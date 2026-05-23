Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ημερίδα για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Ημερίδα με θέμα «Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης: εξελίξεις και προοπτικές» διοργανώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού την ερχόμενη εβδομάδα και δη την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στα πλέον πρόσφατα και καίρια ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, στις εξελίξεις της νομολογίας, καθώς και στις σύγχρονες προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η πρωτοβουλία αυτή της Επιτροπής Ανταγωνισμού εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεών της για την ενίσχυση της διαφάνειας, την προώθηση του δημόσιου διαλόγου και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με κρίσιμα ζητήματα του δικαίου και της πολιτικής ανταγωνισμού.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η κυρία Ειρήνη Σάρπ πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο Αθανάσιος Ράντος Γενικός Εισαγγελέας, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ασημάκης Κομνηνός, Εταίρος, White & Case LLP επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου του Παρισιού ΙΙ (Panthéon Assas) και η κυρία Πηνελόπη Στάμου, Deputy Head of Unit – DG COMP , Ευρωπαϊκή Επιτροπή.