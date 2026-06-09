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Αγορά εργασίας: Μόλις 3 στους 10 εργοδότες σχεδιάζουν προσλήψεις – Ποιοι θα κάνουν απολύσεις

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην ένατη χαμηλότερη θέση όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλησης - Τι δείχνει η έρευνα της Manpower για την αγορά εργασίας

Executive 09.06.2026, 12:50
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Αγορά εργασίας: Μόλις 3 στους 10 εργοδότες σχεδιάζουν προσλήψεις – Ποιοι θα κάνουν απολύσεις
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Μόλις 3 στους 10 εργοδότες εκτιμούν πως θα κάνουν προσλήψεις εργαζομένων το επόμενο τρίμηνο, ενώ καμία μεταβολή δεν σχεδιάζει το 50% των εργοδοτών.

Αυτό προκύπτει από τη νέα Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το τρίτο τρίμηνο του 2026, στην οποία συμμετείχαν 520 εργοδότες στην Ελλάδα. Στις απαντήσεις αποτυπώνεται συγκρατημένες προθέσεις προσλήψεων το επόμενο τρίμηνο, με τον Δείκτη Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης να διαμορφώνεται στις 7 μονάδες, καταγράφοντας βουτιά κατά 12 μονάδες σε τριμηνιαία βάση και κατά 5 μονάδες σε ετήσια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην ένατη χαμηλότερη θέση, 19 μονάδες κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας σχετικά με το πώς αναμένεται να μεταβληθεί ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού το επόμενο τρίμηνο, το 50% των εργοδοτών δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επίπεδα ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, το 28% των εργοδοτών ανέφερε ότι σκοπεύει να αυξήσειν το ανθρώπινο δυναμικό του μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Αντίθετα, το 19% δήλωσε ότι αναμένει μειώσεις, ενώ το 3% των εργοδοτών εμφανίστηκε αβέβαιο για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στα επίπεδα στελέχωσης τους επόμενους μήνες.

Προοπτικές Απασχόλησης ανά Κλάδο

Τα Χρηματοοικονομικά και οι Ασφάλειες αποτυπώνονται ως ο πλέον ανταγωνιστικός κλάδος στην Ελλάδα για το τρίτο τρίμηνο του 2026 με δείκτη προοπτικών απασχόλησης 32 μονάδες. Ο κλάδος κατέγραψε μείωση 15 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά αυξήθηκε κατά 25 μονάδες αναφορικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Το τρέχον τρίμηνο καταγράφεται η υψηλότερη προοπτική των τελευταίων δύο ετών στον κλάδο των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, επίπεδο που είχε καταγραφεί τελευταία φορά στο 3ο τρίμηνο του 2024, στις 36 μονάδες.

Ωστόσο, καταγράφεται επίσης ο χαμηλότερος δείκτης προοπτικών απασχόλησης των τελευταίων τριών ετών στον κλάδο του Δημοσίου Τομέα, της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2ου τριμήνου του 2023, όταν βρισκόταν επίσης στις -2 μονάδες.

Οι λόγοι για προσλήψεις

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Έλληνες εργοδότες που αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού τους το επόμενο τρίμηνο κλήθηκαν να αναφέρουν τους βασικούς λόγους που οδηγούν σε αυτή την πρόθεση. Οι σημαντικότεροι παράγοντες για το 3ο τρίμηνο είναι:

  • Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: 37%
  • Η κάλυψη θέσεων που προέκυψαν από πρόσφατες αποχωρήσεις εργαζομένων: 26%
  • Συγκεκριμένα projects ή προσωρινές πρωτοβουλίες που απαιτούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό: 24%

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων παραμένει ο βασικός λόγος αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού, αν και με χαμηλότερο ποσοστό, από 41% σε 37%.

Γιατί θα απολύσουν

Αντίστοιχα, οι εργοδότες που αναμένουν μείωση του ανθρώπινου δυναμικού τους αποδίδουν την απόφαση κυρίως στους εξής παράγοντες:

  • Οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση: 34%
  • Αποχωρήσεις ανθρώπινου δυναμικού χωρίς δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης: 31%
  • Αναδιοργάνωση ή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού: 22%

Περιφερειακές Προοπτικές Απασχόλησης

Η πιο δυναμική περιφέρεια στη χώρα μας είναι η Υπόλοιπη Ελλάδα (εκτός Αττικής και Βόρειας Ελλάδας), με δείκτη προοπτικών απασχόλησης στις 13 μονάδες. Παρότι οι προσδοκίες στην περιοχή υποχώρησαν κατά 8 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύθηκαν κατά 4 μονάδες σε ετήσια βάση. Παράλληλα, το τρίμηνο αυτό καταγράφεται η χαμηλότερη επίδοση στη Βόρεια Ελλάδα (2) των τελευταίων 3 ετών, επίπεδο που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 (-4).

