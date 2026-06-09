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Εθνική ΔΟΕΠΕΛ: Στο «τιμόνι» ο Αθ. Μπαλτάς

Τι συζητήθηκε στην 11η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποίησε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (Εθνική ΔΟΕΠΕΛ)

AGRO 09.06.2026, 14:50
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Εθνική ΔΟΕΠΕΛ: Στο «τιμόνι» ο Αθ. Μπαλτάς
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Νέος πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (Εθνική ΔΟΕΠΕΛ) εκλέχτηκε ο Αθανάσιος Μπαλτάς, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αρχαία Ωλένεια Αιτωλοακαρνανίας, κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, που πραγματοποιήθηκαν με την καθολική συμμετοχή των εκπροσώπων μελών, τόσο του πρωτογενή, στην 11η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης.

Έντονος ήταν και ο προβληματισμός σχετικά με την λειτουργία και την επικαιροποίηση του Ελαιοκομικού Μητρώου

Ιδιαίτερη στιγμή της Συνέλευσης αποτέλεσε η ανακοίνωση της αποχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης, του από σύστασης πρόεδρο της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ, κ. Γιώργου Ντούτσια, ο οποίος έχει συνδέσει την πολυετή παρουσία και προσφορά του με τη δημιουργία, την πορεία και την εδραίωση της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς και στην Οργάνωση, τον ανακήρυξε Επίτιμο Πρόεδρο της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ.

Τη νέα διοίκηση της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ απαρτίζουν οι:

  • Πρόεδρος: Μπαλτάς Αθανάσιος, Α.Σ. ΑΡΧΑΙΑ ΩΛΕΝΕΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
  • Αντιπρόεδρος: Γεωργούδης Νέλος, ΠΕΜΕΤΕ / ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΕ
  • Γενικός Γραμματέας: Κοντίνος Κώστας, ΠΕΜΕΤΕ / ΙΝΤΕΑΛ ΑΕ
  • Ταμίας: Λυμπέρης Δημήτρης, Α.Ε.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τακτικά μέλη (αλφαβητικά):

  • Ευαγγελινός Δημήτρης, Α.Σ. BIOLIVIA
  • Ζούκας Κώστας, ΠΕΜΕΤΕ / ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ
  • Μαυροειδής Δημήτρης, Α.Σ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
  • Μιχαλούτσος Στυλιανός, Α.Σ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ
  • Σαραντίδης Κλέαρχος, ΠΕΜΕΤΕ / ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
  • Σιούρας Χάρης, ΠΕΜΕΤΕ / ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕ

Τα προγράμματα ΟΕΦ και το Ελαιοκομικό Μητρώο

Έγινε αναφορά στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιομηχανίας Ελιάς (EFOI), μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον ευρωπαϊκό κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς. Ιδρυτικό μέλος της EFOI αποτελεί η ΠΕΜΕΤΕ, η οποία εκπροσωπεί τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ, ενισχύοντας περαιτέρω τη φωνή και την παρουσία της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης συζητήθηκαν εκτενώς τα σοβαρά και επείγοντα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον τομέα:

  • Διακοπή των πληρωμών των προγραμμάτων ΟΕΦ

Ιδιαίτερη ανησυχία και έντονος προβληματισμός εκφράστηκαν από το σύνολο των συμμετεχόντων για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα προγράμματα ΟΕΦ, μετά τη διακοπή των πληρωμών προς τις οργανώσεις του κλάδου. Η παύση πληρωμών έχει δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στους συνεταιρισμούς και στις οργανώσεις του κλάδου, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις χωρίς να έχουν λάβει τις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις.

Τονίστηκε ότι η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της απλής διοικητικής δυσλειτουργίας και απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των συνεταιριστικών οργανώσεων, θέτοντας σε κίνδυνο θέσεις εργασίας, επενδύσεις και την ομαλή υλοποίηση δράσεων που αφορούν την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του ελληνικού ελαιοκομικού τομέα.

Οι εκπρόσωποι των μελών υπογράμμισαν ότι απαιτούνται σαφείς απαντήσεις, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεση επανεκκίνηση των πληρωμών από το αρμόδιο Υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς.

  • Ελαιοκομικό Μητρώο

Εξίσου έντονος ήταν και ο προβληματισμός σχετικά με την λειτουργία και την επικαιροποίηση του Ελαιοκομικού Μητρώου. Επισημάνθηκε ότι μέχρι σήμερα επικρατεί μεγάλη σύγχυση στον ελαιοπαραγωγικό κόσμο ως προς τις διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ενώ παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τόσο τους ελαιοπαραγωγούς όσο και τις οργανώσεις του κλάδου.

Η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ επανέλαβε την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στα κρίσιμα αυτά ζητήματα που επηρεάζουν το σύνολο της ελληνικής ελαιοκομίας και της επιτραπέζιας ελιάς.

«Η νέα περίοδος απαιτεί υπευθυνότητα, συντονισμό και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των οργανώσεων και η εύρυθμη λειτουργία του κλάδου», επισημαίνεται.

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