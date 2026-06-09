Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασταθής η άνοδος

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Έντονη νευρικότητα, αλλά ως επί το πλείστον με θετικά πρόσημα, εμφανίζει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή επιχειρεί να ανακτήσει μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,84% στις 2.372,21 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,9 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,88% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.018,18 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,01% στις 2.699,31 μονάδες.

Έντονη μεταβλητότητα

Η αγορά προσπαθεί να διαγνώσει τις διεθνείς ισορροπίες στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και της πορείας του πετρελαίου, μην κρύβοντας την επιφυλακτική στάση εν μέσω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και εν αναμονή των σημαντικών στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, αναμένει και τα μηνύματα που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις προσδοκίες του πληθωρισμού την Πέμπτη, όταν και αναμένεται αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Στο μεταξύ, εσωτερικά η αγορά βρίσκεται στο μήνα των αποκοπών μερισμάτων, οι οποίες και επηρεάζουν τις μεμονωμένες κινήσεις στους τίτλους, αλλά και τις στρατηγικές αρκετών χαρτοφυλακίων. Το θετικό είναι ότι σταδιακά δημιουργείται μία βάση διαπραγμάτευσης μεταξύ 2.350 – 2.400 μονάδων, όπερ σε θέση που να αφήνει περιθώρια περισσότερων διορθώσεων, αλλά και να βρίσκεται ο γενικός δείκτης σε επαφή με τα υψηλά έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τεχνικά, δύο ζώνες παραμένουν καθοριστικής σημασίας για την πορεία της αγοράς. Η πρώτη εντοπίζεται στις 2.320 μονάδες και λειτουργεί ως βασική στήριξη, ενώ η δεύτερη στις 2.410 μονάδες αποτελεί την κύρια αντίσταση. Η κατοχύρωση της ζώνης των 2.320 μονάδων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνηση προς τις 2.250 μονάδες, ενώ αντίθετα μία καθαρή ανοδική διάσπαση και επιβεβαίωση πάνω από τις 2.410 μονάδες θα άνοιγε τον δρόμο για την περιοχή των 2.480 μονάδων, επαναφέροντας το ανοδικό momentum στο προσκήνιο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Coca Cola σημειώνει κέρδη 2,21%, με τις Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ, Eurobank, Allwyn, Πειραιώς και Helleniq Energy να ακολουθούν με άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Alpha Bank, Εθνική, Λάμδα, ΔΑΑ, Σαράντης, Optima, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου, Motor Oil, Metlen και Τιτάν.

Χωρίς μεταβολή είναι οι Aegean και ΟΤΕ, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, Aktor και Cenergy.