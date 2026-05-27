Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Επιπλέον 300 κατοικίες στη γειτονιά Little Athens πρόκειται να ρίξει στην αγορά η Lamda Development ως το τέλος του 2026, ενώ το σύνολο των εισπράξεων από πωλήσεις ή μισθώσεις ακινήτων μέχρι και τον Απρίλιο 2026 ξεπέρασε τα 1,7 δισ. ευρώ.

Οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, ενώ στην επόμενη «φουρνιά» έργων που αναμένεται σύντομα να παραδοθούν περιλαμβάνονται τα αθλητικά γήπεδα στον Μητροπολιτικό Πόλο.

Την ίδια ώρα, η Lamda προσδοκά τη συνέχιση της θετικής τροχιάς στα έσοδά της μέσα από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων για την υπόλοιπη χρήση του 2026, όπως αναφέρεται στο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της σχετικά με την έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ.

Βασικοί λόγοι για την αισιοδοξία που επικρατεί στη διοίκηση είναι η επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας, η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών καθώς και η σταδιακή εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης.

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τα διαμερίσματα της γειτονιάς Little Athens, αφού από τα 671 διαμερίσματα που η Lamda είχε ρίξει προς πώληση μέχρι τα τέλη Απριλίου, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις ανήλθαν σε 577 διαμερίσματα.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια

Όπως αναφέρει ο ενημερωτικό δελτίο της Lamda, τα καθαρά κεφάλαια της έκδοσης θα ανέλθουν περίπου στα 340 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

Το ποσό των 320 εκατ. ευρώ θα διοχετευθεί στην πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2020

Το υπόλοιπο ποσό των 20 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εκδότριας ή/και εταιρειών του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού σε κεφάλαιο κίνησης, τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα δανειακών υποχρεώσεων

Σερί προσφορών προς Lamda

Τον Αύγουστο του 2025 η Lamda αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Ακινήτου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες.

Πάνω από τα 1,5 δισ. εκατ. ευρώ θα φτάσει το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας, με προβλεπόμενο ορίζοντα ολοκλήρωσής του το 2030.

Όπως αναφέρει η διοίκηση στο ενημερωτικό δελτίο, η στρατηγική αυτή συνεργασία αναμένεται να αναβιβάσει το The Ellinikon σε κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού ευρωπαϊκού βελληνεκούς.

Στο πλαίσιο της προσφοράς, ο Όμιλος ION πρόκειται να αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής εκκερεμεί η ολοκλήρωση του due dilligence και η οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουλίου 2026.

Έπειτα, τον Δεκέμβριο του 2026 η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. και ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών υπέγραψαν αποκλειστική στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία ενός πρότυπου υπερσύγχρονου Healthcare Park στο Ελληνικό, ενώ τον Φεβρουάριο η Lamda αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από την NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas, για την πώληση δύο (2) οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2»

Συνολικά, η εξέλιξη στα έργα υποδομών και στις κατασκευές κτιρίων κατά το 2025 κρίθηκε από τη διοίκηση ως θετική, αφού οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για κτίρια και την υλοποίηση έργων υποδομής άγγιξαν τα 426 εκατ. ευρώ.