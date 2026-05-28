Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων

Ο κλάδος των τροφίμων έχει αποδείξει ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Τρόφιμα – ποτά 28.05.2026, 21:51
O υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ Ιωάννη Γιώτη
Στις βασικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η ανταγωνιστικότητα όχι μόνον στη χώρα μας αλλά ολόκληρη η Ευρώπη, που επιβαρύνουν την παραγωγική βάση, την αναγκαιότητα για περισσότερες συνέργιες στην μεταποίηση, αλλά και στη σημασία της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, την οποία χαρακτήρισε «υποδομή εθνικής ασφαλείας», καθώς τα τρόφιμα δεν είναι πλέον εμπορικό αγαθό αλλά γεωπολιτικό ζήτημα», αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη ομιλία του στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).

Πιερρακάκης: Η ανταγωνιστικότητα, η μεγάλη πρόκληση της γενιάς μας

«Η ανταγωνιστικότητα, η ελληνική και η ευρωπαϊκή, είναι η μεγάλη πρόκληση της γενιάς μας», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και αναφέρθηκε σε ορισμένα διαρθρωτικά σημεία πίεσης – «θα έλεγα σημεία συμφόρησης», όπως τα χαρακτήρισε – που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Πρωτίστως μίλησε για την ενέργεια και όπου οι ενεργοβόροι κλάδοι (όπως και τα τρόφιμα) «συνεχίζουν να λειτουργούν με ενεργειακό κόστος αισθητά υψηλότερο από αυτό που αντιμετωπίζουν οι ανταγωνιστές τους σε άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως είναι οι ΗΠΑ» και «γι’ αυτό απαιτείται μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση».

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στις πρώτες ύλες και τις κρίσιμες αλυσίδες αξίας «που από την πανδημία μέχρι τις γεωοπολιτικές εντάσεις, έγινε σαφές πόσο ευάλωτες μπορούν να γίνουν οι αλυσίδες εφοδιασμού», στην ανάγκη απλοποίησης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, αλλά και στην πρόσβαση σε κεφάλαια.

Γι αυτό κι όπως εξήγησε «η συζήτηση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποκτά ιδιαίτερη μεγάλη σημασία, ειδικά για τις μεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα βασίζονται κυρίως στον τραπεζικό δανεισμό. Εγώ θα σας πω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που μπορούμε να πραγματώσουμε».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ανέδειξαν την αξία της εγχώριας παραγωγικής βάσης για την Ευρώπη και ειδικότερα για την Ελλάδα, λέγοντας ότι τούτο είναι ταυτόχρονα «πρόκληση και ευκαιρία».

Ισχυρός παραγωγικός κλάδος τα τρόφιμα

Και υπόγράμμισε: «είναι ευκαιρία γιατί διαθέτουμε έναν ισχυρό παραγωγικό κλάδο τροφίμων που μπορεί να αποτελέσει πυλώνα της Ευρωπαϊκής Επισιτιστικής Επάρκειας. Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως τέτοια. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε διαφορετική θέση από αυτή που ήταν πριν από λίγα χρόνια».

Εν συνεχεία ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στάθηκε ιδιαίτερα σε μία πρόκληση που αφορά στο συνολικά τον κλάδο της μεταποίησης: «την ανάγκη για μεγαλύτερη κλίμακα και περισσότερες συνεργίες. Η Ελλάδα διαθέτει πολλές αξιόλογες και δυναμικές επιχειρήσεις στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων που με ποιότητα με εξωστρέφεια με ισχυρή παρουσία στις αγορές».

«Το Διεθνές Περιβάλλον γίνεται κάθε μέρα και πιο απαιτητικό», είπε και προσέθεσε πως «η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη, σε αυτοματισμό, σε σύγχρονα δίκτυα διανομής, σε διεθνές branding , απαιτεί ολοένα και περισσότερους πόρους, ολοένα και μεγαλύτερη οργανωτική δυνατότητα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμη περισσότερες συνεργασίες, στρατηγικές συμπράξεις και επιχειρηματικές συνέργειες στο χώρο σας. Όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως ένα φυσικό τρόπο ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της ανθεκτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων».

Με αξιώσεις στις διεθνείς αγορές

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο ανθρώπινο δυναμικό «γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις», αλλά και στον στόχο «να δημιουργούνται ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες, ώστε να μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα» ‘Ελληνες επιστήμονες  και επαγγελματίες του κλάδου που διακρίνονται στο εξωτερικό.

«Ο κλάδος σας έχει ήδη αποδείξει κάτι πολύ σημαντικό και κλείνω με αυτό: ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική, εξωστρεφής και να διεκδικεί με αξιώσεις τη θέση στις διεθνείς αγορές. Η δική μας δέσμευση είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί με σταθερότητα, με επενδύσεις, με τεχνολογία, με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας και με μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προοπτική για την ελληνική παραγωγή», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

