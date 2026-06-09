ΑΑΔΕ: Υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης για τις αυτόχθονες φυλές

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Έως και τις 12 Ιουνίου 2026 μπορούν οι δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης της Δράσης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023–2027, να υποβάλουν για το έτος εφαρμογής 2025 τα προβλεπόμενα παραστατικά συμμόρφωσης, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής, για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και χοιροειδών.

Οι δικαιούχοι καλούνται να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής

Πού υποβάλλονται τα παραστατικά

Η υποβολή των παραστατικών πραγματοποιείται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων και Ενισχύσεων, έως και 12 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 40540/20-06-2025 εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, η έγκαιρη και πλήρης προσκόμιση των παραστατικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και την ομαλή ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι καλούνται να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής.