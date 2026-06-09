Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: «Άτσαλο» κλείσιμο

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Άσχημο ήταν το κλείσιμο σήμερα στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street επανήλθαν, επηρεάζοντας και το κλίμα στην Ευρώπη, μία ημέρα πριν την επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα επιτόκια αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,42% στις 619 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,41% στις 10.227 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,80% στις 24.418 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,05% στις 8.203 μονάδες.

Σε εταιρικό επίπεδο, η μετοχή της GlaxoSmithKline κατάφερε να ανακάμψει από τις ενδοσυνεδριακές απώλειες και να κλείσει ήπια ανοδικά, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την εξαγορά της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Nuvalent έναντι 10,6 δισ. δολαρίων. Η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της GSK στον τομέα της ογκολογίας, προσφέροντάς της πρόσβαση σε τρεις υποψήφιες θεραπείες για τον καρκίνο του πνεύμονα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Η εικόνα στις αγορές ήταν βελτιωμένη ενδοσυνεδριακά μετά τις ανακοινώσεις ότι Ιράν και Ισραήλ σταμάτησαν τον τελευταίο κύκλο αμοιβαίων επιθέσεων, περιορίζοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να καταφέρει να προωθήσει μια συμφωνία ειρήνης με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη. Τα Στενά του Ορμούζ, από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, εξακολουθούν να λειτουργούν με σοβαρούς περιορισμούς για τη ναυσιπλοΐα δεξαμενόπλοιων. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει σε ισχύ.

Οι αγορές εξακολουθούν να ανησυχούν ότι οι αυξημένες τιμές της ενέργειας ενδέχεται να τροφοδοτήσουν νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν ή ακόμη και να ενισχύσουν τη σφιχτή νομισματική τους πολιτική.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, παρά τα σημάδια επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη των 21 χωρών.

Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επενδυτές εκτιμούν ότι και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) θα αυξήσει τα επιτόκια πριν από το τέλος του έτους. Η εκτίμηση αυτή ενισχύθηκε μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση τον Μάιο, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο, όπως αποκάλυψε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (Destatis). Η παραγωγή στη βιομηχανία μειώθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από έναν χρόνο.

Πιο κοντά στα υψηλά έτους έφεραν το ΧΑ οι αγοραστές

Να ξαναπιάσει το νήμα της ανόδου κατάφερε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά όχι να αφήσει πίσω του τη μεταβλητότητα, αποτυπώνοντας τη γεωπολιτική «ύφεση» που υπήρξε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής το τελευταίο 24ωρο, αλλά και την ελαφρά μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,41% στις 2.385,63 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.362,49 μονάδων (+0,42%) και 2.389,93 μονάδων (+1,55%). Ο τζίρος ανήλθε στα 335,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 48,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7,2 εκατ. τεμάχια αξίας 54,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,49% στις 6.054,58 μονάδες, ενώ στο +0,58% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.115,43 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,40% στις 2.709,86 μονάδες.