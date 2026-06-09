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Lamda: Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου

Πως έγινε η κατανομή των ομολογιών της Lamda - Στο 4,2% η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών

Business 09.06.2026, 20:24
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Lamda: Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου
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Αρχίζει απο αύριο η διαπραγμάτευση των 350.000 ομολογιών της Lamda μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς στις 5/6/2026 κατα την οποία διατέθηκαν συνολικά 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Οπως ανακοινώθηκε απο τις τράπεζες – αναδόχους (Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς)  η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές, ανήλθε στα 593,46 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη κατά 1,7 φορές ενώ συμμετείχαν 13.652 επενδυτές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρω ανά ομολογία ενω η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκε σε 4,20% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,20%, είναι οι εξής:

α) 316.000 Ομολογίες (90,29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 419.763 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε 75,28% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 34.000 Ομολογίες (9,71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 173.700 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 19,57% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 34.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 16.500 Ομολογίες.

Που θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια

Οπως αναφέρεται,  τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου ανέρχονται σε 350 εκατ. ευρω και οι τελικές δαπάνες της έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρω και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της έκδοσης. Συνεπώς,  τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 339,7 εκατ. ευρώ.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 09.06.2026, βάσει της σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως εξής:

Ποσό 320 εκατ. ευρώ , για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης σύμφωνα με τον όρο 9.3 του ΚΟΔ 2020, την 21.07.2026.
Ποσό περίπου 20 εκατ. ευρω θα διατεθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εκδότριας ή/και εταιρειών του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού σε κεφάλαιο κίνησης, τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα δανειακών υποχρεώσεων.

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