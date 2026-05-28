Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης υπερασπίστηκε τη βιομηχανία τροφίμων παρουσία του κ. Πιερρακάκη και υποστήριξε ότι λειτουργεί ως ανάχωμα στην ακρίβεια

Business 28.05.2026, 21:51
Σχολιάστε
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»
Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης
Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Να σταματήσει η άδικη, όπως την χαρακτήρισε, στοχοποίηση της βιομηχανίας τροφίμων για την ακρίβεια ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης, κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου, παρουσία του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, επιχειρώντας παράλληλα να αποδομήσει την εικόνα ότι η βιομηχανία τροφίμων αποτέλεσε βασικό παράγοντα της πληθωριστικής έξαρσης των τελευταίων ετών.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ υπεραμύνθηκε της βιομηχανίας τροφίμων και επιχείρησε να αναδείξει τον ρόλο της ως ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις

Όπως είπε, παρατηρείται και σήμερα μια τάση «δαιμονοποίησης» της βιομηχανίας τροφίμων για αυξήσεις που – όπως τόνισε – προέρχονται από άλλες κατηγορίες της αγοράς, όπως τα φρούτα, τα ψάρια και το κρέας και υποστήριξε ότι ο κλάδος απορρόφησε σημαντικό μέρος των αυξήσεων σε ενέργεια, καύσιμα και πρώτες ύλες προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές στα επώνυμα τυποποιημένα προϊόντα.

«Ανάχωμα» στον πληθωρισμό οι εταιρείες του ΣΕΒΤ

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ σημείωσε μάλιστα ότι τους τελευταίους μήνες ο δείκτης εξέλιξης τιμών στα συγκεκριμένα προϊόντα παραμένει μηδενικός ή ακόμη και αρνητικός, επιχειρώντας να αναδείξει τον ρόλο της βιομηχανίας ως «ανάχωμα» στις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο κ. Γιώτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι η νέα γεωπολιτική κρίση ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα αναταράξεων στην αγορά πρώτων υλών και στην παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο στην ενέργεια και τα μεταφορικά κόστη, αλλά επεκτείνονται και σε κρίσιμους τομείς της παραγωγής, όπως οι πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα λιπάσματα.

ΣΕΒΤ

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης με τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ, Ιωάννη Γιώτη

Πίεση από τις διεθνείς εξελίξεις

Όπως τόνισε, ενδεχόμενες ελλείψεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα προϊόντων το επόμενο διάστημα, σε ένα περιβάλλον όπου – όπως είπε – ενισχύεται ο παρεμβατισμός και περιορίζεται η προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πιέσεις που δέχεται ο κλάδος δεν προέρχονται μόνο από τις διεθνείς εξελίξεις. Η κλιματική κρίση, οι ελλείψεις προσωπικού αλλά και οι συνεχείς αλλαγές στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο δημιουργούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πρόσθετο βάρος για τη βιομηχανία τροφίμων.

Ο κ. Γιώτης υπογράμμισε ότι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας

Ο επικεφαλής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων επιχείρησε να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της βιομηχανίας στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος λειτούργησε ως «γραμμή άμυνας» απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις. «Φροντίσαμε να μη λείψει τίποτα από κανένα σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η ελληνική αγορά δεν αντιμετώπισε ελλείψεις βασικών αγαθών ούτε κατά την πανδημία ούτε στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

ΣΕΒΤ

Ο κ. Γιώτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι η νέα γεωπολιτική κρίση ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα αναταράξεων στην αγορά πρώτων υλών

Ο μεγαλύτερος εργοδότης

Παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας, ο κ. Γιώτης υπογράμμισε ότι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με τον συνολικό κύκλο εργασιών του κλάδου να υπερβαίνει τα 26 δισ. ευρώ, ενώ η βιομηχανία τροφίμων παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της μεταποίησης, απασχολώντας περισσότερους από 160.000 εργαζόμενους. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών φθάνουν τα 7,4 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 15% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, με τα ελληνικά προϊόντα να ενισχύουν σταθερά τη διεθνή παρουσία τους.

Η επόμενη ημέρα για τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων περνά μέσα από την τεχνολογική αναβάθμιση, την καινοτομία και την ενίσχυση της νέας γενιάς εργαζομένων

Το αίτημα ΣΕΒΤ για σταθερότητα

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ έστειλε μήνυμα υπέρ της ανάγκης για ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι χωρίς θεσμική και οικονομική σταθερότητα δεν μπορούν να προχωρήσουν επενδύσεις ούτε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Όπως τόνισε, η επόμενη ημέρα για τον κλάδο περνά μέσα από την τεχνολογική αναβάθμιση, την καινοτομία και την ενίσχυση της νέας γενιάς εργαζομένων, σε μια συγκυρία όπου η βιομηχανία τροφίμων καλείται να διατηρήσει τον ρόλο της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο διεθνές περιβάλλον.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Business

ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»
Business

Γιώτης (ΣΕΒΤ): Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία για την ακρίβεια
Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης της Couch Heroes: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος καινοτομίας
Startups

Βαρδινογιάννης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε νέο κόμβο για startups και gaming
Arla Foods: Πράσινο φως Κομισιόν για την εξαγορά των DMK και DOC
World

Πράσινο φως ΕΕ στην Arla για εξαγορά δύο γαλακτοβιομηχανιών
TAP Air Portugal: Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα – Την 1η Ιουλίου το πρώτο δρομολόγιο
Μεταφορές

Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα η TAP Air Portugal

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Business
ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Business

ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση

Η ΠΟΕΣΕ ζητά ουσιαστικά μέτρα στήριξης, καθώς οι πιέσεις στον κλάδο εντείνονται και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις

Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων

Ο κλάδος των τροφίμων έχει αποδείξει ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης της Couch Heroes: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος καινοτομίας
Startups

