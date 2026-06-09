OT FORUM: Η εξωστρέφεια μοχλός ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

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Η εξωστρέφεια, που αποτελεί τον βασικό στρατηγικό άξονα για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και το κοινωνικό αποτύπωμά τους στην κοινωνία σε ότι αφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ασφάλεια, την τοπική ανάπτυξη και την προστασία της υγείας, θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του 7ου OT FORUM με θέμα: «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος: Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το 7ο OT FORUM θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί livestreaming από τον ot.gr.

Ο κ. Ιάκωβος Καργαρώτος αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, η κυρία Μαίρη Χατζάκου πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ και ο κ. Αλέξανδρος Κίκιζας πρόεδρος και CEO της Μέλισσα-Κίκιζας, θα σκιαγραφήσουν την πορεία των εταιρειών που εκπροσωπούν προς τη συνεχή ανάπτυξη των εργασιών τους εντός και εκτός Ελλάδος, κάνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία τους ως μέλη της κοινωνίας μέσα στην οποία επιχειρούν και «μεγαλώνουν».

Με το πέρασμα των ετών η εξωστρέφεια λειτουργεί ως το «κλειδί» για την εξέλιξη και την ανάπτυξη των εργασιών των επιχειρήσεων, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις διακυμάνσεις τις εγχώριας οικονομίας και ενισχύοντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και απαιτήσεων διαφορετικών αγορών.

Τα τελευταία χρόνια, δε, καταβάλλεται σημαντική και συστηματική προσπάθεια για την διαφοροποίηση των αγορών – πελατών όπου απευθύνονται (κατά κανόνα κύριος αποδέκτης των ελληνικών εξαγωγών είναι η ΕΕ) στην κατεύθυνση μείωσης των κινδύνων, πρόσβασης σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές και στρατηγική και στρατηγικής ανθεκτικότητας. Άλλωστε, η διαφοροποίηση λειτουργεί και ως «δίχτυ ασφαλείας».

Οι εξαγωγές άλλωστε αποτελούν κρίσιμο μέγεθος για την ελληνική οικονομία. Το 2025, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 98 δισ. ευρώ, οι εισαγωγές σε 109 δισ. ευρώ και το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε έλλειμμα 11 δισ. ευρώ. Το εμπορικό έλλειμμα αντιστοιχεί στο 4,5% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2019, αλλά περίπου διπλάσιο σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης.

Οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν στο 40% του ΑΕΠ το 2025, με τα αγαθά να αντιστοιχούν περίπου στο 20% του ΑΕΠ (το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών). Πριν από την κρίση, οι εξαγωγές ήταν μόλις 20% του ΑΕΠ και οι εξαγωγές αγαθών κυμαίνονταν γύρω στο 7–8% του ΑΕΠ. Τα τελευταία 2–3 χρόνια, ωστόσο, οι εξαγωγές αγαθών παρουσιάζουν ελαφρά υποχώρηση ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Οι εξαγωγές αγαθών κατανέμονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) Βιομηχανικά προϊόντα εκτός πετρελαιοειδών: 10% του ΑΕΠ β) Προϊόντα πρωτογενούς τομέα: 5,4% του ΑΕΠ και γ) Πετρελαιοειδή: 4,5% του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές υπηρεσιών κατανέμονται σε: α) Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (τουρισμός): 9% του ΑΕΠ β) Μεταφορικές υπηρεσίες (ναυτιλία): 9% του ΑΕΠ και γ) Λοιπές υπηρεσίες: 3,6% του ΑΕΠ.

Το 7ο OT FORUM – 100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος: Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή θα διεξαζθεί στις 11 και 12 Ιουνίου στο «Παλαιό Καπνεργοστάσιο».

Το ΟΤ FORUM θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr