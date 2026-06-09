Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά

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Αναφορά στον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα έξι χρόνια λειτουργίας του Gov.gr, που πραγματοποιείται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία, μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς. «Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια εστία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει», είπε και συνέχισε: «Οι πολίτες ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες τους αναγνωρίζουν το μεγάλο ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην πατρίδα μας, μεγαλύτερο από αυτά που έχουν κάνει άλλες χώρες στην ΕΕ».

Παράλληλα μίλησε για «τεχνολογική επανάσταση» και «άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, το gov.gr σηματοδότησε ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί και που βλέπει τις διαδικασίες από τη σκοπιά του πολίτη και όχι του ίδιου του κράτους. «Αποδείξαμε ότι με την χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορέσει να αλλάξει ουσιαστικά», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Η τεχνολογία έτσι όπως εφαρμόζεται έχει ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, επιτρέπει στους πολίτες απομονωνόμενων περιοχών να εξυπηρετούνται από το κράτος», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη υποστήριξε ότι δεν αποτελεί μόνο εργαλείο εξυπηρέτησης, αλλά μπορεί να συμβάλλει στην «βελτίωση της παραγωγικότητας του δημοσίου» και στην «εξοικονόμηση πόρων, επί παραδείγματι στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων».

Μητσοτάκης: Η αναφορά στις εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, λέγοντας ότι, στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ η τεχνολογία θα είναι από τους κεντρικούς άξονες.

«Κοιτάζοντας προς το 2027 ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, και ως προς το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ όπως θα παρουσιαστεί, θα προέτασσα και πάλι την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους», είπε.