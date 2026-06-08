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Βιομηχανία τροφίμων: Ελντοράντο για τους επενδυτές στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις αλλάζουν χέρια ή στρατηγικοί επενδυτές μπαίνουν στα μετοχικά τους κεφάλαια, ωστόσο σημαντικές είναι και οι επενδύσεις με στόχο τις εξαγωγές

Βιομηχανία 08.06.2026, 06:44
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Βιομηχανία τροφίμων: Ελντοράντο για τους επενδυτές στην Ελλάδα
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Σε Ελντοράντο για τους επενδυτές και επενδυτικά κεφάλαια, εγχώρια και ξένα, έχει εξελιχθεί ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα. Η τοποθέτηση επενδυτών αλλά και η συγκέντρωση μικρότερων επιχειρήσεων στα χέρια μεγαλύτερων δημιουργούν νέα δεδομένα, αλλάζουν το τοπίο και οδηγούν σε σημαντικές επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε επενδύσεις με αναπτυξιακή προοπτική και εταιρείες με εξαγωγική παρουσία

Σύμφωνα με στοιχεία της PwC o κλάδος των τροφίμων και ποτών συγκαταλέγεται στους κορυφαίους των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2025, αξίας 0,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη μέση αξία συμφωνίας στα 40 εκατ. ευρώ. Από την αρχή του 2026 ήδη οι νέες εξαγορές εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Νέα παράμετρο αποτελεί το γεγονός ότι οι υποψήφιοι επενδυτές που «κοίταζαν» κυρίως προβληματικές εταιρείες, σήμερα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε επενδύσεις με αναπτυξιακή προοπτική και εταιρείες με εξαγωγική παρουσία.

Συμφωνίες

Η πλέον πρόσφατη επιχειρηματική συμφωνία στον κλάδο ήταν την περασμένη εβδομάδα αυτή της Νιτσιάκος, με την ουκρανική ΜΗΡ SE να προχωρά στην εξαγορά του 70% της ελληνικής πτηνοτροφικής εταιρείας και προοπτική σταδιακής απόκτησης του 100% σε βάθος χρόνου.

Είχαν προηγηθεί από την αρχή του χρόνου η απόκτηση από την CocaHBC AG του 75% της CocaBeverages Africa, η εξαγορά από την εταιρεία Αμβροσία, θυγατρική του ομίλου Bespoke SGA Holdings, του 70% της 3Ρ SALADS, η είσοδος στη Φάρμα Κουκάκη του επενδυτικού κεφαλαίου EOS Capital Partners με πενταετές πλάνο επενδύσεων 20 εκατ. ευρώ, η εξαγορά από την Ideal Holdings αντί 130 εκατ. ευρώ του 100% της Μπάρμπα Στάθης και του 90% της Χαλβατζής Μακεδονική.

Οι επενδύσεις

Την ίδια ώρα και ενώ επιχειρήσεις αλλάζουν χέρια ή στρατηγικοί επενδυτές μπαίνουν στα μετοχικά τους κεφάλαια, σημαντικές είναι και οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στον κλάδο με στόχο την ενδυνάμωση και την αύξηση του εξαγωγικού του δυναμικού.

Ηδη επενδύσεις άνω των 180 εκατ. ευρώ έχει πραγματοποιήσει την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα η Coca-Cola Τρία Εψιλον, ανάμεσά τους και η νέα γραμμή παραγωγής ΡΕΤ στο εργοστάσιο στο Σχηματάρι, καθώς και μία επιπλέον επένδυση 31 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία μέχρι το 2028 ενός νέου, σύγχρονου Κέντρου Logistics στην Αττική.

Ενα επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ με βασικό άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη υλοποιεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Κεντρικό στοιχείο του αποτελεί το ηλιοθερμικό πάρκο ισχύος 5,75 MW, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών και θα καλύπτει περίπου το 25% των αναγκών του εργοστασίου σε θερμική ενέργεια.

Στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού ολοκλήρωσε επένδυση η ΧΗΤΟΣ (Green Beverages), άνω των 7 εκατ. ευρώ, στη «Ζήρεια» Κορινθίας. Η νέα επένδυση αυξάνει τη συνολική απόδοση σε 40.000 φιάλες ανά ώρα. Η Γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ την τελευταία δεκαετία ολοκλήρωσε επενδύσεις ύψους 58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ αφορούν τη νέα μονάδα παραγωγής φέτας και λευκών μαλακών τυριών, ενώ έχει σχεδιάσει και δρομολογεί την υλοποίηση νέου εργοστασίου παραγωγής γιαουρτιού και εμφιάλωσης.

Πολυετές επενδυτικό πλάνο που ενισχύει τόσο την παραγωγική της δυναμική όσο και τη διεθνή της παρουσία υλοποιεί η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας ζυμαρικών στην Ελλάδα. Το επενδυτικό πλάνο έως το τέλος του 2026 θα φτάσει στα 26 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την έβδομη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Κιλκίς.

Επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ 26-30 εκατ. ευρώ δρομολογεί για φέτος και η σερραϊκή εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού.

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