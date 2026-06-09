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Ενισχύσεις: Μέχρι 80 ευρώ το στρέμμα η de minimis στη μηδική – Οι δικαιούχοι

Πώς θα δοθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

AGRO 09.06.2026, 12:29
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Ενισχύσεις: Μέχρι 80 ευρώ το στρέμμα η de minimis στη μηδική – Οι δικαιούχοι
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Από 5 έως 80 ευρώ ανά στρέμμα διαμορφώνεται η ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) για τους παραγωγούς μηδικής, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στη διακίνηση των ζωοτροφών εξαιτίας της ευλογιάς προβάτων, σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, το τελικό ποσό θα καθοριστεί ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας, το εάν η έκταση είναι αρδευόμενη ή ξηρική, καθώς και τον αριθμό των κοπών που μηδικής μεταξύ του διαστήματος Μάϊου-Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η καταοβολή της αναμένεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μηδικής, είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ από 10.06.2026 έως και 22.06.2026, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Ποιους αφορά

Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μηδικής, είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή, και των οποίων τα αγροτεμάχια, σύμφωνα με την ΕΑΕ 2025, βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η Περιφερειακή Ενότητα της καλλιέργειας, η σκοπούμενη χρήση της μηδικής, ο αριθμός των κοπών που επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών και ο τρόπος διαχείρισης του νερού ανά αγροτεμάχιο.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τα ανωτέρω κριτήρια και ανέρχεται, κατά περίπτωση, έως 80 ευρώ ανά στρέμμα για ποτιστική καλλιέργεια μηδικής ως ζωοτροφή και έως 20 ευρώ ανά στρέμμα για ποτιστική καλλιέργεια μηδικής για σποροπαραγωγή. Για ξηρική καλλιέργεια τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται έως 40 και έως 10 ευρώ ανά στρέμμα.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες για το έτος 2025 λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης, ενώ οι μη εγγεγραμμένοι ως επαγγελματίες αγρότες λαμβάνουν το 50%.

Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, όπως ισχύει, και υπόκειται στους κανόνες περί σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να λάβει ο δικαιούχος ή η ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών.

Το ύψος της ενίσχυσης

Για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης ανά περιφερειακή ενότητα λαμβάνονται υπόψη:

α) η σκοπούμενη χρήση της καλλιέργειας μηδικής,

β) ο αριθμός των κοπών μηδικής μεταξύ του διαστήματος Μάϊου-Σεπτεμβρίου 2025 για τις οποίες ίσχυαν σε έκαστη περιφερειακή ενότητα περιορισμοί στη διακίνηση ζωοτροφών ως απόρροια των μέτρων περιορι- σμού εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,

γ) ο τρόπος διαχείρισης του νερού ανά αγροτεμάχιο.

Το ύψος του ποσού ενίσχυσης, με βάση τα ανωτέρω περιγραφέντα κριτήρια καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ενισχύσεις

Η διαδικασία

Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που δύναται να τους χορηγηθεί, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των προβλεπόμενων αντικειμενικών κριτηρίων. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τυχόν αγροτεμάχια με ευρήματα (τελούν υπό έλεγχο), τα οποία αποζημιώνονται εφόσον ο σχετικός έλεγχος ολοκληρωθεί επιτυχώς. Εάν ο έλεγχος αυτός ολοκληρωθεί μέχρι τις 22/6/2026, τότε αυτά περιλαμβάνονται στην πρώτη πληρωμή έως τις 30/6/2026, διαφορετικά καταβάλλονται μέχρι τις 31/12/2026.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χορήγηση της ενίσχυσης ούτε δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση λήψης αυτής. Η ευθύνη για την ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων και την τήρηση των όρων χορήγησης της ενίσχυσης ανήκει αποκλειστικά στον αιτούντα.

Για την ορθή καταβολή τυχόν ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν δηλώσει ή επικαιροποιήσει τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται στους δηλωμένους λογαριασμούς ΙΒΑΝ των δικαιούχων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

«Η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρούν το δικαίωμα διενέργειας διοικητικών, διασταυρωτικών και λοιπών ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης», επισημαίνεται.

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