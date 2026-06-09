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Eurobank Equities για ΑΔΜΗΕ: Ανεβάζει στα 4,40 ευρώ την τιμή στόχο

Oι προβλέψεις αναθεωρούνται προς τα πάνω ώστε να ενσωματώσουν το επικαιροποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα της ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2026-2029

Business 09.06.2026, 11:32
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Eurobank Equities για ΑΔΜΗΕ: Ανεβάζει στα 4,40 ευρώ την τιμή στόχο
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Τη σύσταση «Buy» διατηρεί για τη μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών η Eurobank Equities και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 4,40 ευρώ από 3,66 ευρώ, εκτιμώντας ότι η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα φάση ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής, με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του ελληνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανάλυση της χρηματιστηριακής, οι προβλέψεις αναθεωρούνται προς τα πάνω ώστε να ενσωματώσουν το επικαιροποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα της ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2026-2029. Το νέο πλάνο σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στο αναπτυξιακό προφίλ του Διαχειριστή, μετατρέποντάς τον από μια εταιρεία κοινής ωφέλειας με έμφαση στις μερισματικές αποδόσεις σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία ρυθμιζόμενων υποδομών.

Η Eurobank Equities υπογραμμίζει ότι η επενδυτική ιστορία του ΑΔΜΗΕ μετατοπίζεται πλέον προς τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα της ηλεκτροδότησης της χώρας

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB) του ΑΔΜΗΕ θα αυξηθεί στα 6,9 δισ. ευρώ έως το 2029, από 3,4 δισ. ευρώ το 2025, επίπεδο που βρίσκεται πολύ κοντά στον στόχο των 7 δισ. ευρώ που έχει θέσει η διοίκηση. Η εξέλιξη αυτή αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 20% για την περίοδο 2026-2029.

Η σημαντική διεύρυνση της RAB αναμένεται να μεταφραστεί σε αισθητά υψηλότερη κερδοφορία. Η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 20%, ενώ τα καθαρά κέρδη θα καταγράφουν ετήσια αύξηση περίπου 30% κατά την ίδια περίοδο. Η επίδραση της αύξησης της RAB ενισχύεται τόσο μέσω της λειτουργικής κερδοφορίας όσο και μέσω της κεφαλαιοποίησης των τόκων, που περιορίζει το χρηματοοικονομικό κόστος.

Νέα επενδυτική ιστορία με επίκεντρο την ενεργειακή μετάβαση

Η Eurobank Equities υπογραμμίζει ότι η επενδυτική ιστορία του ΑΔΜΗΕ μετατοπίζεται πλέον προς τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα της ηλεκτροδότησης της χώρας, της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος μέσω νέων διασυνδέσεων και επενδύσεων στο δίκτυο μεταφοράς.

Παρότι αναγνωρίζει ότι ο κίνδυνος εκτέλεσης των επενδυτικών έργων εξακολουθεί να υφίσταται, θεωρεί ότι ο τρέχων επενδυτικός κύκλος είναι σαφώς πιο αξιόπιστος σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό αποδίδεται στη βελτιωμένη ορατότητα χρηματοδότησης μετά την αύξηση κεφαλαίου, στις ευνοϊκότερες συνθήκες τραπεζικού δανεισμού στην Ελλάδα, στη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σε διαθέσιμα προγράμματα επιδοτήσεων, καθώς και στην προχωρημένη ωριμότητα των διαγωνιστικών διαδικασιών για βασικά έργα διασύνδεσης.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές περιπτώσεις ρυθμιζόμενης ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς ο προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης της RAB κατά περίπου 20% ετησίως υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο περίπου 9% των αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου.

Πώς θα υλοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου

Η Eurobank Equities αναφέρει ότι η εισφορά νέων κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ σε επίπεδο ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του σκέλους της αύξησης κεφαλαίου στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένεται να διατηρήσει το ποσοστό 51% που κατέχει στον Διαχειριστή, συμμετέχοντας στην αύξηση με περίπου 500 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι υπόλοιποι μέτοχοι του Διαχειριστή, το Ελληνικό Δημόσιο με 25% και η State Grid με 24%, θα συμμετάσχουν αναλογικά ώστε να διατηρήσουν τα ποσοστά τους.

Το βασικό σενάριο της Eurobank Equities προβλέπει ότι η αύξηση κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί στην τιμή των 3,70 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση περίπου 7% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος. Αυτό συνεπάγεται την έκδοση περίπου 143 εκατ. νέων μετοχών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό μετοχών στις περίπου 375 εκατ. και οδηγώντας σε αραίωση (dilution) της τάξης του 38% για όσους μετόχους δεν συμμετάσχουν στην αύξηση.

H μετοχή διαπραγματεύεται πλέον κοντά στη λογιστική αξία της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης, έχοντας περιορίσει το προηγούμενο discount 20%-30%

Για τους μετόχους που θα συμμετάσχουν, η αναλογική οικονομική τους έκθεση στον ΑΔΜΗΕ θα διατηρηθεί αμετάβλητη. Παράλληλα, η σημαντική διεύρυνση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης αναμένεται να επιτρέψει την ταχεία ανάκαμψη των κερδών ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι προβλέψεις της Eurobank Equities κάνουν λόγο για μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή περίπου 16% την περίοδο 2025-2029.

Επιπλέον, η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να μειώσει τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς RAB κάτω από το 20%, πριν αυτός αυξηθεί σταδιακά προς το 60% έως το 2029, επίπεδο που συγκλίνει με τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών διαχειριστών δικτύων.

Τιμή-στόχος στα 4,40 ευρώ και περιθώρια περαιτέρω ανόδου

Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής το τελευταίο διάστημα, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τις προοπτικές ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.

Όπως σημειώνει, η μετοχή διαπραγματεύεται πλέον κοντά στη λογιστική αξία της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης, έχοντας περιορίσει το προηγούμενο discount 20%-30%. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από το premium άνω του 20%-30% με το οποίο αποτιμώνται αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί διαχειριστές δικτύων.

Με βάση τη νέα αποτίμηση μετά την αύξηση κεφαλαίου, η χρηματιστηριακή τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 4,40 ευρώ ανά μετοχή σε ορίζοντα 12 μηνών, χρησιμοποιώντας premium περίπου 7% επί της εκτιμώμενης RAB στο τέλος του 2027.

Κατά την Eurobank Equities, η προσέγγιση αυτή παραμένει συντηρητική σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου και αφήνει περιθώρια για περαιτέρω αναβάθμιση της αποτίμησης, καθώς θα αποσαφηνίζεται η χρηματοδότηση των επενδύσεων και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα μετατρέπονται σταδιακά σε υψηλότερη RAB, κερδοφορία και μερίσματα.

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