ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοίγει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) του ΑΔΜΗΕ και στο χορό της άντλησης κεφαλαίων μπαίνει και η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που ελέγχει το 51% του Διαχειριστή.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συγκαλεί στις 11 Ιουνίου έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της προκειμένου να αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 530 εκατ. ευρώ. Με το ποσό αυτό η μέτοχος του ΑΔΜΗΕ και εισηγμένη στο Euronext Athens θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψος 1 δισ. ευρώ του Διαχειριστή. Ο ΑΔΜΗΕ σκοπεύει με τα κεφάλαια που θα αντλήσει να χρηματοδοτήσει μερικώς το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2029 για επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ προς ενίσχυση του εγχώριου δικτύου, διασύνδεση των ελληνικών νησιών και διεθνείς διασυνδέσεις, όπως προβλέπεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπόλοιποι μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (δημόσιο) που κατέχει το 25% θα συμμετέχει με περίπου 250 εκατ. ευρώ και η κινεζική State Grid που κατέχει το 24% θα καλύψει το μερίδιο της στην ΑΜΚ του Διαχειριστή με 240 εκατ. ευρώ. Οι δύο τελευταίοι μέτοχοι έχουν βεβαιώσει τη συμμετοχή τους με comfort letter.

Το βιβλίο της ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένεται να ανοίξει, σύμφωνα με πληροφορίες στις 15 Ιουνίου και θα υποδέχεται προσφορές για τρεις ημέρες.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών μέτοχοι είναι η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 51,1% και λοιποί επενδυτές με 48,9%. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα εκδώσει 250 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και το διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων 530 εκατ. ευρώ. Από αυτά η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ καλείται να βάλει 270,83 εκατ. ευρώ και οι υπόλοιποι μέτοχοι 259,17 εκατ. ευρώ.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν μέσα στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται να διατεθούν ως εξής:

στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (o «Κανονισμός») σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης που προβλέπονται στον Κανονισμό ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων στις οποίες διατίθενται, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως ισχύει (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», καλούμενη από κοινού με τη Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η κατανομή των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η κατανομή των Νέων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση προτείνεται στη ΓΣ να πραγματοποιηθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων συμβούλων έκδοσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται στη ΓΣ να δύναται να τροποποιήσει τη δομή της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατόπιν εισήγησης των συμβούλων έκδοσης εφόσον παρίσταται ανάγκη και κρίνεται ότι είναι απαραίτητη για την επιτυχία της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Προτείνεται επίσης η εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, κατά τα ακόλουθα:

Η προνομιακή κατανομή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά προτείνεται να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Εuronext Securities Athens), κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την προτεινόμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου («Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»).

Να εφαρμοστεί μηχανισμός προνομιακής κατανομής στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, την επενδυτική συμπεριφορά, τη δραστηριότητα συναλλαγών και την αφοσίωση στην Εταιρεία.

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση προτείνεται να διενεργηθούν παράλληλα και προτείνεται η ίδια Τιμή Διάθεσης να ισχύσει για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, να καθορισθεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών και να ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα έσοδα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με σκοπό την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2026-2029, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΠΑ 2025-2034).