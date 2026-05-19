Επιτραπέζια ελιά: Και εγένετο Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Με στόχο την εκπροσώπηση ενός ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε λάβει περιορισμένη προσοχή και στήριξη στις Βρυξέλλες, οι ASSOM (Ιταλία), ΠΕΜΕΤΕ (Ελλάδα) και Asemesa (Ισπανία) ίδρυσαν, στην έδρα της Confagricoltura, την ευρωπαϊκή ομοσπονδία EFOI (European Federation of Olive Industry),για την επιτραπέζια ελιά.

Η Ομοσπονδία, με έδρα τη Ρώμη, θα έχει ως πρόεδρο τον Ισπανό Francisco Torrent Cruz, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Asemesa. Η επίσημη παρουσίαση της Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε στο Palazzo della Valle, έδρα της Confagricoltura στη Ρώμη.

Επιτραπέζια ελιά: Έχει κατακτήσει καταναλωτές σε περίπου 100 χώρες

Τα στοιχεία περιγράφουν έναν δυναμικό κλάδο με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Ενισχυμένες από τη σύνδεσή τους με τη Μεσογειακή Διατροφή -της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος- και από την τάση για υγιεινή διατροφή, οι επιτραπέζιες ελιές έχουν κατακτήσει καταναλωτές σε περίπου 100 χώρες.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η ευρωπαϊκή παραγωγή αυξήθηκε κατά 7%, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η αύξηση ανήλθε στο 8%. Κατά την ελαιοκομική περίοδο 2024-2025, η παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν περίπου 858.000 τόνοι, ενώ η διεθνής αγορά διακινεί κατά μέσο όρο περισσότερους από 3 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Μόνο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου(IOC), η κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών προσεγγίζει τους 600.000 τόνους. Οι βασικοί καταναλωτές του προϊόντος είναι οι ίδιες οι παραγωγικές χώρες, ωστόσο ισχυρή ζήτηση καταγράφεται και σε αγορές πολύ μακριά από τη μεσογειακή κουλτούρα, όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και ο Καναδάς.

Πέρα από την αδιαμφισβήτητη οικονομική σημασία του, ο κλάδος διαθέτει και έντονη κοινωνική διάσταση, καθώς δημιουργεί θέσεις απασχόλησης σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, ιδιαίτερα σε αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της EFOI, περίπου 80.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται στην παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς.

Ενιαία φωνή

Η ύπαρξη μόνιμης εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες θα επιτρέψει επίσης την υπεράσπιση του κλάδου απέναντι σε ζητήματα όπως οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Όπως για παράδειγμα οι δασμοί των ΗΠΑ ή η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η οποία δεν διασφαλίζει πραγματική αμοιβαιότητα ως προς τα πρότυπα και τις μεθόδους παραγωγής που υποχρεούνται να τηρούν οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι βιομηχανίες της ΕΕ. Τα διαφορετικά πρότυπα παραγωγής και εργασίας δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έναντι ανταγωνιστριών χωρών -όπως εκείνες της Βόρειας Αφρικής- που βρίσκονται ακριβώς έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ζητήματα αυτά ανακύπτουν σε ένα περιβάλλον ήδη επιβαρυμένο από αθέμιτο ανταγωνισμό, εμπορικές διαφορές και έλλειψη ουσιαστικής ευρωπαϊκής στήριξης. Η ανάγκη δημιουργίας αυτόνομης εκπροσώπησης προκύπτει ακριβώς από τα δεδομένα αυτά, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο κλάδος αναπτύσσεται και χρειάζεται έναν ειδικό φορέα εκπροσώπησης.

Με την EFOI, οι τρεις μεγαλύτερες ενώσεις επιχειρήσεων επιτραπέζιας ελιάς επιδιώκουν να δώσουν μια ισχυρή και ενιαία φωνή στις προτάσεις του κλάδου, διαμορφώνοντας από κοινού στρατηγικές και πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων, με παράλληλη συμμετοχή της ευρύτερης αλυσίδας της ελιάς και του ελαιολάδου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία στρέφει το ενδιαφέρον της και στα ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν επιδράσει επαρκώς στην ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή θέση των ευρωπαϊκών επιτραπέζιων ελιών.

Στην εκδήλωση παρουσίασης της EFOI, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Maurizio Pescari, συμμετείχαν ο Antonio De Mora, Γενικός Γραμματέας της Asemesa και Διευθυντής της EFOI, ο Κώστας Ζούκας, Πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ, ο Angelo Moreschini, Πρόεδρος της ASSOM, καθώς και ο Massimiliano Giansanti, Πρόεδρος της Confagricoltura και της Copa.