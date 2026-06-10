Σχοινάς: Σημαντικές επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή στην Ημαθία

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Την Ημαθία επισκέφθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αντώνη Φιλιππή και τη Γενική Γραμματέα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Κατερίνα Οικονόμου, στο πλαίσιο παρουσίας κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγροτικών και παραγωγικών φορέων, συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, με αντικείμενο τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της Ημαθίας.

Στην Ημαθία υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 98 εκατ. ευρώ στους τομείς του εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών

Στο πλαίσιο των επαφών παρουσιάστηκε η πορεία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 έχουν καταβληθεί περίπου 116,5 εκατ. ευρώ σε 19.725 δικαιούχους, ενώ παράλληλα προχωρούν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, μεταποίηση και εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα μεγάλα αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε φάση αξιολόγησης στην περιοχή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των αρδευτικών υποδομών του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας, η κατασκευή νέου κλειστού υπό πίεση δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Σταυρού – Βέροιας, η υπογειοποίηση τμήματος του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Νησίου, καθώς και οι μελέτες για την κατασκευή του φράγματος στη θέση Βράνα – Πέτρα του Δήμου Βέροιας. Το συνολικό ύψος των αιτούμενων παρεμβάσεων υπερβαίνει τα 132 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων στη Νάουσα, το Νησί, την Κυψέλη και τη Μελίκη, καθώς και έργα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας σε Βέροια και Νάουσα, που διευκολύνουν την πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ενισχύουν την καθημερινή λειτουργία του πρωτογενούς τομέα.

Η μεταποίηση

Ξεχωριστή θέση στις συζητήσεις κατείχε η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, με επενδύσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό μονάδων κονσερβοποίησης φρούτων, οινοποιείων, συσκευαστηρίων, ψυκτικών εγκαταστάσεων και μονάδων τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ημαθίας στην παραγωγή και εξαγωγή ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.

Σημαντική είναι και η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς στην Ημαθία υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 98 εκατ. ευρώ στους τομείς του εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.

Τέλος, επί τάπητος τέθηκε η στήριξη των παραγωγών της περιοχής απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μάλιστα, την περίοδο 2020-2025 οι αποζημιώσεις και ενισχύσεις που καταβλήθηκαν μέσω του ΕΛΓΑ στην Ημαθία ανήλθαν συνολικά σε περισσότερα από 135 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στήριξη της Πολιτείας προς τον αγροτικό κόσμο του νομού.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς επανέλαβε τη βούληση της Κυβέρνησης να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς, δίνοντας έμφαση σε πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα ελληνικά προϊόντα.