσαρμοσμένων ως προς τον κίνδυνο.

Ο κίνδυνος συγκέντρωσης

Η υπερβολική εξάρτηση από φάρμακα-μπλοκμπάστερ δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά η Deloitte αναφέρει ότι ο βαθμός συγκέντρωσης είναι. Η «μεγάλη τετράδα» των λογιστικών εταιρειών ανέφερε ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου, όπου ένας μικρός αριθμός περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ανεβάσει τις συνολικές αποδόσεις των επενδύσεων, αλλά με μεγαλύτερο ανταγωνισμό και ευαισθησία σε κλυδωνισμούς σε αυτούς τους συγκεκριμένους θεραπευτικούς τομείς.

«Από τη σκοπιά των ασθενών, η φούσκα δεν θα σκάσει και τα φάρμακα δεν θα εξαφανιστούν, αλλά φτάνουμε σε ένα σημείο όπου, για τα GLP-1, η ματαιοδοξία και η υγεία έχουν συγκρουστεί και έχουν δημιουργήσει πραγματικά μια αγορά που ήταν πραγματικά μετασχηματιστική για τους ασθενείς, για τα συστήματα υγείας και για όλους», δήλωσε ο Ronte.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διερευνούν τα πλήρη οφέλη των GLP-1. Ενώ το GLP-1 της Novo Nordisk έχει εγκριθεί για τη μείωση των καρδιαγγειακών κινδύνων και τη θεραπεία ασθενών με ηπατική και νεφρική νόσο, ο συνδυασμός GLP-1/GIP της Eli Lilly έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της άπνοιας ύπνου σε άτομα με παχυσαρκία.

Ωστόσο, παραμένουν πολλά ερωτηματικά, μεταξύ των οποίων και η πιθανή επίδραση των φαρμάκων αυτών στην υγεία του εγκεφάλου και στις φλεγμονές.

Πέρυσι, η Novo δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας πολυετούς κλινικής δοκιμής που μελετούσε την επίδραση της σεμαγλουτίδης — του δραστικού συστατικού στα επιτυχημένα φάρμακα της Novo για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους, Ozempic και Wegovy — στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου του Αλτσχάιμερ. Η δοκιμή δεν κατάφερε να δείξει σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη της νόσου, αλλά έδειξε επίδραση στις πρωτεΐνες των ασθενών που συνδέονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς και στους βιοδείκτες συστηματικής φλεγμονής.

Τα GLP-1 έχουν επίσης αποδειχθεί ότι βοηθούν τους ασθενείς που πάσχουν από εθισμό.

«Αυτή είναι πραγματικά η ελπίδα. Εξακολουθούμε να καβαλάμε αυτό το κύμα, και γι’ αυτό οι άνθρωποι επενδύουν σε αυτό», είπε ο Ronte. «Φυσικά, όταν καβαλάς ένα κύμα και πρέπει να το μοιραστείς με πολλούς ανθρώπους… δεν έχεις τόσο πολύ χώρο για να σερφάρεις.»

«Το ερώτημα είναι, θα ποντάρεις απλώς διπλά σε αυτό – αυτή είναι η φούσκα – ή θα πεις στην πραγματικότητα “θα προσπαθήσουμε να βρούμε το επόμενο επιστημονικό κύμα”;»

