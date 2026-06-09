Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγοραστές το έφεραν πιο κοντά στα υψηλά έτους

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Να ξαναπιάσει το νήμα της ανόδου κατάφερε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά όχι να αφήσει πίσω του τη μεταβλητότητα, αποτυπώνοντας τη γεωπολιτική «ύφεση» που υπήρξε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής το τελευταίο 24ωρο, αλλά και την ελαφρά μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,41% στις 2.385,63 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.362,49 μονάδων (+0,42%) και 2.389,93 μονάδων (+1,55%). Ο τζίρος ανήλθε στα 335,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 48,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7,2 εκατ. τεμάχια αξίας 54,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,49% στις 6.054,58 μονάδες, ενώ στο +0,58% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.115,43 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,40% στις 2.709,86 μονάδες.

Βγήκαν στο τέλος οι πωλητές

Αν και το ΧΑ δεν έχασε λεπτό τον ανοδικό του βηματισμό σήμερα, οι πωλητές σε επιλεγμένους τίτλους, ειδικά προς το τέλος της συνεδρίασης, έβαλαν όρια στα κέρδη του. Εντούτοις, έγινε ένα ακόμη βήμα προς τα υψηλά έτους, συντηρώντας το εύρος της διακύμανσης στο οποίο βρίσκεται από τις αρχές του Ιουνίου.

Το ΧΑ έχει αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την πλάγια διορθωτική πορεία από τα τέλη του Ιανουαρίου μέχρι και τέλη Απριλίου και βλέπει πλέον τα υψηλά του έτους. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η γεωπολιτική ένταση δεν έχει «σβήσει» από τη Μέση Ανατολή, πολλά ζητήματα που προκάλεσαν αναταράξεις το τελευταίο 12μηνο και πλέον δεν έχουν λυθεί, όπως οι δασμοί, και το φάσμα της ενεργειακής κρίσης εξακολουθεί να επικρέμεται.

Μια εικόνα που λίγο έως πολύ υπάρχει και στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας υψηλότερες αποτιμήσεις και στη Λ. Αθηνών, η οποία με βάση τους δείκτες αποτίμησης παραμένει ακόμη φθηνή. Ενδεικτικό είναι ότι οι πολλαπλασιαστές κερδοφορίας (P/E) κινούνται ιστορικά κοντά στο 10x – 11x για τις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, με υψηλές μερισματικές αποδόσεις που συχνά ξεπερνούν το 4%.

Οι τεχνικές ενδείξεις εξακολουθούν να συνηγορούν υπέρ της συνέχισης της ανοδικής τάσης και της εκ νέου προσέγγισης των φετινών υψηλών, με τους ταλαντωτές να αφήνουν πλέον περιθώριο κίνησης έως την περιοχή των 2.440 μονάδων. Πριν όμως «πλασαριστεί» ο γενικός δείκτης σε νέα υψηλά, βραχυπρόθεσμα, η ζώνη των 2.400 – 2.410 μονάδων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς και αντίστασης για τους πωλητές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Λάμδα, Allwyn, Metlen και Alpha Bank έκλεισαν με κέρδη που ξεπέρασαν το 3%, με τις Coca Cola και ΔΕΗ να ακολουθούην με +2,62% και +2,31% αντίστοιχα. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Πειραιώς, Τιτάν, Κύπρου, Aegean, Eurobank και Jumbo. Ήπια ανοδικά ολοκλήρωσαν οι ΕΥΔΑΠ, Σαράντης, Εθνική, ΟΤΕ, Optima και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, Cenergy και ΕΛΧΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο των πωλητών, χάνοντας 3,59% και 3,35% αντίστοιχα, με τις Βιοχάλκο, Helleniq Energy και Aktor να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Motor Oil και ΔΑΑ.