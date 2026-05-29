ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει συμβάλει στην παραγωγική δυναμική της χώρας με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ

Τρόφιμα – ποτά 29.05.2026, 09:54
Σχολιάστε
ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tον καθοριστικό ρόλο της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στην οικονομία και τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας της χώρας, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ανέδειξε η φετινή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών (ΣΕΒΤ), με τίτλο «Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών: Ανθεκτικότητα και Παραγωγικότητα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ιωάννης Γιώτης υπογράμμισε πως η διεθνής αβεβαιότητα όχι μόνο παραμένει αλλά εντείνεται.

ΣΕΒΤ

Η νέα γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή δημιουργεί συνθήκες αυξημένης ανησυχίας και απρόβλεπτων επιπτώσεων για την παγκόσμια και εγχώρια οικονομία, ωστόσο η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας:

–       Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της ελληνικής Μεταποίησης με κύκλο εργασιών 26,2 δισ. ευρώ

–       Συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγική δυναμική της χώρας, με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία

–       Αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της Μεταποίησης, με περισσότερες από 160.000 άμεσες θέσεις εργασίας, τις οποίες ενισχύει σταθερά

–       Διαχρονικά συνιστά μία από τις σημαντικότερες εξαγωγικές δυνάμεις της χώρας, με τα ελληνικά προϊόντα τροφίμων και ποτών να καταγράφουν εξαγωγές ύψους 7,4 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 15% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών υποδομή εθνικής ασφάλειας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ομιλία απεύθυνε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναδεικνύοντας τη συμβολή της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στην ανάπτυξη, την παραγωγική ενίσχυση και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

ΣΕΒΤ

Ο κ. Πιερρακάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως τέτοια. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε διαφορετική θέση από αυτή που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Ο κλάδος σας έχει ήδη αποδείξει κάτι πολύ σημαντικό: ότι η εγχώρια βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική, εξωστρεφής και να διεκδικεί με αξιώσεις θέση στις διεθνείς αγορές. Η δική μας δέσμευση είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί με σταθερότητα, με επενδύσεις, με τεχνολογία, με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας και με μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προοπτική για την ελληνική παραγωγή».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας τα τρόφιμα, που όπως τόνισε αποτελεί για τη χώρα μας τόσο πρόκληση όσο και ευκαιρία ενώ υπογράμμισε πως «το ελληνικό τρόφιμο έχει τη δυνατότητα να γίνει top παγκοσμίως».

Συγκράτηση τιμών και στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημαντική προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στα επώνυμα τυποποιημένα τρόφιμα, σε ένα περιβάλλον έντονων εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων και αυξημένων λειτουργικών εξόδων, λόγω ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον κ. Γρηγόρη Παύλου, Ανώτατο Ερευνητή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο δείκτης εξέλιξης τιμών στην κατηγορία των επώνυμων τυποποιημένων τροφίμων παρέμεινε οριακά μηδενικός  και αρνητικός τους τελευταίους 16 μήνες, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή του κλάδου στην προστασία των ελληνικών νοικοκυριών και στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

«Ως Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αναγνωρίζουμε πλήρως την σημασία του ρόλου μας και στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία όχι μόνο μέσω της συγκράτησης των τιμών, αλλά και μέσω της διάθεσης προϊόντων σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και την άμεση ανταπόκρισή μας σε  περιόδους εκτάκτων κρίσεων. Η Ακρίβεια είναι ο χειρότερος μας εχθρός – δεν την θέλουμε, δεν την επιδιώκουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στην εναρκτήρια τοποθέτηση του ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης.

Πάνελ συζήτησης για μια ανθεκτική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε Ευρώπη και Ελλάδα

Παράλληλα, κατά την διάρκεια του πάνελ συζήτησης με τίτλο, «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να παραμείνει ανθεκτική η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε Ευρώπη και Ελλάδα», ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός εστίασε, μεταξύ άλλων, στη στήριξη του αγροτικού τομέα με κίνητρα και συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ενώ υπογράμμισε πως προτεραιότητα αποτελεί η επισιτιστική ασφάλεια, σημειώνοντας πως πρέπει να δημιουργηθεί η αίσθηση προστιθέμενης αξίας στον παραγωγό μέσα σε ένα περιβάλλον με απρόβλεπτους παράγοντες.

ΣΕΒΤ

Αντίστοιχα, ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης  Τσιόδρας αναφέρθηκε στο Green Deal και την ανάγκη τα προϊόντα τροφίμων και ποτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρούν τους ίδιους όρους ανταγωνισμού και τις ίδιες προϋποθέσεις επισημαίνοντας πως για να παραμείνουν οι Βιομηχανίας ανθεκτικές στην Ευρώπη πρέπει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες αλλαγές.