Ανά Μέγεθος Οργανισμού

Οι Έλληνες εργοδότες σε μεγάλες επιχειρήσεις (5.000+ εργαζόμενοι) εμφανίζονται οι πιο αισιόδοξοι, με δείκτη προοπτικών απασχόλησης στις 21 μονάδες, παρότι μειώθηκε κατά 6 μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με την ίδια περίοδο.

Παράλληλα, το τρίμηνο αυτό καταγράφεται η χαμηλότερη επίδοση σε μικρές επιχειρήσεις (10–49 εργαζόμενοι) των τελευταίων 4 ετών, επίπεδο που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 (-10).

O κύριος Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, δηλώνει: «Τα αποτελέσματα της Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης για το 3ο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν μια συγκρατημένη αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα, η υποχώρηση των προθέσεων προσλήψεων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλά ένα περιβάλλον όπου οι εργοδότες επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους, λόγω της επιβράδυνσης της αναπτυξιακής δυναμικής, του περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που στήριξε σημαντικό μέρος των πρόσφατων επενδύσεων. Την ίδια στιγμή, η διεθνής συγκυρία εντείνει την αβεβαιότητα, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις πιέσεις στο διεθνές εμπόριο και το αυξημένο ενεργειακό κόστος να επηρεάζουν την επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Παρά τις συνθήκες αυτές, διαφαίνεται ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα διατηρεί σημάδια σταθερότητας, με τη ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η τεχνολογία, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται αυξημένη ανάγκη για δυναμικό σε θέσεις χαμηλότερης εξειδίκευσης, αντανακλώντας τις άμεσες επιχειρησιακές απαιτήσεις πολλών κλάδων. Στη ManpowerGroup Ελλάδας, στηρίζουμε τους οργανισμούς σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού που τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται ταχύτερα, να καλύπτουν κρίσιμα κενά δεξιοτήτων και να ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητά τους».

Παγκόσμιες Προοπτικές Απασχόλησης

Ο παγκόσμιος Δείκτης Προοπτικών Απασχόλησης για το τρίτο τρίμηνο του 2026 υποχώρησε στις 26 μονάδες, μειωμένος κατά 5 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξημένος κατά 2 μονάδες σε ετήσια βάση. Οι προοπτικές απασχόλησης εξασθένησαν σε 33 από τις 42 χώρες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στην έρευνα συμμετείχαν 40.592 εργοδότες.

Οι παγκόσμιες προοπτικές απασχόλησης καταγράφουν επιβράδυνση, καθώς το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης, περιγράφοντας την παγκόσμια οικονομία ως κινούμενη «στη σκιά του πολέμου».

Η σύγκρουση στο Ιράν έχει διαταράξει τις θαλάσσιες εμπορευματικές ροές, εντείνοντας τις πιέσεις και οδηγώντας σε σημαντική άνοδο των τιμών ενέργειας. Σε αυτό το περιβάλλον, η δυναμική των προσλήψεων παρουσιάζει τάσεις αποκλιμάκωσης, ιδιαίτερα σε αγορές που εξαρτώνται από το διεθνές εμπόριο, καθώς οι δασμοί και οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν αρνητικά την εμπιστοσύνη των εργοδοτών. Παρ όλα αυτά, η ανθεκτικότητα οικονομιών όπως των Η.Π.Α., σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), συμβάλλουν στη διατήρηση των παγκόσμιων προοπτικών απασχόλησης σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ισχυρότεροι κλάδοι

Τεχνολογία, Μέσα και Τηλεπικοινωνίες: 32%
Κατασκευές & Ακίνητα: 31%
Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες: 29%
O πιο αδύναμος κλάδος

·         Τουρισμός, Ξενοδοχεία & Εστίαση: 14%

Ισχυρότερες Προοπτικές ανά περιοχή / χώρα

Ασία – Ειρηνικός: Ινδία 48%, Κίνα 33%
Αμερική: Πουέρτο Ρίκο 48%, ΗΠΑ 45% και  Βραζιλία 37%
Ευρώπη & Μέση Ανατολή: Ηνωμένο Βασίλειο 37%, Σουηδία 34%, Ισραήλ 26%

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