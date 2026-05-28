Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Να σταματήσει η άδικη, όπως την χαρακτήρισε, στοχοποίηση της βιομηχανίας τροφίμων για την ακρίβεια ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης, κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου, παρουσία του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, επιχειρώντας παράλληλα να αποδομήσει την εικόνα ότι η βιομηχανία τροφίμων αποτέλεσε βασικό παράγοντα της πληθωριστικής έξαρσης των τελευταίων ετών.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ υπεραμύνθηκε της βιομηχανίας τροφίμων και επιχείρησε να αναδείξει τον ρόλο της ως ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις

Όπως είπε, παρατηρείται και σήμερα μια τάση «δαιμονοποίησης» της βιομηχανίας τροφίμων για αυξήσεις που – όπως τόνισε – προέρχονται από άλλες κατηγορίες της αγοράς, όπως τα φρούτα, τα ψάρια και το κρέας και υποστήριξε ότι ο κλάδος απορρόφησε σημαντικό μέρος των αυξήσεων σε ενέργεια, καύσιμα και πρώτες ύλες προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές στα επώνυμα τυποποιημένα προϊόντα.

«Ανάχωμα» στον πληθωρισμό οι εταιρείες του ΣΕΒΤ

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ σημείωσε μάλιστα ότι τους τελευταίους μήνες ο δείκτης εξέλιξης τιμών στα συγκεκριμένα προϊόντα παραμένει μηδενικός ή ακόμη και αρνητικός, επιχειρώντας να αναδείξει τον ρόλο της βιομηχανίας ως «ανάχωμα» στις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο κ. Γιώτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι η νέα γεωπολιτική κρίση ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα αναταράξεων στην αγορά πρώτων υλών και στην παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο στην ενέργεια και τα μεταφορικά κόστη, αλλά επεκτείνονται και σε κρίσιμους τομείς της παραγωγής, όπως οι πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα λιπάσματα.

Πίεση από τις διεθνείς εξελίξεις

Όπως τόνισε, ενδεχόμενες ελλείψεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα προϊόντων το επόμενο διάστημα, σε ένα περιβάλλον όπου – όπως είπε – ενισχύεται ο παρεμβατισμός και περιορίζεται η προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πιέσεις που δέχεται ο κλάδος δεν προέρχονται μόνο από τις διεθνείς εξελίξεις. Η κλιματική κρίση, οι ελλείψεις προσωπικού αλλά και οι συνεχείς αλλαγές στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο δημιουργούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πρόσθετο βάρος για τη βιομηχανία τροφίμων.

Ο επικεφαλής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων επιχείρησε να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της βιομηχανίας στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος λειτούργησε ως «γραμμή άμυνας» απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις. «Φροντίσαμε να μη λείψει τίποτα από κανένα σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η ελληνική αγορά δεν αντιμετώπισε ελλείψεις βασικών αγαθών ούτε κατά την πανδημία ούτε στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο μεγαλύτερος εργοδότης

Παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας, ο κ. Γιώτης υπογράμμισε ότι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με τον συνολικό κύκλο εργασιών του κλάδου να υπερβαίνει τα 26 δισ. ευρώ, ενώ η βιομηχανία τροφίμων παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της μεταποίησης, απασχολώντας περισσότερους από 160.000 εργαζόμενους. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών φθάνουν τα 7,4 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 15% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, με τα ελληνικά προϊόντα να ενισχύουν σταθερά τη διεθνή παρουσία τους.

Το αίτημα ΣΕΒΤ για σταθερότητα

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ έστειλε μήνυμα υπέρ της ανάγκης για ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι χωρίς θεσμική και οικονομική σταθερότητα δεν μπορούν να προχωρήσουν επενδύσεις ούτε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Όπως τόνισε, η επόμενη ημέρα για τον κλάδο περνά μέσα από την τεχνολογική αναβάθμιση, την καινοτομία και την ενίσχυση της νέας γενιάς εργαζομένων, σε μια συγκυρία όπου η βιομηχανία τροφίμων καλείται να διατηρήσει τον ρόλο της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο διεθνές περιβάλλον.