Από την πλευρά της Βιομηχανίας, ο Πρόεδρος ΣΕΒΤ τόνισε πως ο κλάδος  βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα απαιτητικής εξίσωσης καθώς καλείται να προχωρήσει με συνέπεια στην πράσινη μετάβαση και στη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητά του, μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών κρίσεων, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα ειδικότερα, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή βιομηχανία τροφίμων χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα και χωρίς επενδύσεις στην παραγωγικότητα, την τεχνολογία και τη μεταποίηση.

ΣΕΒΤ: Η επόμενη ημέρα για τη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Κλείνοντας τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΤ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης Γιώτης, ανέφερε πως η Βιομηχανία των τυποποιημένων Τροφίμων και Ποτών ανέκαθεν λειτουργούσε και θα συνεχίσει να λειτουργεί υπεύθυνα και σωστά, θέτοντας τα ελληνικά νοικοκυριά σε προτεραιότητα.

«Πρόσφατα είχα επισημάνει πως η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων μας, της Βιομηχανίας μας, που όλα αυτά τα χρόνια στήριξε την ελληνική οικονομία, δεν είναι ανεξάντλητη. Χρειάζεται ένα δίκαιο και ισορροπημένο πλαίσιο λειτουργίας. Πάνω απ’ όλα όμως, απαιτεί εμπιστοσύνη και σεβασμό, καθώς έχει  αποδείξει ότι σε όλες τις δυσκολίες των τελευταίων ετών  λειτουργεί με υπευθυνότητα, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η εθνική της αξία, η καθοριστική συμβολή της στη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας  και η σημαντική συνεισφορά της στην εθνική οικονομία και την Κοινωνική ευημερία», είπε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal
Motor Oil: Παράθυρο για ομόλογο και guidance για υψηλή κερδοφορία το 2026
Business

Παράθυρο για έκδοση ομολόγου από MOH
Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Business

Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.663.578 μετοχές, μετά από νέες αγορές ιδίων μετοχών

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Παράθυρο για ομόλογο και guidance για υψηλή κερδοφορία το 2026
Business

Παράθυρο για έκδοση ομολόγου από MOH

Ο Πέτρος Τζαννετάκης αναπληρωτής CEO της Motor Oil κατά την ενημέρωση των αναλυτών αναφέρθηκε στην αναχρηματοδότηση ευρωομολόγου 400 εκατ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Business

Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά

Ποιους επιχειρηματίες αφορά η εφαρμογή και τι ισχύει για τις παλιές άδειες λειτουργίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο
Business

Οι μισές ΜμΕ φλερτάρουν με το λουκέτο

Η πίεση που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής οικονομίας και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Business

ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση

Η ΠΟΕΣΕ ζητά ουσιαστικά μέτρα στήριξης, καθώς οι πιέσεις στον κλάδο εντείνονται και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.663.578 μετοχές, μετά από νέες αγορές ιδίων μετοχών

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πώς το υπουργείο συμβάλλει στην εθνική ασφάλεια με νέο αναπτυξιακό καθεστώς

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
Ασία

Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας

Ωστόσο η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή συνέχισε να προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει συμβάλει στην παραγωγική δυναμική της χώρας με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ

Ένωση Αγρινίου: Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών
AGRO

Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών από την Ένωση Αγρινίου

Για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» απονέμει έξι υποτροφίες σε αριστεύσαντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026

Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
World

Η Ρωσία δαπανά επιπλέον 28 δισ. δολ. για τον πόλεμο

Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο να παγώσει τις δαπάνες σε άλλους τομείς καθώς το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται για την Ρωσία

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αποθέματα πετρελαίου: Η Exxon προειδοποιεί ότι θα φτάσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα σε εβδομάδες
Commodities

Exxon για πετρέλαιο: Ένα βήμα πριν την εξάντληση τα αποθέματα

Τα αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε «πραγματικά χαμηλά επίπεδα» τις επόμενες εβδομάδες αναγκάζοντας την τιμή του να εκτοξευθεί υψηλότερα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21
Tax

Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ξεκινά η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια – Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ
Commodities

Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια - Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ

Η αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας οδήγησε σε πτώση το πετρέλαιο αν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανέφερε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone
Κόσμος

ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone

Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών

Anthropic: Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 65 δισ. δολ. – Ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI
Τεχνολογία

Πώς η Anthropic ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI

Η εταιρεία Anthropic που δημιούργησε το chatbot Claude αποτιμήθηκε στα 900 δισ. δολάρια

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies