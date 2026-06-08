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Fais Group: Πρόταση για μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή

Scrip Dividend αλλά και επιστροφή κεφαλαίου 0,110 ευρώ ανά μετοχή θα εισηγηθεί στη ΓΣ η διοίκηση της Fais Group

Business 08.06.2026, 19:50
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Fais Group: Πρόταση για μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή
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Πρόταση για μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό), Scrip Dividend και επιστροφή κεφαλαίου θα προτείνει η διοίκηση της Fais Group στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29 Ιουνίου.

Πρόταση για Scrip Dividend και επιστροφή κεφαλαίου από τη Fais Group

Ειδικότερα, με τη μερισματική απόδοση να είναι μεγαλύτερη του 4%, η διοίκηση προτείνει τη δυνατότητα επανεπένδυσης έως 50% του μερίσματος (Scrip Dividend), παρέχοντας στους μετόχους την επιλογή μεταξύ καταβολής μετρητών και απόκτησης νέων μετοχών.

Βάσει του προτεινόμενου πλάνου το μέγιστο ποσό που μπορούν να επανεπενδύσουν οι μέτοχοι σε μετοχές, ανέρχεται σε 3.540.200 ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση θα εισηγηθεί επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους 0,110 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση μεγαλύτερη του 3%), αξιοποιώντας την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας σε συνέχεια της ολοκλήρωσης πώλησης της ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη.

Οι δεσμεύσεις προς τους μετόχους

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι προτάσεις που θα τεθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση αποτελούν συνέχεια της στρατηγικής που έχει παρουσιάσει η εταιρεία στην επενδυτική κοινότητα από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για την παροχή ουσιαστικής αξίας στους μετόχους της.

Με τις προτεινόμενες αποφάσεις για διανομή μερίσματος, δυνατότητα επανεπένδυσης μέσω προγράμματος Scrip Dividend και επιστροφή κεφαλαίου, η Fais Group υλοποιεί στην πράξη τη δέσμευση που έχει αναλάβει απέναντι στους μετόχους της για παροχή ελκυστικής συνολικής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξής της.

Η διοίκηση δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της κερδοφορίας, στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών και στην εφαρμογή μιας ισορροπημένης πολιτικής που συνδυάζει την ανταμοιβή των μετόχων με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.

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