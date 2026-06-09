Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε την εξαγορά της MED FRIGO

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«Πράσινο φως» για την εξαγορά της MED FRIGO από την OB STREEM «άναψε» η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η επιτροπή, με την από 09/06/2026 υπ’ αριθ. 915/2026 απόφασή της ενέκρινε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, τη συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ- ΣΤΡΙΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΕ.» (διακριτικός τίτλος «OB STREEM AE»), θυγατρική εταιρεία του επενδυτικού ομίλου H.I.G. Capital LLC, επί της εταιρείας «Γ.ΠΟΥΛΙΑΣ-Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (διακριτικός τίτλος «MED FRIGO SA») , κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά στις σχετικές αγορές στις οποίες υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα κυρίως την αγορά παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (logistics) και την αγορά παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων (freight forwarding). Η τελευταία διακρίνεται περαιτέρω στις επιμέρους αγορές διαμεταφοράς εμπορευμάτων θερμοκρασίας περιβάλλοντος και διαμεταφοράς εμπορευμάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές, έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν μεταβάλλει τις συνθήκες ανταγωνισμού. Συνεπώς, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.