Βαρδινογιάννης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε νέο κόμβο για startups και gaming

Ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης της Couch Heroes τονίζει ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο, εμπειρία και προοπτική να σταθεί διεθνώς στον κόσμο των startups και του gaming

Γιώργος Πολύζος
Arla Foods: Πράσινο φως Κομισιόν για την εξαγορά των DMK και DOC
World

Πράσινο φως ΕΕ στην Arla για εξαγορά δύο γαλακτοβιομηχανιών

Η εξαγορά που προωθεί η Arla Foods δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

TAP Air Portugal: Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα – Την 1η Ιουλίου το πρώτο δρομολόγιο
Μεταφορές

Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα η TAP Air Portugal

Πέντε πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας από την TAP Air Portugal - Η εταιρεία διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως

Lavipharm: Στα 1,41 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη στο τρίμηνο, με αύξηση 28,6%
Business

Lavipharm: Αύξηση 28,6% στα προ φόρων κέρδη - Ανήλθαν σε 1,41 εκατ.

Οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων του ομίλου Lavipharm στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 32,2%

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025
Ασφαλιστικές

ΕΑΕΕ: Αύξηση κατά 3,5% στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2025 [γραφήματα]

Από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκδόθηκαν συνολικά 53.766 συμβόλαια, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ - Η μέση ζημία μειώθηκε κατά 24,2%

Latest News
ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Business

ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση

Η ΠΟΕΣΕ ζητά ουσιαστικά μέτρα στήριξης, καθώς οι πιέσεις στον κλάδο εντείνονται και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»
Business

Γιώτης (ΣΕΒΤ): Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης υπερασπίστηκε τη βιομηχανία τροφίμων παρουσία του κ. Πιερρακάκη και υποστήριξε ότι λειτουργεί ως ανάχωμα στην ακρίβεια

Γιώργος Μανέττας
Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων

Ο κλάδος των τροφίμων έχει αποδείξει ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης της Couch Heroes: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος καινοτομίας
Startups

Βαρδινογιάννης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε νέο κόμβο για startups και gaming

Ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης της Couch Heroes τονίζει ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο, εμπειρία και προοπτική να σταθεί διεθνώς στον κόσμο των startups και του gaming

Γιώργος Πολύζος
Noted Private Isle Up for Auction Amid Legal, Environmental Hurdles
English Edition

Noted Private Isle Up for Auction Amid Legal, Environmental Hurdles

The private isle of Makri has drawn international attention even as strict development rules, debts and a protected status complicate sale efforts

Arla Foods: Πράσινο φως Κομισιόν για την εξαγορά των DMK και DOC
World

Πράσινο φως ΕΕ στην Arla για εξαγορά δύο γαλακτοβιομηχανιών

Η εξαγορά που προωθεί η Arla Foods δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Ferrari: O CEO υπερασπίζεται την τιμή των €550.000 για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο
Ηλεκτροκίνηση

Υποστηρικτής της... αλμυρής τιμής του Luce ο CEO της Ferrari

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνα, δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce αποτελεί ένα δίκαιο τίμημα για την καινοτομία

Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Πολιτική

Συνάντηση Παπασταύρου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος

Επίσκεψη σε έργα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή του Υμηττού, πραγματοποίησαν ο Σταυρος Παπασταύρου με την αρμόδια Επίτροπο της ΕΕ Τζέσικα Ρόσγουολ

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι αγορές – Άνοδος για τον κλάδο της άμυνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές - Ανοδος για τον κλάδο της άμυνας

Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ για τις πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να αφήσει πίσω της η κρίση στη Μέση Ανατολή

ΗΠΑ: Απειλές στο Ομάν να μην εμπλακεί στη χρέωση διοδίων στα Στενά του Ορμούζ
World

Οι ΗΠΑ απειλούν το Ομάν να μην εμπλακεί στο ζήτημα του Ορμούζ

Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Σκοτ Μπέσεντ απείλησε το Ομάν ότι οι ΗΠΑ θα το τιμωρήσουν αν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Ο Τραμπ: Νέα αγωγή κατά Wall Street Journal – Ζητά 12,79 δισ. δολ.
World

Νέα αγωγή Τραμπ κατά της WSJ - Πόσα δισ. ζητά

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την WSJ για συκοφαντική δυσφήμιση λόγω δημοσιεύματος για σχέσεις με τον Έπσταϊν

TAP Air Portugal: Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα – Την 1η Ιουλίου το πρώτο δρομολόγιο
Μεταφορές

Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα η TAP Air Portugal

Πέντε πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας από την TAP Air Portugal - Η εταιρεία διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες
Τουρισμός

Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, λέει η Ολγα Κεφαλογιάννη

Η κ. Κεφαλογιάννη μιλώντας στο φεστιβάλ Panathenea, σημείωσε ότι η σύνδεση του τουρισμού με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα

Σχοινάς: Kίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης για νέους αγρότες
AGRO

Σχοινάς: Kίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης για νέους αγρότες

Πρέπει να συνδέσουμε την εξειδικευμένη γνώση με την πραγματική οικονομία, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σχοινάς

Γερμανία: Σοκ στην οικονομία προκαλούν οι καύσωνες
World

Οι καύσωνες υπονομεύουν τη γερμανική οικονομία

Η οικονομική παραγωγή της Γερμανίας θα μπορούσε έως το 2030 να περιοριστεί σημαντικά, λόγω των περιόδων καύσωνα

ΑΑΔΕ: Έρχεται…τηλεφωνική κλήση από την Εφορία – Τι να προσέξετε
Tax

Έρχεται... τηλεφωνική κλήση από ΑΑΔΕ - Τι να προσέξετε

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους, αλλά και άλλες κατηγορίες με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies